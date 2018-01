TRANSFERI UŽIVO Ronaldova snažna poruka: Volim Real, hoću da ostanem; Monako ugrabio talenta iz Italije

23.00 Kristijano Ronaldo je otvorio dušu u intervjuu za jedan kineski magazin. Ne namjerava da ide iz Reala.

"Real je moj drugi dom, ovdje sam od 2009. godine i želim da ostanem. Želim i da nastavim da živim u Madridu. Grad je divan, klima sjajna, ljudi takođe. Blizu je Portugala. Imam sve što mi treba", kazao je Portugalac.

21.55 Ajmerik Laport nije u sastavu Atletik Bilbaa na meču sa Eibarom, a španski i engleski mediji tvrde da je to znak da ide u Mančester siti.

Za mladog štopera Siti je spreman da plati 60 miliona eura.

21.20 Monako je, izgleda, ugrabio najvećeg italijanskog talenta - 16-godišnji napadač Pjetro Pelegri na korak je od Monte Karla, javlja više italijanskih medija.

Navodno, posao sa Đenovom je dogovoren. Transfer bi trebalo da iznosi između 20 i 22 miliona eura, plus bonusi i procenat od naredne prodaje.

Pelegri puni 17 godina u martu, ima osam mečeva u Seriji A i tri gola. Juventus je bio veoma zainteresovan, a pratili su ga i engleski klubovi.

21.10 Udineze je tražio napadača Flamenga Felipea Vizeua i nudila pet miliona eura, ali je brazilski klub to odbio.

20.35 Betis sprema dva velika pojačanja za finiš prelaznog roka, a to su Mark Bartra (Dortmund) i Migel Lajun (Porto). Obojica bi trebalo da dođu na pozajmicu do kraja sezone.

19.45 Engleski mediji javljaju da je Mančester siti u završnoj fazi pregovora sa Šahtjorom i da bi Brazilac Fred do kraja nedjelje trebalo da dođe na "Etihad" za 50 miliona eura.

19.10 Arsenal iz Tule, koga vodi naš trener Miodrag Božović, dobio je novog golmana.

Novi Grofov igrač je Igor Obuhov, 21-godišnjak koji je došao iz Sankt Petersburga.

18.45 Trener PSŽ-a Unai Emeri uvjeren je da Nejmar neće brzo napustiti klub.

"Nejmar će biti najbolji igrač svijeta, a to će postati ovdje, u Pari sen Žermenu", rekao je Španac.

18.35 Real želi da napravi rekonstrukciju tima na ljeto. Opširnije čitajte ovdje.

18.25 Njukasl neće prodati Aleksandra Mitrovića nijednom engleskom klubu. Rafa Benites je potvrdio da je odbio osam miliona funti koje je za srpskog reprezentativca ponudio Barnli.

18.20 Monako je juče prodao Gvida Karilja Sautemptonu i traži zamjenu. Interesantan je Islam Slimani iz Lestera, ali njegov dolazak nije izvjestan.

17.35 Izgleda da nema ništa od transfera Edina Džeka iz Rome u Čelsi, javlja "Skaj sports".

17.25 Italijanski "Skaj" javlja da Inter planira da na ljeto kupi Erika Lamelu iz Totenhema.

⚠️ DEVELOPING STORY



Inter Milan consider move for Tottenham's Erik Lamela....



17.00 ZVANIČNO Vest Hem je doveo Žoaa Marija na pozajmicu iz Intera.

16.55 Maurisio Poketino nikada ne bi trenirao dva velika evropska kluba. O kome je riječ pročitajte ovdje.

16.50 Bivši napadač Mladosti Ivan Knežević ima novi klub. Opširnije čitajte ovdje.

16.35 Pep Gvardiola nije želio da komentariše kolike su šanse Mančester sitija da dovede željena pojačanja do kraja prelaznog roka.

Siti traži Ajmerika Laporta, defanzivca Atletik Bilbaa, i Freda, vezistu Šahtjora.

