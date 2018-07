TRANSFERI UŽIVO Ruski biser u Monaku, Juve i Čelsi dogovoraju transfer Iguaina

19.50 Vest Hem pregovara sa Portom oko transfera napadača Muse Marege, čija je cijena oko 25 miliona eura.

19.15 Italijanski mediji javljaju da će se sjutra na Azurnoj obali sastati čelnici Juventusa i Čelsija.

Tema razgovora Fabija Paratićija i Marine Granovskaje biće transferi Gonsala Iguaina i Danijelea Ruganija iz Torina u London.

Navodno, Čelsi će ponuditi između 90 i 100 miliona eura za oba igrača.

18.45 Tobi Aldervireld, Belgijanac iz Totenhema, na meti je Mančester junajteda.

"Independent" javlja da klub iz klub iz Londona može da razgovara o cifri od 62 miliona eura, ili da u transfer bude uključen Entoni Marsijal.

Manchester United want Toby Alderweireld. Tottenham want £55m or Anthony Martial to be included in the negotiations. (Source: Independent) pic.twitter.com/9EecI4PjM4 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 27, 2018

18.00 Mateo Darmijan želi da ide iz Mančester junajteda.

Matteo Darmian has told Manchester United what he wants. pic.twitter.com/g0HlUakj8G — ESPN FC (@ESPNFC) July 27, 2018

17.45 Mauricio Sari i Čelsi narednih dana će poslati ponudu Laciju za Sergeja Milinković-Savića, javlja "Premium sport".

Interesovanje londonskog kluba postoji odavno, ali za sada nema konkretnih ponuda.

17.40 Toma Lemar je prošao medicinske preglede u Atletiku. Transfer vrijedan 70 miliona eura iz Monaka odavno je dogovoren.

Thomas Lemar has passed his medical at Atlético Madrid ahead of €60m move from Monaco. pic.twitter.com/ktck3I2tNK — Transfer Posts (@TransferPosts) July 27, 2018

17.15 Prvo pojačanje Milana u eri novog sportskog direktora Leonarda mogao bi da bude Brazilac Bernard iz Šahtjora, javljaju italijanski mediji.

17.10 Juventus je predstavio 16-godišnjeg Španca Pabla Morena, koji je došao iz Barselone, za 700 hiljada eura.

‼️ El ex del Barça Pablo Moreno ya posa con la camiseta de la Juve https://t.co/hnpRTcc8lv pic.twitter.com/gYV47xhysM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 27, 2018

16.50 Juče je najavljeno, danas je i zvanično. Stanislav Čerčesov je produžio ugovor sa Fudbalskim savezom Rusije i ostaje selektor do 2020. godine.

✍️OFFICIAL: #TheBest FIFA Men's Coach Award 2018 nominee Stanislav Cherchesov has signed a two-year contract extension with @TeamRussia 🇷🇺



What do you think was the best @FIFAWorldCup moment for the hosts? pic.twitter.com/SLnyHllH0S — FIFA.com (@FIFAcom) July 27, 2018

16.30 Evropski klubovi potrošili su skoro pola milijarde eura na dovođenje brazilskih fudbalera. Opširnije čitajte ovdje.

16.10 Bešiktaš želi Simona Minjolea, rezervnog golmana Liverpula, javlja "Skaj".

Besiktas have made contact with Liverpool over a deal for Simon Mignolet, Sky Sports News understands.



Follow: https://t.co/HBH0BADZgZ pic.twitter.com/gqxeE6531c — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 27, 2018

16.05 Miralem Pjanić je kazao da ne razmišlja o odlasku iz Juventusa.

"Srećan sam u Juventusu, a što se tiče priča o odlasku - nasmiju me", kazao je Pjanić.

15.35 Volvs, novi Premijerligaš, želi Portugalca Pepea, nekadašnjeg igrača Reala, a sada Bešiktaša. Njegova cijena je 10 miliona eura.

