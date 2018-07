TRANSFERI UŽIVO Roma traži "novog" Malkoma, Junajted pušta Marsijala

21.18 Betis nudi 27 miliona eura Interu za Portugalca Žoaa Marija. Zainteresovan je i Vulverhempton...

Italijanski velikan je, navodno, spreman da pusti portugalskog reprezentativca...

21.04 Roma se okreće drugim opcijama, nakon propalog angažmana Brazlica Malkoma iz Bordoa, kojeg je preotela Barselona.

Kako javlja "Kalćomerkato", naredna meta Rimljana je supertalentovani Amerikanac Kristijan Pulišić, ofanzivac Borusije Dortmund.

Njegova cijena je između 40 i 45 miliona eura. Skoro toliko je Roma nudila za Malkoma...

19.38 Zvanično - Žoao Mutinjo je potpisao za Volvs.

19.35 Everton je doveo Brazilca Rišarlisona iz Votforda za 56 miliona eura. Ugovor je potpisan na četiri godine.

Deal done! Richarlison has signed for @Everton - five year deal. — Jim White (@JimWhite) July 24, 2018

18.58 Zvanično je - Brazilac Malkom je novi igrač Barselone.

Stigao je i Bordoa, za 42 miliona eura

18.31 Mančester junajted je spreman da proda Antonija Marsijala, klubu koji ponudi najmanje 55 miliona eura, javlja "Gardijan".

Za otprilike istu sumu, malo veću, Junajted je prije tri godine doveo Marsijala iz Monaka.

Francuz je ovog ljeta zatražio transfer, nezadovoljan minutažom na "Old trafordu". Među zainteresovanim klubovima su Bajern, Inter, Barselona, Arsenal, Totenhem...

18.09 Njemački mediji javljaju da je Pari Sen Žermen gotovo sve dogovorio sa defanzivcem Bajerna i reprezentacije Njemačke Džeromom Boatengom.

Prestoji teži dio posla - "sveci" moraju da ubijede čelnike bavarskog kluba, kao i trenera Nika Kovača, da se odreknu usluga iskusnog štopera.

17.30 Novi engleski Premijerligaš Fulam doveo je golmana Fabrisija iz Bešiktaša za pet miliona funti.

🗣️ "I’m delighted to be at an historic club like Fulham, the oldest club in London. I’m very happy to have the opportunity to be in the Premier League with Fulham." - @FabricioAgosto#FABRILOUS 🧤 pic.twitter.com/nhFk7771eg — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 24, 2018

17.27 Sampdorija želi španskog Pedra Obijanga, vezistu Vest Hema. Klub iz Đenove spremio je ponudu od devet miliona eura, javlja "Skaj sports".

17.11 "Marka" javlja da Atletiko Madrid i dalje razmatra opciju dovođenja Olivijea Žirua, napadača Čelsija, svjetskog prvaka sa Francuzima.

Transfer Hrvata Nikole Kalinića u ovom momentu ne izgleda realan...

Stiže u Rusiju na novu pozajmicu, s tim što "željezničari" imaju obavezu otkupa za 10 miliona eura.

15.40 Senzacionalnu vijest javljaju pojedini italijanski mediji. Antonio Konte će preuzeti Milan, možda već danas.

Konte je nedavno zvanično napustio Čelsi, ali "rosoneri" imaju čvrst ugovor sa Đenarom Gatuzom.

15.35 Moskovska Lokomotiva je dovela poljskog vezistu Gžegorža Krihovjaka, na pozajmicu iz Pari sen Žermena.

⚡ Официально: Гжегож Крыховяк – игрок московского «Локомотива»!

Полузащитник проведет следующий сезон в нашей команде на правах аренды.

Добро пожаловать в «Локо», @GrzegKrychowiak! https://t.co/wgyCmNA1ev pic.twitter.com/Eo24BhRPeA — ФК Локомотив (@fclokomotiv) July 24, 2018

15.25 Verder se raspituje za vezistu Evertona Dejvija Klasena.

14:32 Mančester junajted zainteresovan je za hrvatskog fudbalera Anta Rebića, tvdi Independent.

Rebić je dobrim partijama na Mundijalu privukao pažnju Žozea Murinja, koji želi da ojača napad u susret novoj sezoni.

Napadač Ajntraht Frankfurta bi bio pristupačna alternativa fudbalerima koji su se spominjali kao moguća pojačanja "crvenih đavola", poput Gareta Bejla i Vilijana.

