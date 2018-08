TRANSFERI UŽIVO PSŽ doveo njemačkog talenta za 37 miliona, Rabio traži novi izazov, Milan pustio i Baku

15.50 Šalke je saopštio da će Tilo Kerer, 21-godišnji vezista, preći u PSŽ, ako prođe ljekarske preglede.

Transfer je vrijedan 37 miliona eura.

Breaking | Schalke have confirmed that PSG are signing 21-year-old central defender Thilo Kehrer. Bild report that he will cost Les Parisiens €37m. — Get French Football News (@GFFN) August 12, 2018

15.42 Milan i Sporting Lisabon su dogovorili pozajmicu Karlosa Bake, ali Kolumbijac čeka da li će se realizovati transfer u Viljareal.

Rosoneri su juče pozajmili Andrea Silvu Sevilji.

15.40 Valensija je ozvaničila dolazak Kevina Gameira iz Atletika.

13:25 Adrijen Rabio je odbio novi ugovor u Pari sen Žermenu, prenosi L'ekip.

Mladom Francuzu, koji se najviše dovodio u vezi sa Barselonom, ugovor sa Parižanima ističe narednog ljeta.

Klub mu je ponudio dvogodišnji produžetak saradnje sa povišicom, ali Rabio želi da se oproba van Francuske i navodno ima ponude nekoliko klubova.

"Sveci" ne žele da prodaju ovog ljeta i spriječe da ode bez nadoknade za godinu dana.

📰 [SPORT] | Rabiot refused an offer to renew the PSG



Adrien Rabiot, 23, has declined an offer from Paris Saint Germain to renew his contract that ends in 2019, L'Équipe has reported it. pic.twitter.com/HtMZiIPO49 — BarcaTimes (@BarcaTimes) August 12, 2018

12:37 Tutosport tvrdi da Juventus želi da dovede defanzivca Bajerna, Huana Bernata.

"Stara dama" navodno želi novog beka u timu i vjeruje se da je izbor pao na fudbalera bavarskog kluba.

Bernat je prošle sezone zabilježio samo 11 nastupa za Bajern i vjeruje se da bi mogao napustiti ekipu.

12:32 Porto ili Benfika bi mogli Bojana Krkića na pozajmicu, ako Stouk odluči da dopusti bivšem igraču Barselone da napusti klub, piše tabloid San.

11:50 PSŽ je ponudio Napoliju golmana Kevina Trapa. Pominje se pozajmica sa obaveznim otkupom.

#PSG goalkeeper Kevin Trapp is the latest candidate for the #Napoli gloves and could be available on loan with option to buy https://t.co/I3eLsok0JX pic.twitter.com/4epgxX6u1t — footballitalia (@footballitalia) August 12, 2018

11:43 Times piše da je Čelsi kupio golmana Kepu tek nakon što je Atletiko Madrid odbio 90 miliona eura za Jana Oblaka.

10:12 Kristijano Ronaldo želi da njegov novi klub dovede Sergeja Milinkovića Savića, tvrdi Don Balon.

Portugalac navodno smatra da je Juventusu potrebno da ojača sredinu terena ukoliko žele da se bore za titulu prvaka Evrope.

Takođe, vjeruje se da bi Portugalac time želio i da pokvari planove predsjednika Real Madrida, Florentina Peresa.

CRISTIANO RONALDO has demanded Juventus make a move for Lazio star Sergej Milinkovic-Savic.Juventus still have until August 31 to strengthen their squads.And Ronaldo wants the Old Lady to recruit the Serbian midfielder to galvanise his new club’s engine room. pic.twitter.com/ZGKNZyZ7XH — Lilian Chan (@bestgug) August 12, 2018

10:06 Trener Intera Lućano Spaleti kazao je da je "odličan znak" što je Luka Modrić zainteresovan da se priključi njegovom timu, ali očekuje da Hrvat ostane u Real Madridu

Modrićeva budućnost u Madridu jedna je od glavnih tema prelaznog roka, ali se, uprkos navodima da bi se mogao preseliti na Apenine, sada čini da bi mogao dobiti novi ugovor na Bernabeuu.

