TRANSFERI UŽIVO: Rajola pregovara sa PSŽ-om oko Donarume, golgeter Dortmunda izabrao Kinu

14:40 Trener Reala Zinedin Zidan kazao je da kraljevski klub neće kupovati novog golmana ove zime, prenosi Marka. Nkaon ove izjave otpada mogućnost da se u Madrid preseli golman Atletik Bilbaa Kepa Arizabalaga.

14:24 Nakon što su, kako prenose italijanski mediji, propali pregovori između Arde Turana i Milana, turski reprezentativac bi mogao da potpiše za Čikago Fajr.

Tim iz MLS lige predvodi talentovani srpski trener Veljko Paunović.

Turan bi mogao da dođe kao zamjena za Bastijana Švajnštajgera, kojeg srpski mediji dovode u vezu sa Partizanom.

14:14 Još jedna informacija o Kutinju - Brazilac nije otputovao sa Liverpulom u Dubai na mini turneju.

14:10 SkySports piše, pozivajući se na Mirror da je Mančester junajted zainteresovan za Harija Kejna.

13.50 - Dok cijeli svijet priča o transferu Kutinja u Barselonu, trener katalonskog kluba Ernesto Valverde ne mijenja ploču.

"Kutinjo je veliki fudbal, ali drugog kluba. O igračima koji nisu u mom timu ne pričam", kazao je Valverde, na današnjoj pres konferenciji.

13.00 Zinedin Zidan je govorio o mogućem odlasku Kristijana Ronalda iz Reala. Opširnije čitajte ovdje.

12.50 Kineski mediji javljaju da je transfer Pjera Emerika Obamejanga u Gvangžu, kod Fabija Kanavara gotova stvar, a da je samo pitanje da li će biti realizovan na ljeto ili ovog mjeseca.

Obeštećenje koje bi trebalo da dobije Borusija Dortmund iznosi 75 miliona eura.

12.47 Problemi za Edinsona Kavanija u Parizu. Opširnije čitajte ovdje.

12.40 Mančester siti blizu je odluke da ponudi Arsenalu 40 miliona eura za Aleksisa Sančesa, javlja "Dejli mejl".

Nakon povrede Gabrijela Žezusa, Pep Gvardiola smatra da mu je potreban još jedan napadač, a Čileanac, kome ugovor ističe narednog ljeta, odavno je na vrhu njegove liste želja.

12.08 Italijanski Skaj javlja da je Juventus postigao dogovor sa Emreom Džanom iz Liverpula.

Njemački reprezentativac dolazi 1. jula, kao slobodan igrač, potpisaće na četiri godine i zarađivaće pet miliona eura po godini.

11.38 Potencijalna bomba dolazi iz Portugala.

Portugalski list "A Bola" objavio je da se sportski direktor PSŽ-a Antero Enrike sastao sa Minom Rajolom i razgvarao o transferu Đanluđija Donarume iz Milana.

Najtalentovaniji golman današnjice nije zadovoljan na "San Siru", PSŽ traži golmana - sve je moguće.

11.32 Još malo ili malo više o Kutinju i sagi o prelasku u Barselonu, čitajte ovdje.

11.30 Trener Intera Lućano Spaleti je ljut nakon remija sa Fiorentinom. Traži pojačanje u odbrani. Opširnije čitajte ovdje.

11.25 Bajern neće prodati Artura Vidala Čelsiju u januarskom prelaznom roku, naglasio je Jup Hejnkes.

"Nema nikakvog kontakta između dva kluba, a i da dođe ponuda, odbićemo je", rekao je Hajnkes.

💬 #Heynckes: "There is no contact between @ChelseaFC and #FCBayern - we will not sell @kingarturo23 or any other player for that matter during the winter break." #MiaSanMia pic.twitter.com/pXPn97l6LW