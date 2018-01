TRANSFERI UŽIVO: Obamejang ide kod Kanavara za 72 miliona eura

21.51 Crnogorski trener Nebojša Jovović ima novi klub. Opširnije čitajte ovdje.

21.39 Pjer-Emerik Obamejang je nikad bliže odlasku iz Borusije Dortmund, prenosi Skaj sports.

Napadač iz Gabona ide i iz Evrope, jer se Borusija navodno dogovorila sa kineskim Gvangžu Evergrandeom o transferu vrijednom 72 miliona eura.

Izgleda da je Obamejang pristao da ode u tim koji je nedavno preuzeo Fabio Kanavaro i očekuje se da godišnje zarađuje oko 20 miliona eura.

21.26 Sevilja želi Mišija Bačuaija iz Čelsija. Opširnije čitajte ovdje.

21.07 Kolumbijski napadač Rodžer Martines je danas odradio prvi trening u Viljarealu.

Martines je u Primeru stigao juče, a Viljareal je za njega kineskom Đangsuu platio 15 miliona eura.

20.23 Aitor Karanka je novi menadžer Notingem foresta, prenose engleski mediji.

Posljednji klub koji je vodio Španac bio je Midlsbro, a sa "šumarima" je potpisao ugovor na dvije i po godine.

BREAKING: @NFFC appoint Aitor Karanka as their new manager on a two-and-a-half year deal. #SSN pic.twitter.com/nn21AaDjC3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 8, 2018

19.50 Real Madrid još nije ponudio novi ugovor mladom Ašrafu Hakimiju, što želi da iskoristi Njukasl.

Kako javlja "San", menadžer "svraka" Rafael Benites cijeni desnog beka iz Maroka i pokušaće da ga dovede na "Sent Džejms park".

19.24 Spal je na korak od dovođenja slovenačkog veziste iz Atalante Jasmina Kurtića.

Ostalo je samo da Kurtić prođe medicinske preglede i potpiše ugovor na četiri godine, a Atalanti bi za transfer trebalo da dobije pet miliona eura.

19.03 - Everton je zainteresovan za Andrea Silvu iz Milana. Portugalski napadač se nije snašao u Gradu mode, a "karamele" će pokušati da ga dovedu na pozajmicu.

18.30 Pojedini španski mediji javljaju da Marko Asensio želi da razgovara sa čelnicima Reala oko njegove uloge u timu.

Mlada španska zvijezda nije zadovoljna tretmanom, ni statusom, i želi da zna kakve su projekcije za naredne sezone.

Asensio želi više prostora, više minuta...

18.25 Kako javlja "Independent", Mančester siti i Arsenal se približavaju dogovoru oko transfera Aleksisa Sančesa.

Prva ponuda je iznosila 30 miliona eura, list tvrdi da bi Arsenal pristao na 35.

Sančesu ističe ugovor sa "tobdžijama" na ljeto.

Alexis Sánchez could complete his Manchester City transfer by next week as Arsenal have softened their stance on his £35m sale. (Source: Independent) pic.twitter.com/HAwK9mkYYZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 8, 2018

18.20 Mladi španski napadač Rafa Mir, koji je nedavno napustio Valensiju i potpisao za Vulverhempton, rekao je da je nije on odbio ponudu Reala, već da mu, sada već bivši klub, nije dozvolio da ide u Madrid.

"Real je slao tri ponude, Valensija nije željela da me pusti. Ja nisam mogao više da ostanem, jer nije bilo budućnosti za mene. Pojavio se ambiciozni Vulverhempton...", rekao je Mir, za koga je engleski drugoligaš platio dva miliona funti.

18.03 Fuseni Dijabate, napadač francuskog Ajačija, biće novi igrač Lestera, tvrdi "L'ekip".

Potpisaće ugovor do 2022. godine.

18.00 Španski mediji danima najavljuju da je završen transfer Jerija Mine iz Palmeirasa u Barselonu, za 12 miliona eura.

Kako javljaju mediji u Brazilu, svi detalji bi trebalo da budu poznati večeras.

17.56 Vesli Snajder, legendarni holandski vezista, imao je kraljevski doček u Kataru.

On je i zvanično postao igrač Al Garafe.

🎥ڤيديو

جانب من كلمة شنايدر في افتتاح المؤتمر الصحفي 💛💙#شنايدر_غرفاوي@sneijder101010 pic.twitter.com/W5wMvNz2xH — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) January 8, 2018

17.55 Đordi Mbula, 18-godišnji napadač, koji je u Monako stigao iz Barselone, produžio je ugovor sa "kneževima" do 2022. godine.

17.30 Brazilski napadač Maikon iz Galatasaraja želja je Intera, tvrde turski mediji.

Lućano Spaleti traži podršku Ikardiju, interesantan mu je 29-godišnji igrač, koji ima evropsko iskustvo i iz Porta, čiji je dres nosio od 2009. do 2016.

Nakon jedne sezone u Sao Paulu stigao je u Galatasaraj za sedam miliona eura. Turski klub traži mnogo novca za njega - čak 21 milion.

17.00 Džon Guideti, švedski internacionalac, predstavljen je kao igrač Alavesa.

Guidetti, presentado como nuevo jugador del Alavés: "En el campo estoy un poquito loco" https://t.co/U03W7on5mX pic.twitter.com/KmQIiBBbsC — FichajesMARCA (@Marcatransfer) January 8, 2018

16.47 Crnogorski defanzivac Aleksandar Šofranac ima novi klub.

Nakon epizode u belgijskom Serkl Brižu, za koji je nastupao u prvom dijelu sezone, bivši fudbaler Mladosti, Sutjeske i Rijeke je potpisao ugovor na godinu i po sa Sarajevom.

