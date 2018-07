TRANSFERI UŽIVO Real daje 100 miliona za Kavanija? Lester traži bogatstvo za Megvajera

22.20 Real Madrid razmišlja da pošalje ponudu vrijednu 100 miliona eura za Edinsona Kavanija, piše "As".

Real Madrid may make an £89m move for Paris St-Germain and Uruguay striker Edinson Cavani. (Source: AS) pic.twitter.com/SjJdn3WAso July 26, 2018

Urugvajac je gol mašina kakva je potrebna šampionu Evrope nakon odlaska Kristijana Ronalda, o čemu svjedoče brojke, jer je dao 315 golova za klubove i reprezentaciju u posljednjih osam sezona.

Edinson Cavani's numbers are ridiculous 🔥 pic.twitter.com/4lT9PhxM91 — B/R Football (@brfootball) July 26, 2018

22.18 Još jedna "korpa" za Žozea Murinja. Tabloid "Star" piše da je Ivan Perišić rekao Portugalcu da ne želi u Mančester junajted.

Inter star Ivan Perisić has told José Mourinho that he does not want to join Manchester United. (Source: Star) pic.twitter.com/JLDFlNe88O — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 26, 2018

22.10 Đuzepe Marota je poručio da Matija Kaldara nije dostupan, ali bi mogla da se dogodi direktna trampa sa Milanom za Leonarda Bonućija. Razlog? Jedan od najboljih defanzivaca svijeta hoće da se vrati u Juventus, a agent mladog štopera, kojeg je "stara dama" vidjela kao zalog za budućnost, poručio je čelnicima Milana da Kaldara želi na "San Siro".

21.30 Lester ne želi da proda Harija Megvajera Mančester junajtedu, osim ako Žoze Murinjo ponudi 70 miliona funti! Zbog toga Specijalni razmišlja o Jeriju Mini, kojeg bi mogao da dobije za dvostruko manje novca.

21.02 Nakon što ga je Malkom izigrao i otišao u Barselonu, Monći traži novo desno krilo. I nema igrača koji se ne povezuje sa Romom - pominju se Emil Forsberg, David Nereš, Bernardo...

19.39 Juventus je doveo Ronalda, ali je ostao bez Rolanda - italijanski šampion je prodao Rolanda Mandragoru Udinezeu za 20 miliona eura.

On je oduševio igrama u Krotoneu na pozajmici prošle sezone, stigao je i do reprezentacije, ali je Juve procijenio da mu više vrijedi 20 miliona eura nego 21-godišnjak iz Napulja.

Ako poželi da ga vrati, to će moći da uradi u naredna dva ljeta za 26 miliona.

18.14 Pari Sen Žermen je riješio pitanje štopera. Opširnije OVDJE.

17.45 Lacio se poslije nekoliko dana intenzivnih pregovora dogovorio sa Seviljom oko Hoakina Koree. Argentinac koji je ranije igrao za Sapdoriju stiže za 16 miliona eura, plus još tri na ime bonusa.

17.33 Novi direktor Milana Leonardo je priznao da je Leonardo Bonući blizu povratku u Juventus.

"To je njegova izričita želja, vidjećemo da li možemo da se dogovorimo. Pregovori su počeli", rekao je Brazilac.

16.46 Izgleda da je Inter završio posao oko desnog beka. "Skaj Italija" navodi da Šime Vrsaljko stiže iz Atletiko Madrida za 25 miliona eura - sedam za pojazmicu i još 18 za obavezni otkup narednog ljeta. Hrvatski internacionalac je tražio da napusti Atletiko i vrati se u Italiju, a u ponedjeljak bi trebalo da se pojavi na pregledima u Milanu.

#Mercado | El Inter de Milán está muy cerca de hacerse con los servicios del croata Vrsaljko, jugador del Atlético de Madrid. Han ofrecido a los colchoneros una cesión de 8 millones con una opción de compra de 17M€. pic.twitter.com/Uqh0m2BzHc — Fichajes a lo Tico GDT (@FichajesAloTico) July 26, 2018

13.30 Stanislav Čerčesov ostaje selektor Rusije. Novi ugovor je 2+2 godine, a godišnja plata 2,6 miliona eura.

Plasman na EURO 2020 donio bi mu još 400 hiljada bonusa.u

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 26, 2018

12.25 Njukasl je obezbijedio dolazak japanskog napadača Jošinorija Muta iz Majnca za 9,5 miliona funti, javlja "Skaj".

SKY SOURCES: Newcastle agree deal with Mainz to sign striker Yoshinori Muto for £9.5m. #SSN pic.twitter.com/vCQHDkFCFU — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 26, 2018

11:45 Indepedent je objavio da se i Čelsi sada interesuje za fudbalera Lacija Sergeja Milinkovića Savića. Reprezentativac Srbije na meti je Reala, Juventusa, PSŽ-a...

11:15 Golman Čelsija Tibo Kurtoa prva je želja Real Madrida. Ukoliko ne uspije da dovede Belgijanca, aktuelni prvak Evrope počeće pregovore sa golmanom Totenhema Ugom Ljorisom.

10.50 Alvaro Morata želi u Milan, a Čelsi je spreman da ga pusti. Španac je skup - "rosoneri" ga ne mogu dobiti za manje od 60 miliona eura.

Alvaro Morata 'says yes to AC Milan move' as Chelsea name price for struggling striker https://t.co/2MfCJV1NMK pic.twitter.com/MVXUIYXDLw — Mirror Football (@MirrorFootball) July 26, 2018

10.28 Sven Goran Erikson postaće selektor Iraka, javlja "Skaj sports".

SKY SOURCES: Sven-Goran Eriksson agrees deal in principle to take over as head coach of Iraq. #SSN pic.twitter.com/AHJC80mtJd — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 26, 2018

10.20 Kao što je juče najavljeno, Aleksandar Golovin ide u Monako. Poletio je u 10 sati iz Moskve ka Kneževini.

Golovin flew out of Moscow at 10am local time bound for Monaco.



He will join the principality club for €30m. — Russian Football News (@RusFootballNews) July 26, 2018

10.15 Hari Megvajer je želja Žozea Murinja, ponovo pišu engleski mediji. Štoper Lestera je blistao na Mundijalu, Portugalac smatra da bi bio veliko pojačanje za Junajted.

10.10 Kilijan Mbape nosiće dres sa brojem sedam naredne sezone.

10.00 Tomas Munije bi mogao da bude naredno pojačanje Barselone.

Belgijanac iz PSŽ-a je interesantan Kataloncima, koji su već doveli Malkoma, Artura i Lenglea.