Manchester United transfer news: Jose Mourinho wants Ante Rebic as Willian alternative as club remain open to Gareth Bale https://t.co/POOE32750I pic.twitter.com/vmAJ0UGYmf — Manu (@Man_U_Transfers) July 24, 2018

14:12 Posao se konačno čini završenim - Barselona je osigurala potpis napadača Bordoa, Malkoma.

Kako Gol prenosi, dogovoren je transfer vrijedan 41 milion eura, nakon što su Katalonci na nevjerovatan način "ukrali" fudbalera Romi, koja je sinoć objavila da će Brazilac biti njihov novi igrač.

Malkom je već danas trebalo da potpiše ugovor sa Romom i doputuje u Rim, ali je Bordo stopirao dogovor sa "vučicom" nakon što je iz Barselone stigla ponuda koju nisu mogli odbiti, i Brazilac će sada sklopiti petogodišnju saradnju sa španskim klubom. Opširnije čitajte ovdje.

14:07 Žoao Mutinjo se nalazi u Vulverhemptonu gdje obavlja medicinske preglede, piše Skaj sports.

Portugalac će pojačati novog člana Premijer lige, nakon što je dogovoren transfer vrijedan pet miliona funti.

João Moutinho is in Wolverhampton to undergo a medical as he closes in on a move to Wolves. £5m deal agreed. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/pf9yV6TobI — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 24, 2018

13:10 Tijeri Anri je sklopio dogovor sa Aston Vilom i postaće novi trener tog engleskog kluba, tvrdi tabloid Dejli star.

Novi vlasnici navodno nisu uvjereni da je Stiv Brus, aktuelni trener, čovjek koji će vratiti klub u Premijer ligu i zato žele da daju šansu Francuzu.

Anri je od 2016. član stručnog štaba reprezentacije Belgije, koja je osvojila bronzu na nedavno završenom Mundijalu u Rusiji.

12:52 Kingsli Koman je negirao tvrdnje medija koji su ga povezivali sa prelaskom u Arsenal.

Fudbaler Bajerna insistira da ne namjerava napustiti Bundesligu i podsjeća da je u decembru potpisao novi, petogodišnji ugovor.

"Nisam imao kontakta sa čelnicima Arsenala, to nije istina", kazao je on za Sport1. "Nedavno sam produžio ugovor sa Bajernom i planiram da ostanem ovdje još dugo".

| Bayern Munich winger Kingsley Coman breaks silence over Arsenal transfer link: Coman has been linked with a move to the Gunners this summer. : https://t.co/pOvOmzoZvc — ⚽️Super League (@fbbsix) July 24, 2018

12:36 Trener Milana, Đenaro Gatuzo, nagovijestio je da bi Leonardo Bonući uskoro mogao napustiti klub.

"Razgovarao sam sa Leom i morate biti iskreni i kazati kako stari stoje. Sastali smo se, ali ja nisam klupski zvaničnik, pa će morati da razgovara sa direktorima", kazao je on.

Gatuzo se nada da će defanzivac ostati na San Siru.

"O tome će odlučiti Leo i klub. Mislim da trener mora učiniti sve da ubijedi igrača da ostane".

12:28 Čelsi zahtijeva 80 miliona eura ako Barselona želi da dovede Vilijana, tvrdi Sport.

Klub iz Londona je navodno već odbio ponudu Katalonaca od 60 miliona eura, smatrajući da brazilski as vrijedi više.

Barselona, navodno, smatra da "plavci" precjenjuju igrača koji će napuniti 30 godina u avgustu.

Chelsea reject latest Barcelona bid of £65m for Willian... but Blues WILL accept if they up offer to £70m https://t.co/LVwQOX0ZqB pic.twitter.com/0DkzmDmO8O — MailOnline Sport (@MailSport) July 23, 2018

11:30 Menadžer Mančester junajteda, Žoze Murinjo, voljan je da proda Antonija Marsijala, ali samo klubovima van Premijer lige, piše Gardijan.

Portugalac je, navodno, prihvatio činjenicu da će biti primoran da proda Francuza ukoliko on zaista više ne želi da igra za Junajted.

Mediji prenose da je početna cijena za Marsijala oko 50 miliona funti.

Mourinho is happy for Martial to leave Old Trafford if he wants to, but the #MUFC manager will block #CFC's attempt to sign the Frenchman, writes @hirstclass https://t.co/buJtk7zTTb — Times Sport (@TimesSport) July 24, 2018

10:41 Mančester siti spreman je da ponudi veliki novac Juventusu za Miralema Pjanića, tvrdi Kalćo merkato.

Nakon što su propustili da dovedu Žoržinja, koji je pojačao Čelsi, "građani" su sada navodno fokusirani na reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Pjanićev agent Ramadani je, kako se navodi, već obavijestio čelnike torinskog kluba da će naredna ponuda Sitija iznositi blizu 100 miliona eura.

