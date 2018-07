TRANSFERI UŽIVO: Roma još čeka Malkoma, Jovetić dobija konkurenciju, Azar u Realu za 190 miliona eura?

18.20 Transfer 20-godišnjeg Malkoma iz Bordoa u Romu još nije završen, iako su svjetski mediji ranije danas prenijeli da je sve gotovo.

Roma nudi 35 miliona sa bonusima, Bordo traži 40 miliona bez bonusa.

Bordeaux is insisting on a fee of €40 million for Malcom while Roma’s offer is just over €35 million including bonuses. Negotiations to continue as Roma look to close the deal, according to @DiMarzio. — Get Italian Football News (@_GIFN) July 21, 2018

18.00 Sporting iz Lisabona se raspituje da li je napadač Lestera Islam Slimani dostupan za pozajmicu.

Sporting Lisbon have made a loan enquiry about Leicester City forward Islam Slimani. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/Wyd6340aBX — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 21, 2018

17.38 Karim Benzema nazvao je italijanskog novinara Đanluku di Marcija lažovom, nakon što je objavio vijest da bi francuski napadač mogao da pređe u Milan.

Di Marcio je, međutim, objavio izjavu agenta Ludovika Farica, koji je potvrdio da se sreo sa predstavnicima "rosonera".

"Istina je da smo razgovarali o transferu, ali više od toga ne mogu da kažem", naveo je Farico.

16.25 Inter je napravio važan korak ka dovođenju Artura Vidala iz Bajerna.

Navodno, poslata je ponuda vrijedna 25 miliona eura, a njemački klub traži 30. Očekuje se inteziviranje pregovora narednih dana.

16.00 Brazilac Malkom u utorak bi trebalo da bude predstavljen kao igrač Rome.

Tudo indica que até terça-feira o #Malcom faz os exames médicos na #Roma. No momento ainda estão negociando com o #Bordeux, mas o staff do jogador está bem otimista. — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) July 21, 2018

15.48 Pari sen Žermen će u ponedjeljak dostaviti zvaničnu ponudu Milanu za Leonarda Bonućija, javlja "Premium sport".

Ponuda će iznositi 35 miliona eura. Bonući je već dogovorio detalje svog ugovora.

Leonardo Bonucci’s future seems away from Milan. Already having a personal agreement with the 31-year-old, PSG are expected to present Milan an offer of around €35 million on Monday, according to @PremiumSportHD. — Get Italian Football News (@_GIFN) July 21, 2018

15.35 Predsjednik Napolija Aurelio de Laurentis raspršio je snove navijača.

"Edinson Kavani neće doći", kazao je on.

Italijanski mediji su juče javili da postoji mogućnost da se Kavani vrati u Napulj.

"Tražimo mlađe igrače", rekao je De Laurentis.

15.20 Direktor Bajerna Karl Hajnc Rumenige demantovao je da je Benžamin Pavar dogovorio transfer iz Štutgarta, što su objavili svi njemački mediji.

"Nikakav dogovor nije postignut, niti smo razgovarali na tu temu", kazao je Rumenige.

15.10 Barselona je ozubiljno zagrizla za Vilijana i ponudila Čelsiju 65 miliona eura, tvrde engleski mediji.

"Skaj sports" javlja da Čelsi razmatra ponudu.

14.45 Valensija je potpisala ugovor sa 18-godišnjim Koreancem Kanginom Lijem, koji je prošao omladinsku školu kluba.

Ugovor je potpisan do 2022. godine, a otkupna klauzula je 80 miliona eura.

¡¡Cláusula de 80 millones con 18 años!! El @valenciacf apuesta fuerte en la renovación de su joven perla, el surcoreano Kangin Lee https://t.co/qo8CT6pKDP pic.twitter.com/YPQGHLZijA — FichajesMARCA (@Marcatransfer) July 21, 2018

13.55 Barselona navodno želi da dovede Simona Minjolea, golmana Liverpula, da bude rezerva Ter Štegenu, jer Silesen napušta Nou kamp, javlja Marka.

13.25 Leonardo se vraća u Milan na mjesto sportskog direktora, umjesto Marka Fasonea, koji je napustio klub, javljaju italijanski mediji.

13.05 "L'ekip" tvrdi da je Monako završio transfer Aleksandra Golovina iz CSKA.

Navodno, "kneževi" će platiti 30 miliona eura za 22-godišnjeg ofanzivnog veznog, za koga su bili zainteresovani Juventus, Čelsi, pa i Barselona.

Aleksandr Golovin will join AS Monaco imminently and have beaten Chelsea to the transfer. The deal is worth €30m. (Source: L’EQUIPE) pic.twitter.com/wryDsxMzqL — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 21, 2018

13.00 Olivije Žiru je u razgovorima sa - Atletikom. Navodno, Dijego Simeone bi da spoji tandem iz francuske reprezentacije Žiru - Grizman.

Atletico Madrid in talks with Chelsea star over shock deal https://t.co/fsIzYYb8xW pic.twitter.com/2WAYO59P7z — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 21, 2018

10:45 Eden Azar je na pragu potpisa sa Real Madridom.

Mediji iz Belgije, bliski Tijeriju Azaru, ocu i menadžeru jednog od nabjoljih fudbalera današnjice prenose da su se dva kluba dogovorila, a "Plavci" iz Londona će dobiti 190 miliona eura.

10:20 Inter želi da se za Ligu šampiona dodatno pojača, a nije tajna da su na meti dva igrača.

Prvi je Šime Vrsaljko, desni bek Atletiko Madrida, drugo je vezni igrač Bajern Minhena Arturo Vidal.

Sprortski direktor Pjer Auzilio se nalazi trenutno u Kini, gdje sa gazdama kluba pregovara o novcu koji bi bio potreban za ove transfere. riječ je o 50 miliona eura

10:00 Atletiko Madrid ipak nije zainteresovan toliko za Nikolu Kalinića. napadača Milana i hrvatskog reprezentativca.

Pojedini regionalni mediji su prenosili da bi Hrvat trebao naslijediti Fernanda Toresa, ali izgleda da od toga za sada nema ništa.

Izvori bliski klubu pišu da bi za rezervnog špica bolja opcija bio fudbaler Čelzija Olivije Žiru, ali ne kao kupljen već pozajmljen igrač.

9:45 U Milanu su nakon skinute suspenzijje klubu i omogućenom učešću u Ligi Evrope odmah prionuli na posao.

Ekipa je pod trenerom Đenarom Gatuzom prošle sezone igrala solidno, ali je izostajala završnica, pa je tako prva meta špic.

Gatuzo je sa sportskim direktorom Masimom Mirabelijem stupio u kontakt sa napadačem Real Madrida i bivšim francuskim reprezentativcem Karimom Benzemom.

Poslije prvih razgovora, tim francuskog napadača je dao zeleno svjetlo, tako da se ugovori nastavljalju sa upravom Reala.

Milan je čak spreman da izjednači primanja koje Benzema ima u Madridu.