"Sarajevo je regionalno poznat klub, bogate istorije sa kojom sam upoznat i veoma mi je drago što sam se priključio ovom klubu. Sarajevo je za mene veliki izazov i jedva čekam da se priključim ekipi, da počnem sa treninzima i utakmicama i radim ono što najbolje znam. Koristim priliku da se zahvalim klubu na ukazanom povjerenju", rekao je Šofranac za zvanični sajt kluba.

16.41 Srpski napadač Aleksandar Mitrović mogao bi u ovom prelaznom roku da napusti Njukasl i pojača Bordo, prenose francuski mediji.

Bordeaux have opened discussions with Newcastle United striker Aleksandar Mitrovic's entourage - the situation https://t.co/xJY33LukQZ — Get French Football (@GFFN) January 8, 2018

16.12 Vezista Rome Lorenco Pelegrini interesantan je velikim engleskim klubovima.

Prate ga Čelsi, Mančester junajted i Mančester siti.

Interesantan je, jer je dobar, mlad (21 godinu) i jeftin (otkupna kauzula je 24 miliona eura).

Chelsea, Manchester United and City in transfer scramble for Roma starlet Lorenzo Pellegrinihttps://t.co/kOrFUncMyE pic.twitter.com/kTTrzRB2qG — Mirror Football (@MirrorFootball) January 8, 2018

15.20 Hari Kejn ne planira da obnovi ugovor sa Totenhemom.

"Lijepo mi je u klubu, želim da se borimo za trofeje. Što se tiče produžetka ugovora, ne planiram to", rekao je Kejn, koji je vezan za klub iz Londona do 2022. godine.

Kejn po aktuelnom ugovoru zarađuje "samo" 100 hiljada funti nedjeljno, dok recimo Pol Pogba prima 280 hiljada u Mančester junajtedu.

Kane niega que esté negociando su renovación con el Tottenham https://t.co/RqHz5PfQ6U — AS (@diarioas) January 8, 2018

15.00 Aleiš Vidal broji posljednje dane u Barseloni, tvrdi "Mundo deportivo".

Za desnog beka se interesuju Roma i Napoli, kao i bivši klub Sevilja.

14.20 Milan čini sve da dovede 18-godišnjeg Argentinca Gonsala Maronija, koga u toj zemlji nazivaju "novi Dibala".

Maroni igra za Boku juniors, debitovao je prije godinu i po.

"Rosoneri" su kao dio transfera spremni da Boki proslijede paragvajskog defanzivca Gustava Gomesa.

TMW - Milan, chiesto al Boca il "nuovo Dybala" nell'operazione Gomez https://t.co/rJiFGsB89r — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 8, 2018

13.15 Lacio je potpisao jednogodišnji ugovor sa Martinom Kaseresom, 30-godišnjim Urugvajcem, nekadašnjim igračem Juventusa i Barselone.

Kaseres je došao iz Verione.

13.10 Filipe Kutinjo je stavio potpis na ugovor sa Barselonom. Transfer vrijedan 120+40 miliona eura dogovoren je u subotu veče.

Brazilac je zatim predstavljen kao novi igrač katalonskog giganta. Opširnije čitajte ovdje.

12:00 Borusija iz Menhengladbaha ne može bez Danaca. Ždrepci žele da uz iskusnog Janika Vestergarda narednih godina stasava njegov supertalentovani zemljak Andreas Poulsen (18) koji je eksplodirao u dresu Midtjilenda ove sezone.

Sautempton je sve bliži dovođenju argentinskog napadača Gvida Karilja iz Monaka, tvrde izvori iz Engleske. Svecu nude oko 18.000.000 eura za napadača, Monako traži koji milion više.

Mediji u Alžiru tvrde da je Rijad Marez prvi pik Jirgena Klopa da zamijeni Kutinja i da se Alžirac o tome povjerio prijateljima. S druge strane, ostrvski mediji tvrde da je Toma Lemar iz Monaka prva želja Klopa.

11:15 Stefano Okaka Čuka bi mogao da se vrati u Italiju i to u Torinu kod Valtera Macarija. Iz Engleske bi mogao da ode i napadač Liverpula Divok Origi koji bi trebalo da ostane u Volfsburgu gdje je na pozajmici, a zaboravljeni Dani Ings je blizu prelaska u Vest Bromvič Albion.

10:00 Juventus bi na ljeto mogao da dovede njemačkog asa Mesuta Ozila. Italijani vole da dovode igrače za džabe, a Arsenal je navikao da ih tako gubi.

9:17 Napadač Arsenala Aleksis Sančes mogao bi već u januarskom prelaznom roku da se preseli u Mančester siti.

Engleski mediji prenose da dva kluba o transferu pregovaraju od petka. Navodno "građani" bi za dovođenje Čileanca platili 35 miliona funti.

9:14 Trener Real Madrida Zinedin Zidan kazao je da neće dovoditi pojačanja u zimskom prelaznom roku. "Kraljevski klub" se praktično oprostio od titule prvaka Španije jer za Barselonom, uz utakmicu manje, kasni 16 bodova. On je nakon remija sa Seltom (2:2) kazao da u potpunosti prihvata odgovornost za slabije rezltate tima.