Wolves look to make another high-profile signing by bringing in Pepe from Besiktas but face competition from Porto for £7m defender https://t.co/95vWleItIV — MailOnline Sport (@MailSport) July 27, 2018

15.30 Teo Ernandes ide iz Reala na pozajmicu u Real Sosijedad, javlja "Kadena ser".

#MercadoDeFichajes THEO HERNANDEZ deja el #RealMadrid y llega cedido a la #RealSociedad. Si no hay problemas, se hará oficial a lo largo de esta misma tarde. El jugador se ha despedido ya de sus compañeros en Madrid y les ha dicho que viene a San Sebastián. — SER Dept Gipuzkoa (@SerDeportivosGI) July 27, 2018

15.05 Zvanično - Aleksandar Golovin je potpisao ugovor sa Monakom do 2023. godine.

CSKA je dobio 35 miliona eura.

🖋 L’AS Monaco est très heureux d’annoncer la signature d’Aleksandr Golovin en provenance du @pfc_cska pour 5 ans, jusqu’en juin 2023 ! #WelcomeToMonaco 🇲🇨 pic.twitter.com/naZRMtN4EC — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 27, 2018

14.45 Milan Badelj najvjerovatnije prelazi iz Fiorentine u Lacio.

14.40 Napadač iz Gane Andre Aju novi je igrač Fenerbahčea.

14.20 Sporting želi Nikolu Vukčevića. Opširnije čitajte ovdje.

13.00 Juventus je priznao da razmišlja o prodaji Gonsala Iguaina.

"On je veoma važan igrač za nas, ali je konkurencija u napadu sada pojačana. Zajedno ćemo sa njegovim agentima donijeti odluku", kazao je direktor Juventusa Bepe Marota,

Juventus confirm they are considering the sale of Gonzalo Higuain. pic.twitter.com/7Vkvy38S2F — ESPN FC (@ESPNFC) July 27, 2018

11:51 Barselona neće još dugo čekati na Adriena Rabijoa, a kao moguća alternativa identifikovan je Stiven N'Zonzi.

Mundo Deportivo prenosi da će Barsa pokušati da dovede zadnjeg veznog Sevilje, koji u ugovoru ima otpusnu klauzulu od 40 miliona eura.

11:05 Italijanski mediji javljaju da će bek Atletiko Madrida i Hrvatske reprezentacije, Šime Vrsaljko, na jednogodišnju pozajmicu preći u Inter.

Milanski klub će imati opciju da za 18 miliona eura, narednog ljeta, trajno obezbijede ugovor za Hrvata.

9:20 Nakon što je Malkom završio u Barsi, Roma kreće u "napad" na još jednog Brazilca. Kako prenosi "Gazzetta dello Sport", italijanski klub je zainteresovan za napadača Ajaksa, Davida Nereša.

8:55 Mančester Junajted spreman je da se odrekne Entoni Marsijala.

Francuskog fudbalera rado bi doveli u svoje redove Juventus, Inter, Roma, a pominje se i PSŽ.

Međutim "Crveni đavoli" su spremni za prodaju samo ako uspiju da dovedu u svoje redove Ivana Perišića iz Intera.

8:50 Opet Čelzi!

Tim iz Londona je pokazao interesovanje za krilnog napadaća Leverkuzena Leona Bejlija.

Talentovani Jamajčanin nalazi se na listi želja i Arsenala i Rome. Obeštećenje koje "farmaceuti" traže za Bejlija iznosi 50 miliona eura.

8:45 Čelzi kreće u ofanzivnu na Italiju. Predstavnici kluba su došli u Torino kako bi završili transfer štopera Juventusa Danijela Ruganija.

"Stara dama" bi trebala da inkasira 50 miliona eura od ovog transfera.

Poznato je da "plavci" žele i napadača Gonzala Iguaina, koji je već sarađivao sa Mauricijem Sarijem. Argentinac je upravo pod Sarijem izjednačio rekord Serije A sa 36 golova, ali je po pisanju italijanske štampe bliži Milanu.

