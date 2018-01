TRANSFERI UŽIVO: Pastore na putu za Milano, Moura ide kod Poketina

19.16 Totenhem je dogovorio pojačanje iz Pariza - dolazi Lukas Moura za 25 miliona funti, javlja Skaj spors.

Breaking | Sky Sports announce a £25m agreement between PSG and Tottenham Hotspur for Lucas Moura. — Get French Football (@GFFN) January 29, 2018

19.02 Pari Sen Žermen je izgleda popustio, Havijer Pastore je nikad bliži Interu.

Popularni El Flako bi trebalo da dođe u MIlano na pozajmicu do kraja sezone za pet miliona, a da ga Inter otkupi na ljeto za 25 miliona.

#Inter, #Pastore è sempre più vicino: manca poco per l'intesa col #PSG. Ultimi dettagli da limare. A meno di clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto, l'operazione è prossima alla chiusura. Ora trapela grande ottimismo #calciomercato — Filippo M. Capra (@FilippoMCapra) January 29, 2018

Italijanski mediji prenose da je ključan bio današnji sastanak čelnika Intera sa Pastoreovim menadžerom.

18.19 Transfer lijevog beka Emersona Palmijerija iz Rome u Čelsi je završen, javlja italijanski novinar Đanluka di Marcio.

Di Marcio još navodi da će Čelsi Rimljanima platiti 20 miliona i osam kroz bonuse, kao i da od odlaska Edina Džeka u London praktično nema ništa.

18.08 Vezista Atletiko Madrida Niko Gaitan je odbio transfer u Svonsi, prenosi Skaj sports.

Argentinac nije u planovima Dijega Simeonea, izvjesno je da napušta Madrid, ali nije impresioniran opcijom da karijeru nastavi u velškom klubu.

U ovom trenutku, najrealnije je da se vrati u Boka juniorse na pozajmicu.

17.59 Janko Simović, doskoršnji štoper Budućnosti, karijeru će najvjerovatnije nastaviti u Mladosti. Opširnije OVDJE.

17.05 Interov Belgijanac Zinjo Vanhojsden igraće pola godine na pozajmici u Standardu iz Liježa.

Mladi 18-godišnji štoper se oporavio od povrede koljena, a prije nekoliko dana je produžio ugovor sa milanskim klubom do 2022.

16.54 Štutgart je promovisao novog trenera nakon jučerašnje smjene Hanesa Volfa.

"Švabe" će u nastavku sezone voditi Tajfun Korkut, koji je u drugom dijelu prošle sezone sjedio na klupi Bajera.

16.47 Fudbalski klub Budućnost je objavio da je potpisao profesionalne ugovore sa petoricom mladih igrača. Opširnije OVDJE.

16.32 ZVANIČNO: Ajmerik Laport je novi defanzivac Mančester sitija, objavio je njegov dosadašnji klub Atletik Bilbao. Opširnije čitajte OVDJE.

15.42 Predstavnici Mančester sitija završavaju papirologiju oko transfera Ajmerika Laporta iz Bilbaa.

Njegovo predstavljanje moglo bi da se obavi već sjutra. Siti će ga platiti 65 miliona eura i biće rekordno pojačanje u istoriji kluba.

15.40 Dok čeka Staridža, VBA je doveo egipatskog defanzivca Alija Gabra na pozajmicu iz Zamaleka.

BREAKING: @WBA sign defender Ali Gabr from Zamalek on initial loan deal to end of season with a view to buy. #SSN pic.twitter.com/1E0hxkRIc5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2018

15.30 Napadač Livepula Danijel Staridž je najbliži odlasku u Vest Bromvič Albion, tvrde engleski mediji.

West Brom set to beat Newcastle in race for Daniel Sturridge on loan for the rest of the season https://t.co/OQdWEwZkBR — MailOnline Sport (@MailSport) January 29, 2018

15.10 Engleski mediji su javili danas da Zlatan Ibrahimović ide iz Mančester junajteda u Los Anđeles Galaksi.

Žoze Murinjo ne zna ništa o tome.

"Nije nam ništa rekao, ali ako poželi da ode u drugi klub i drugu državu, mi ćemo mu pomoći u svakom pogledu", rekao je Murinjo.

14.25 Bešiktaš je predstavio pojačanje u napadu - iskusnog Brazilca Vagnera Lava, nekadašnjeg napadača CSKA Moskve.

14.10 Izgleda da je transfer Edina Džeka u Čelsi definitivno propao.

"Gazeta delo sport" javlja da dva kluba nisu uspjela da usaglase stavove, te da bosanski napadač ostaje u Rimu.

S druge strane, odlazak lijevog beka Emersona izvjestan.

13.50 Everton još vjeruje da do kraja prelaznog roka može da angažuje Stivena N'Zonzija iz Sevilje ili Marsela Brozovića iz Intera.

"Sve je moguće", rekao je trener Sem Alardajs.

