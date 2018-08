TRANSFERI UŽIVO Ruski div ide u Tursku, Vešović dobio trenera, Barsa sprema bombu

16.50 Marko Vešović je dobio novog trenera. Na klupu Legije iz Varšave je došao Portugalac Rikardo Sa Pinto, koji je prošle sezone trenirao Standard iz Liježa.

16.45 Manuel Lokateli (20) je pozajmljen Sasuolu iz Milana do kraja sezone.

15.40 Timo Verner će produžiti ugpvor sa Lajpcigom. Aktuelni ističe 2020. godine.

14.20 Fiorentina je dovela Edmilsona Fernandeša iz Vest Hema na pozajmicu.

Official | Fiorentina sign midfielder Edimilson Fernandes from West Ham on loan with the option to buy.