Fali Ramadani, the new agent of Miralem Pjanic, met Juventus sporting director Fabio Paratici today and presented an offer from Manchester City. [@DiMarzio] (City have denied any interest - repeatedly) pic.twitter.com/2uORCFsZ6c — City Watch (@City_Watch) July 23, 2018

10:29 Juventus i Milan razmatraju senzacionalnu razmjenu u kojoj bi se Leonardo Bonući vratio u Torino, dok bi Gonzalo Iguain obukao dres "rosonera".

Gol prenosi da su čelnici dva kluba Leonardo i Bepe Marota već u pregovorima, koji su, doduše, tek u ranoj fazi.

Juventus and Milan considering shock swap deal



By @romeoagresti https://t.co/VjNdUOwxpU — Goal (@goal) July 24, 2018

10:24 Kristijano Ronaldo želi kolegu iz portugalske reprezentacije, Andrea Gomeša, u redovima Juventusa, piše Don Balon.

Uprkos prosječnim partijama koje pruža u Barseloni, Ronaldo smatra da može pomoći 24-godišnjem sunarodniku da dosegne visine koje su mu predviđali kada su se najveći španski klubovi borili za njegov potpis.

9:28 Transfer Brazilca Malkoma iz Bordoa u Romu je već bio praktkično gotova stvar, ali je francuski klub dobio mnogo bolju ponudu iz Katalonije i cijeli posao je izgleda otkazan.

Novinari kažu da su se čak navijači Rome okupili na aerodromu italijanske prijestonice kako bi dočekali brazilskog fudbalera i kako bi mu poželjeli dobrodošlicu u italijanski klub. Roma je inače već objavila da je transfer ovog fudbalera gotova stvar, ali je izgleda Bordo promijenio mišljenje i riješio da prihvati daleko unosniju ponudu Barselone.

Romina ponuda je bila negdje oko 30 miliona funti dok je Barsa uspjela da promijeni mišljenje francuskog kluba ponudom od oko 40 miliona, a plus bi plaćala i bonuse nakon partija odličnog Brazilca.

Sve ovo je izazvalo veliki bijes prema Barsi i Bordou na društvenim mrežama zbog toga što je prekršen dogovor sa italijanskim klubom, piše Sport klub.

17.00: Bordeaux and Roma confirm agreement reached for Malcom, with medical to follow



22.30: Reports emerge that Bordeaux have cancelled agreement, due to Barcelona declaring interest



Malcom in the Middle. pic.twitter.com/qgABF295yk — B/R Football (@brfootball) July 23, 2018

Malkom je bio jedno od najvećih otkrovenja francuske Lige 1, a s obzirom na to da ima svega 21 godinu, Brazilac je i ozbiljna investicija za budućnost. Tokom dvije sezone za Žirondince dao je 20 golova na 84 utakmice, a još uvijek čeka debi u brazilskoj reprezentaciji.

9:00 Fudbaler Votforda Rikarlison prošao je medicinske preglede u Evertonu, pred prelazak u klub sa Gudison parka, piše Gol.

Dejli mejl prenosi da je transfer vrijedan čak 50 miliona funti.

Marko Silva, novi trener Evertona, 21-godišnjeg Brazilca doveo je prošlog ljeta u Votford za 13 miliona funti iz Korintijansa.

EXCLUSIVE: Everton close to signing Richarlison from Watford in a deal worth £50m | @Matt_Barlow_DM https://t.co/GroOXnhj9P pic.twitter.com/Yb9J7pE87C — MailOnline Sport (@MailSport) July 20, 2018

8:17 Liverpul je spreman da proda čak sedam igrača kako bi balansirao potrošnju tokom aktuelnog prelaznog roka.

Divok Origi, Simon Minjole, Marko Grujić i Deni Ings su navodno neka od imena koja se nalaze na izlaznim vratima Enfilda.

"Redsi" žele da eventualnim odlascima fudbalera prikupe oko 70 miliona funti.

Jurgen Klopp is keen to trim his squad before the start of the Premier League season on August 11. https://t.co/8QgWpS4pDZ — Anfield HQ (@AnfieldHQ) July 24, 2018

8:12 Totenhem je zainteresovan da u svoje redove vrati nekadašnju zvijezdu kluba, Luku Modrića, piše Don Balon.

U madridskom Realu su, ipak, uvjereni da nakon odlaska Kristijana Ronalda, u svojim redovima mogu zadržati najboljeg igrača nedavno završenog Svjetskog prvenstva