13.40 ZVANIČNO Đerar Pike je produžio ugovor sa Barselonom do 2022. godine.

13.10 Danijel Staridž je sada najbliži Njukaslu. Za napadača Liverpula interesuju se Sevilja i Inter.

Liverpool striker Daniel Sturridge could be set to join Newcastle on loan for the rest of the season. (Source: Telegraph) pic.twitter.com/3eqjiGzKMS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 29, 2018

13.05 Vest Hem pregovara sa Krasnodarom oko transfera ruskog reprezentativca Fjodora Smolova.

Krasnodar traži 12 miliona funti, Vest Hem bi da ga pozajmi do kraja sezone, pa da onda otkupi ugovor.

West Ham negotiating with Krasnodar for Russia captain Fyodor Smolov. Hammers also taking a look at Fulham's ex-Tottenham right-back Ryan Fredericks. @MirrorFootball https://t.co/PP2JTU1wgp — Darren Lewis (@MirrorDarren) January 29, 2018

12.50 Dani Alveš je pričao o transferu Nejmara u PSŽ. Opširnije čitajte ovdje.

12.45 Stouk i Galatasaraj su u ozbiljnim pregovorima oko transfera senegalskog veziste Badua Ndiajea iz Istanbula u Englesku.

Stoke City are in advanced talks with Galatasaray over the £15million purchase of Senegal midfielder Badou Ndiaye, @SkySportsNews has been told.



More here: https://t.co/p87sIeXFCv pic.twitter.com/DFw6odMX2M — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 29, 2018

12.20 Ren je doveo napadača Vest Hema Dijafru Sakoa. Visina obeštećenja nije saopštena.

BREAKING: @WestHamUtd striker Diafra Sakho joins Rennes on permanent deal for undisclosed fee. #SSN pic.twitter.com/363OINPMtw — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2018

12.10 Mladi napadač Čelsija Čarli Musonda ide u Seltik na pozajmicu do kraja sezone.

DEAL CLOSE! Chelsea forward Charly Musonda has arrived in Glasgow, ahead of a proposed loan move to Celtic.



👉 https://t.co/eqIKtrCReQ pic.twitter.com/RUJGt34wtR — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 29, 2018

12.00 Mladi vezista Serhio Gomes (17) napustio je Barselonu i prešao u Borusiju Dortmund za tri miliona eura.

Gomes je bio najbolji igrač španske selekcije na šampionatu svijeta za kadete i drugi fudbaler šampionata, iza Engleza Fila Fodena iz Mančester sitija.

11.48 Liverpul će na ljeto pokušati da dovede golmana Alisona iz Rome, javljaju engleski mediji.

Foto: marca.com

11.45 "Bild" donosi novu informaciju oko Obamejanga - napadač Borusije biće danas predstavljen kao igrač Arsenala, javlja njemački list.

BREAKING: Pierre-Emerick Aubameyang will be announced as an Arsenal player today.



[📝 Bild] pic.twitter.com/iirBax6NKV — BigFootball (@BigFootballGB) January 29, 2018

11.40 Leonardo Uljoa je došao u Brajton iz Lestera.

✍️ DONE DEAL ✍️



Brighton have completed the signing of striker Leonardo Ulloa on loan from Leicester City until the end of the season. https://t.co/yQ1N1910fI pic.twitter.com/ccrsaB4lZB — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 29, 2018

11:00 Loik Remi je prešao u redove Hetafea.

Foto: Twitter

Francuski napadač koji se nalazi na platnom spisku Čelzija, raskinuo je pozajmicu u LAs Palmasu i preselio se u tim iz predgrađa Madrida.

10:45 Vest Hem je blizu potpisa povratnika u Premijer ligu, italijanskog gorostasa Gracijana Pelea.

Foto: Reuters

Napadač koji igra za kineski Šandog, je jedan od najplaćenijih fudbalera na svijetu (godišnje zarađuje 15 miliona eura), tako da ukoliko želi da pređe u redove "Čekićara" mora da pristane da drastično smanjenje plate.

10:40 Nakon povrede Huana Kvadrada, Juventus njeovu zamjenu traži u redovima Milana.

"Stara dama" je zainteresovana za Đakoma Bonaventuru, koji je ove sezone jedan od rijetkih koji "zaslužuje platu" u redovima "rosonera".

Foto: Reuters

Italijanski mediji sumnjaju da će uprava tima sa San Sira pustiti najboljeg pojedinca, ali Juventus ima "keca u rukavu".

Menadžer Boanventure je Mina Rajola, koji ima odlične odnose sa upravom Juventusa.

10:30 Dolaskom Aleksisa Sančeza u redove Mančester Junajteda, otvorilo je mogućnost prelaska Zlatana Ibrahimovića u MLS ligu, tačnije u Los Anđeles Galaksi.

Foto: Reuters

Za tim iz Kalifornije jedini problem predstavlja plata švedskog napadača koji na Old Trafordu prima 300.000 eura sedmično.

10:00 Pjer Emerik Obamejang ponovo je blizu Arsenala.

Foto: Reuters

Uprava Dortmunda traži 70 miliona eura. Otpala je ponuda Arsenala od 56 miliona plus Olivije Žiru, jer francuskom napadaču žena ne dozvoljava da napusti London (njegova nova destinacija je vjerovatno pozajmica u Čelzi, koji očajnićki traži napadača).

Arsen Venger je spreman zato da ponudi Borusiji 68 milona eura.

