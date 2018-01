TRANSFERI UŽIVO: Roma i Čelsi čekaju Džekov odgovor

16.44 Engleski tabloid "San" donosi ekskluzivu - Mario Baloteli je postigao dogovor sa Juventusom i na ljeto će preći u Torino. Opširnije čitajte ovdje.

EXCLUSIVE: Mario Balotelli closing in on stunning transfer https://t.co/PKfa0fqOis pic.twitter.com/vBH3fR2Ydj — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 22, 2018

16.25 Roma i Čelsi su dogovorili sve oko prelaska Edina Džeka u London, ali je igrač taj koji još nije odlučio.

Kako prenose italijanski mediji, Džeko je u dilemi da li da se vraća u Premijer ligu, jer u dresu Čelsija ne bi mogao da igra Ligu šampiona u nastavku sezone.

15.48 Predsjednik Bordoa Stefan Martin je rekao da 20-godišnji Brazilac Malkom neće napustiti klub do kraja januara.

"Malkom želi da igra Premijer ligu, ali to je normalno. Ostaje do ljeta, pa ćemo da vidimo", kazao je Martin.

Malkomova cijena je oko 50 miliona eura, a interesuju se Totenhem i Arsenal.

Pour le président Stéphane Martin, Malcom ne partira pas cet hiver https://t.co/W5iYsVv7Gf pic.twitter.com/2zqsYtG8js — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 22, 2018

15.25 Odlazak srpskog internacionalca Nikole Maksimovića iz Napolija je gotova stvar, a transfer u Spartak Moskvu blizu realizacije.

15.00 Danijel Staridž rekao je Jirgenu Klopu da želi da ide u Sevilju, navodi "Miror".

Daniel Sturridge has told Liverpool he wants to join Sevilla after Reds bosses turned down a loan approach. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/XMMe74OMBI — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 22, 2018

14.50 Novi trener Hamburgera je Bernd Holerbah.

BREAKING: Bernd Hollerbach is our new head coach! The former HSV player has signed a contract until 2019 and will take his first training session this afternoon. pic.twitter.com/zHxJaW78Ua — HSV English (@HSV_English) January 22, 2018

14.45 Kristal Palas je doveo igrača Benfike Erdala Rakipa na pozajmicu do kraja sezone.

#VälkommenErdal! 👋



Erdal Rakip has joined #CPFC 🦅 on loan from @SLBenfica until the end of the season!



Find out more 👇https://t.co/cXVayOCkIo pic.twitter.com/olXckw1zHc — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 22, 2018

14.40 Golman Kepa Arizabalaga produžio je ugovor sa Atletik Bilbaom, iako je imao ponudu Reala.

"Mislim da je za mene najbolje da ostanem", rekao je Kepa.

14.33 Las Dijara je prošao medicinske preglede koji su trajali četiri sata i vrlo brzo će biti predstavljen kao igrač PSŽ-a.

Dijara (32) dolazi iz Al Džazire (UAE), a igrao je Čelsiju, Realu, Olimpik Marseju.

Lass Diarra pasa revisión con el PSGhttps://t.co/1kekO6Ujy8 pic.twitter.com/tfNpfCIK2L — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 22, 2018

14.25 Selektor Sjeverne Irske Majkl O'Nil odbio je poziv da preuze selekciju Škotske.

BREAKING: Northern Ireland manager Michael O'Neill turns down opportunity to manage Scotland. #SSN pic.twitter.com/QEoUmJxxLD — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 22, 2018

13.50 Eden Azar je demantovao svog rođenog oca, koji je krajem decembra rekao da njegov sin nije produžio ugovor sa Čelsijem, jer čeka poziv Reala.

"Pričao sam sa njim. Rekao je nešto što nije trebalo. Nema nikakvog poziva, niti čekam bilo šta. Super mi je u Čelsiju", kazao je Belgijanac.

13.30 Robin van Persi je predstavljen kao igrač Fejnorda, u koji se vratio poslije 14 godina.

13.05 Čelsi i Roma blizu su dogovora oko transfera Edina Džeka, javljaju italijanski mediji.

Dogovor je u načelu postignut, a posao će biti završen sa 30 miliona eura, uz razne bonuse.

‼️CM.IT - Chelsea and AS Roma are working to finalize Dzeko deal (30M€ plus add-ons)‼️via @eleonora_trotta https://t.co/n7Xp00oNsS … pic.twitter.com/ydlpukpWa9 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 22, 2018

12.55 Aleksis Sančes i jutros je stigao u kamp Mančester junajteda. Uoči ozvaničenja transfera pozdravila ga je najveća legenda kluba - Ser Aleks Ferguson.

