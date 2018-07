TRANSFERI UŽIVO Pjanić čeka poziv Barselone, SMS - nova priča, neobično pojačanje Bajerna

21.50 Katalonski "Sport" tvrdi da bi Miralem Pjanić ovog ljeta mogao da ode u Barselonu.

Navodno, čelnici katalonskog kluba kontaktirali su njegovog agenta Faljija Ramadanija, kontaktiraće i Juventus, koji bosanskog asa neće pustiti ispod 100 miliona eura.

21.05 Iranac Alireza Jahanbaš potpisao je ugovor sa Brajtonom.

💪 "I'm happy with my decision to move to this amazing club."#AlirezaAnnounced 🇮🇷#BHAFC 🔵⚪️



Read + watch ➡️ https://t.co/6lwiWMSspo

20.55 Mančester siti je doveo 18-godišnjeg Francuza Klaudija Gomesa iz Pari sen Žermena.

BREAKING: @ManCity have signed 18-year-old French midfielder Claudio Gomes from PSG on a free transfer

20.40 Nema kraja pričama o Sergeju Milinković-Saviću. Posljednja glasi - Juventus će Laciju ponuditi 90 miliona eura i mladog Hrvata Marka Pjacu.

20.38 Brazil neće mijenjati selektora. Tite je produžio ugovor do 2022. godine.

20.15 Lacio je na korak od dovođenja Argentinca Hoakina Koree iz Sevilje.

Korea je u sezoni 2015/16 igrao u Sampdoriji.

19.50 Monako je doveo ruskog talenta Aleksandra Golovina. Opširnije čitajte ovdje.

19.45 Zvanično je - nekadašnji as Milana Leonardo ponovo je postavljen za sportskog direktora "rosonera".

19.40 Ništa od dolaska Tijerija Anrija u Aston Vilu - trener tima iz Birmingema Stiv Brus dobio je punu podršku vlasnika kluba.

Steve Bruce has been given "full support" by Aston Villa's majority owners.



Full story: https://t.co/yy4tv60Qry

18.50 Luka Đorđević, crnogoraki reprezentativac, ponovo će, najvjerovatnije, na pozajmicu iz Zenita. Opširnije čitajte ovdje.

18.10 Kristal Palas je ponudio Romi 10 miliona eura za Maksima Gonalona.

Crystal Palace have made a €10m offer for Roma's Maxime Gonalons.

18.07 Valensija je zainteresovana za Mičija Bašuajia, napadača Čelsija, koji je prošle sezone igrao na pozajmici u Dortmundu.

El Valencia va a por Batshuayi

18.00 Turski mediji javljaju o interesovanju Galatasaraja za Stevana Jovetića. Opširnije čitajte ovdje.

17.00 Havijer Zaneti je odbacio mogućnost da Mauro Ikardi ode iz Intera.

"Srećan je ovdje, do kraja avgusta će potpisati novi ugovor", rekao je Zaneti.

16.20 Atalanta je dovela hrvatskog fudbalera Marija Pašalića.

15.55 Valensija želi da otkupi Gonsala Guedeša od Pari sen Žermena, ali "sveci" traže čak 50 miliona eura.

"Slijepi miševi" još nisu poslali ponudu.

15.45 Engleski premijerligađ Volvs ozbiljno je zainteresovan za Jerija Minu iz Barselone.

15.00 Sevilja je dovela defanzivca Serđija Gomesa iz Selte za pet miliona eura.

🇪🇸 El #Sevilla ha fichado al defensa central Sergi Gómez (26 | #Celta) por 5.000.000 €. Firma hasta junio de 2022.

13:34 Defanzivac Bajern Minhena, Žerom Boateng, u pregovorima je oko prelaska u Pari-Sen Žermen, potvrdio je direktor njemačkog kluba, Karl-Hajnc Rumenige.

"U ovom trenutku nema kontakta između klubova, već između njegovih agenata i francuskog tima. Sada nam ostaje da čekamo i da vidimo da li ćemo naći kompromis oko mogućeg prelaska. Potrebno je dogovoriti se oko cijene koja će biti prihvatljiva za obje strane", poručio je Rumenige.

BREAKING: Bayern Munich defender Jerome Boateng in talks over move to PSG.

13:29 Vezni fudbaler Sautemptona, Žordi Klasi, otišao je na jednogodišnju pozajmicu u Fajenord.

Holanđanin se tako vratio u klub iz kojeg je prije tri godine prešao u redove "svetaca".

BREAKING: Southampton midfielder Jordy Clasie joins Feyenoord on season-long loan.

13:20 Želson Martins novi je igrač Atletiko Madrida. Klub je potvrdio da je doskorašnji fudbaler Sportinga došao besplatno.

Portugalac je potpisao šestogodišnji ugovor sa Madriđanima.

OFFICIAL: Gelson Martins joins Atletico Madrid on a six-year deal 🔴⚪

12:33 Talentovani tinejdžer Alfonso Dejvis novi je igrač Bajern Minhena, potvrdio je njemački klub.

Gol je ranije prenio da su Bajern i Vankuver sklopili dogovor oko prelaska kanadskog fudbalera, a transfer vrijedan čak 19 miliona eura će ujedno biti i rekordan iznos kada je u pitanju prelazak nekog igrača iz MLS lige u Evropu.

Dejvis će u novembru napuniti 18 godina, pa će se novim saigračima priključiti tek u januaru i tako imati priliku i da okonča tekuću sezonu u Vankuveru.

📝 DEAL DONE: Bayern Munich have signed Alphonso Davies on a contract until 2023 for €19m.

