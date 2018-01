TRANSFERI UŽIVO: Real nudi Benzemu za Ikardija, Napoli traži napadača Bolonje

14.20 Marko Vešović je novi igrač Legije. Opširnije čitajte ovdje.

13.45 Engleski mediji javljaju da Totenhem i Vest Hem žele Andrea Gomeša iz Barselone.

Portugalac se nije izborio za status prvotimca na "Nou kampu" i narednog ljeta će, po svemu sudeći, napustiti klub.

13.44 "Gazeta" piše i da bi Real mogao da ponudi Karima Benzemu kao dio transfera Maura Ikardija iz Intera.

Argentinac je jedan od prioriteta madridskog kluba, a njegova otkupna klauzula je 110 miliona eura.

13.42 Napoli želi napadača Bolonje Simonea Verdija i spreman je da ga plati 20 miliona eura, tvrdi "Gazeta delo sport".

13.10 Najveći Interov promašaj svih vremena - Gabrijel Barbosa, zvani Gabigol, želi da se vrati u Santos. Opširnije čitajte ovdje.

12.35 Rađa Naingolan, vezista Rome, ima unosnu ponudu iz Kine, javlja "Gazeta delo sport".

Gvangžu Evergrande je spreman da plati 40 miliona eura za obeštećenje.

12.30 Škotlanđanin Kiran Tirni, 20-godišnji lijevi bek Seltika, nalazi se na vrhu liste prioriteta Žozea Murinja za narednu sezonu.

Tirni je nedavno potpisao ugovor do 2023. godine.

Transfer Talk: Manchester United are eyeing Celtic's Kieran Tierney https://t.co/t5Vvt2kmIR pic.twitter.com/97HOrS4ilI

12.15 Sportski direktor Palmeirasa Alešandre Matos potvrdio je da je Barselona zainteresovana za Jerija Minu, kolumbijskog reprezentativca, ali transfer još nije završen.

Juče su španski mediji javili da će Mina naredne sedmice obući dres katalonskog kluba.

"Predstavnici Barselone su pričali sa Minom, ali mi ga želimo do kraja sezone. Vidjećemo narednih dana", kazao je Matos.

Cijena Jerija Mine je oko 12 miliona eura.

Barcelona eyeing move for Palmeiras centre back Yerry Mina in January, says Brazilian club's sporting director https://t.co/eUtnyBp1Sd pic.twitter.com/dMEQZU71eR