TRANSFERI UŽIVO Pipita prekršio dogovor, Interov san je Modrić, Zidan umjesto Murinja?

12:21 Mladi reprezentativac Engleske Ronaldo Vijeira prešao je iz Lidsa u Sampdoriju. Tim iz Đenove je za angažovanje 20-godišnjeg fudbalera izdvojio oko 10 miliona eura.

11.40 Mančester junajted je ponudio 60 miliona eura za Matea Kovačića, ali je hrvatski reprezentativac odbio da ide na Old traford, javlja Marka.

11.35 Izgledalo je juče da je sve gotovo, ali izgleda da nije, a pitanje je da li će i biti - Gonzalo Iguain nije pristao da bude pozajmljen Milanu, javljaju italijanski mediji.

"Korijere delo sport" tvrdi da Pipita smatra da igrač njegovog kalibra ne zaslužuje pozajmicu, sa mogućnošću otkupa ugovora, već samo transfer.

Milan, međutim, ne može ovog ljeta da plati obeštećenje Juventusu, već samo 18 miliona eura za pozajmicu... Čeka se rasplet.

11.30 Valensija je ponudila 50 miliona PSŽ-u za Gonsala Guedeša, ali klub iz Pariza traži 10 miliona više.

11.10 Zvanično - Lacio je predstavio Milana Badelja i Hoakina Koreu.

11.05 Everton je potvrdio dolazak Lukasa Dinja iz Barselone.

BREAKING: Everton confirm the signing of @LucasDigne from Barcelona pic.twitter.com/iaRqro3DVj

10.40 Tijeri Anri je na korak od preuzimanja selektorske funkcije u reprezentaciji Egipta, javljaju svjetski mediji.

9:50 Žoze Murinjo nikada nije bio bliži izlaznim vratima Mančester junajteda. Ostrvski mediji navode da je uprava "đavola" nezadovoljna ponašanjem Portugalca i da će iskoristiti prvu priliku, tačnije prve slabe rezultate, da mu se zahvali na saradnji.

If Jose Mourinho heads for the exit, #MUFC want Zinedine Zidane to replace him.

It's the gossip. ⤵️ https://t.co/BwVQjWJaWM pic.twitter.com/ca2IUqKcgN