12:16 Karl-Hajnc Rumenige odbacio je glasine o mogućem odlasku Tijaga Alkantare iz Minhena u ovom prelaznom roku.

Fudbaler Bajerna je povezivan sa Mančester junajtedom koji želi da ojača sredinu terena u potrazi za novim peharom u prvenstvu.

12:10 Prije nego je Barselona osigurala potpis Malkoma, brazilski fudbaler je bio ponuđen Mančester junajtedu i Real Madridu, tvrdi AS.

Malkom je iznenađujuće završio u katalonskom klubu, nakon što je Roma dan ranije objavila da će postati njihov igrač.

Madriđani su navodno odbili ponudu Bordoa da angažuju mladog napadača.

11:43 Sport Bild prenosi da je Mančester junajted kontaktirao agenta Anta Rebića povodom mogućeg dolaska Hrvata na Old Traford.

Junajted je navodno spreman da plati oko 50 miliona funti za fudbalera Ajntraht Frankfurta.

Man United are milling over a move for Eintracht Frankfurt winger Ante Rebić.

11:41 Trener Arsenala Unaj Emeri kazao je da je zadovoljan igračima koje ima na raspolaganju, ali i da će klub do kraja prelaznog roka na Ostrvu možda dovesti još jednog fudbalera.

Londonski klub je bio aktivan ovog ljeta na tržištu i novom strategu obezbijedio pet pojačanja.

Na Emirate su stigli Stefan Lihtštajner, Bernd Leno, Sokratis Papastatopulos, Lukas Toreira i Mateo Genduzi.

11:27 Napadač Borusije iz Dortmunda, Andre Širle, večeras će biti u Londonu, kako bi sjutra obavio preglede i finalizovao prelazak u Fulam, prema izvorima Skaj sportsa.

Slaviša Jokanović je, kako se navodi, novom prvoligašu osigurao potpis njemačkog fudbalera uprkos interesovanju klubova poput Milana i Kristal Palasa.

10:44 Petr Čeh podvlači da je potpuno koncentrisan na novu sezonu u Premijer ligi i da čini sve što može kako bi uvjerio novog trenera da zaslužuje mjesto startera u Arsenalu.

Spekulisalo se da bi iskusni golman mogao napustiti londonski klub nakon što su "tobdžije" dovele Bernda Lena iz Leverkuzena.

"Imam ugovor sa Arsenalom, koncentrisan sam na novu sezonu i na takmičenje za mjesto u timu, zato što imamo više dobrih opcija na poziciji golmana. Činim sve kako bih dokazao da sam taj koji zaslužuje da bude među stativama na početku sezone. To je moj cilj, a glasine me ne zanimaju", kazao je Čeh.

Petr Cech hopes being handed Arsenal No.1 shirt for new season is clear message to Bernd Leno he's top dog

10:19 Leonardo Bonući se vraća u Juventus samo godinu dana nakon odlaska u Milan, tvrdi Gazeta delo Sport.

Kako mediji prenose, Bonući je još od januara razmatrao mogućnost povratka u redove šampiona Italije, a Gol je juče objavio informaciju da su dva tima u pregovorima da Gonzalo Iguain bude igrač koji će poći u suprotnom pravcu.

Defanzivac je prošlog ljeta napustio torinski klub navodno zbog nesuglasica sa trenerom Masimilijanom Alegrijem, i prošle godine je odigrao 35 ligaških mečeva za klub sa San Sira.

10:08 Osman Dembele želi da napusti Barselonu, nakon što je katalonski klub angažovao doskorašnjeg nadapača Bordoa, Malkoma, piše Kadena Kope.

Francuski reprezentativac se prošlog ljeta preselio na Kamp Nou, ali nije sasvim ispunio očekivanja u debitantskoj sezoni.

Sada navodno želi da se dokaže u drugoj sredini nakon što je dobio konkurenciju u talentovanom Brazilcu.

Ousmane Dembele is reportedly upset over the Malcom transfer and now considering his future at Barcelona. There are several Premier League clubs interested in him.

8:45 Real Madrid po svaku cijenu želi da dovede provjerenog napadača i izbor je pao na zvijezdu Pari-Sen Žermena, Edinsona Kavanija, tvrdi Radio Marka.

Urugvajac je, smatraju u "kraljevskom klubu", čovjek koji može nadomjestiti odlazak Kristijana Ronalda u Juventus.

8:40 Mančester junajted spreman je da isplati traženi iznos Čelsiju kako bi doveo Vilijana, nakon što je Barselona ispala iz trke za potpis Brazilca, tvrdi Mundo Deportivo.

Klub iz Katalonije doveo je juče napadača Bordoa, Malkoma, i sada je cijena za fudbalera londonskog kluba za njih previsoka.

Žoze Murinjo navodno želi da ponovo u svom timu ima fudbalera kojeg je trenirao u Čelsiju.

Man Utd transfer news: Jose Mourinho agrees to pay Willian price after Barcelona snub

8:33 Trener Totenhema Maurisijo Poketino nije zabrinut zbog "sporog" prelaznog roka u taboru londonskog kluba i poručio navijačima da ne brinu.

"Vrijedno radimo na unapređenju sastava. Dešavanja na tržištu su se ubrzala nakon Svjetskog prvenstva. Budite uvjereni da će biti promjena, ali kao i uvijek, radimo uporno - bez ishitrenih odluka. Nisam zabrinut i pripremamo tim da u najboljoj formi dočeka početak Premijer lige", poručio je on.