"Oni su igrači drigih klubova i to je činjenica. Nije lako završiti poslove u transfer periodu. Normalno je da postoje igrači, koji su nam interesantni, biće ih i ubuduće, a bilo ih je i ranije. Neke od njih nismo doveli", rekao je trener Sitija.

16.30 Argentinac Augusto Fernandes ide iz Atletiko Madrida u Kinu.

Pojačaće Peking Renče, koji vodi Španac Luis Garsija.

15.50 Niko Gaitan sigurno ide iz Atletika, najvjerovatnije u Englesku.

Svonsi je uporan, a da bi ga doveo potrebno je 20 miliona eura.

15.45 Legendarni australijski fudbaler Tim Kejhil dolazi u London na pregovore sa Milvolom, javlja "Skaj sports".

15.35 Lukas Moura i Totenhem su dogovorili sve detalje, sada je na londonskom klubu da ispuni zahtjeve PSŽ-a.

Kako javljaju francuski mediji, "sveci" za Brazilca traže 25 miliona eura.

15.30 "Mundo deportivo" javlja da bi Real i PSŽ mogli da razmijene igrače na ljeto, ali ne Nejmara i Ronalda, već Kavanija i Benzemu.

15.20 Budućnost je produžila ugovor sa Milivojem Raičevićem do 1. avgusta 2019. godine.

Raičević je za pet godina u Budućnosti odigrao 95 utakmica u svim takmičenjima i postigao 26 golova, a prethodni ugovor mu je isticao na ljeto.

15.00 Brazilski mediji prenose da je vlasnik PSŽ-a Naser Al Kelaifi obećao Nejmaru da mu neće praviti problem da ode ukoliko ove sezone osvoji Ligu šampiona, javljaju brazilski mediji.

Juče je "Marka" prenijela odgovor iz vrha francuskog kluba da Nejmarov odlazak u Real - nije moguć.

Spekulacije se nastavljaju.

14.50 Nikola Maksimović i zvanično je igrač Spartaka iz Moskve. Pozajmio ga je Napoli do kraja sezone.

13.30 Agent mladog Han Kvang Songa, fudbalera iz Sjeverne Koreje, potvrdio je da Juventus pregovara sa njim oko transfera iz Kaljarija.

"Juventus ima veliku želju da dođe do dogovora", kazao je Sandro Stemperini.

13:08 Čelzi će pokušati da dovede Olivijea Žirua na pozajmicu do kraja sezone iz Arsenala.

12:45 Santi Kazorla će produžiti ugovor sa Arsenalom, ali pod uslovom da pokaže da je fizički spreman. Špancu ugovor sa timom iz Londona ističe na kraju sezone.

Venger se nada da će se 33-godišnji igrač oporaviti do 2019. godine.

Kazorla je posljednju utakmicu za Arsenal odigrao još u oktobru 2016. godine.

12:03 Bešiktaš je angažovao Vagnera Lava. Bešiktaš će platiti obeštećenje u iznosu od 3.000.000 eura. Brazilac dolazi kao zamjena za Čenka Tosuna koji je prešao u Everton.

10:59 Trener Arsenala Arsen Venger je kazao da nema ništa novo u vezi dolaska Pjer Emerik Obamejanga. Napadač Borusije Dortmund je velika želja tima iz Londona. Venger je kazao da će se možda okrenuti dovođenju drugog napadača, kako bi nadomjestili odlazak Aleksisa Sančeza.

"Neću vam kazati ime", rekao je Venger.

10:09 Legenda Juventusa Đanluiđi Bufon blizu je da promijeni odluku o odlasku u penziju. On je kazao da je na upravi kluba da li će i dalje biti na raspolaganju treneru Masimilijanu Alegriju. Predsjednik Anjeli smatra da Bufon kao lider svlačionice treba da ostane još sezonu. Naravno, kada završi karijeru čeka ga mjesto u upravi kluba.