Alexis Sánchez was greeted by Sir Alex Ferguson when he arrived at Old Trafford this morning. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/io7L1pTTqe — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 22, 2018

12.18 Iznenađenje u transfer periodu priredio je turski Sivaspor, koji je objavio da je doveo Robinja, nekadašnjeg asa Reala, Mančester sitija i Milana.

Robinjo sjutra dolazi u Tursku, ali se sada postavlja pitanje da li dolaskom u Evropu rizikuje da bude deportovan u Italiju. Opširnije čitajte ovdje.

El Sivasspor ficha al condenado Robinho... ¿podría ser extraditado a Italia y detenido? https://t.co/f0yMS54gGW pic.twitter.com/YDzPamYQVP — MARCA (@marca) January 22, 2018

12.10 Sergej Milinković-Savić je buduća fudbalska zvijezda, a narednog ljeta biće jedan od najtraženijih igrača u prelaznom roku.

On bi i danas mogao da bira ponude najvećih evropskih klubova, ali je njegov agent Mateja Kežman još jednom ponovio:

"Sergej ne ide nigdje. Fokusiran je na Lacio i plasman u Ligu šampiona. Daleko je do ljeta, vidjećemo šta će da se dogodi, a što se tiče cijene - formiraće je tržište", rekao je Kežman.

10:37 Fudbaler Arsenala Aleksis Sančes obavio je ljekarske preglede uoči prelaska u Mančester junajted, prenio je danas Skaj.

Sančes bi trebalo da potpiše ugovor sa Junajtedom, a u isto vrijeme, u sklopu dogovora, sa Old Traforda u Arsenal preći će Henrih Mhitarjan.

Kako se navodi, Mhitarjan je u Londonu sa menadžerom Minom Rajolom i priprema se za ljekarske preglede.

Izvor Skaja naveo je da će to biti "trampa" Arsenala i Junajteda, iako još nije potpisana nikakva dokumentacija.

Očekuje se da će Arsenal i Mančester junajted u toku dana istovremeno potvrditi transfere.

10:27 Čelzi bi ipak mogao da dovede napadača Stouka Pitera Krauča, iako trener Stouka Pol Lambert tvrdi da 36-godišnjak nije na prodaju, piše Independent.

10:25 Napadač Arsenala Olivije Žiru doći će na pozajmicu u Borusiju Dortmund ako napadač "milionera" Pjer Emerik Obamejang pređe u redove londonskih "tobdžija", piše list "Kicker".

Žiru Foto: Reuters

10:00 Trener Arsenala Arsen Venger kazao je da klub "nije imao šanse" da zadrži Aleksisa Sančesa i rekao da je Čileanac otišao u Mančester junajted prvenstveno zbog novca.

Sančes će, očekuje se, u narednih 48 sati finalizovati prelazak u ekipu Žozea Murinja, dok će se fudbaler Junajteda Henrik Mhitarijan u zamjenu preseliti u London.

Kristijano Ronaldo bi mogao prihvatiti smanjenje plate kako bi napustio Real Madrid, tvrdi Don Balon.

Portugalac bi, navodno, mogao prirediti veliki povratak na Old Traford, a da bi to omogućio, spreman je i na manja primanja.

9:55 Predsjednik Fudbalskog saveza Egipta želi da vidi Liverpulovu zvijezdu Mohameda Salaha u Real Madridu, piše San.

Prema britanskom listu, Abo Rida je kazao kako smatra da bi ponuda madridskog kluba bila "sjajna za egipatski fudbal".

Egypt FA president Hany Abo Rida claims Real Madrid want Liverpool ace Mo Salah https://t.co/oSyzn1lLQj — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) January 22, 2018

9:50 Velšanin Garet Bejl mogao bi biti na iskušenju da se preseli u Njemačku, pošto je Bajern Minhen pripremio ponudu od 100 miliona za zvijezdu Reala, tvrdi Don Balon.

Bejl Foto: Reuters

Bejl je postigao dva gola u ubjedljivom trijumfu Real Madrida protiv Deportiva u nedjelju, ali njegova budućnost u Madridu je već dugo vremena pod znakom pitanja.

9:40 Liverpul će dozvoliti Danijelu Staridžu da potraži novi klub u ovom prelaznom roku, piše Skaj sports.

Napadač je u drugom planu zbog odličnih partija Roberta Firmina, a Inter i Sevilja su među konkurentima za njegov potpis.

9:35 Fudbaler Bajern Minhena Arturo Vidal kaže da "nema šanse" da napusti minhenski klub u ovom prelaznom roku i da želi da sa Bavarcima osvoji trofej evropskog šampiona.

Tridesetogodišnji igrač je spominjan kao moguće pojačanje Čelsija, iako trener Bajerna Jup Hajnkes insistira da niko neće napustiti klub do kraja ovog mjeseca.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (4 glasova)