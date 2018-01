TRANSFERI UŽIVO: Sančes dogovorio detalje sa Junajtedom, Everton predstavio Volkota

22.00 Spartak iz Moskve traži Nikolu Maksimovića, srpskog reprezentativca iz Napolija.

Italijanski mediji sumnjaju da su transfer ili pozajmica mogući.

21.20 Inter je zainteresovan za Danijela Staridža, javljaju italijanski i engleski mediji.

Liverpul bi ga dao na pozajmicu.

20.30 Dinamo Moskva je dovela Konstantina Rauša iz Kelna.

20.10 Napoli i Barselona su blizu dogovora oko transfera Đerara Delofeua.

Kako javljaju italijanski mediji, Delofeu bi došao na "San Paolo" na pozajmicu do kraja sezone, uz otkup ugovora na ljeto za 17 miliona eura.

19.10 Peking je uplatio 37 miliona eura Viljarealu i transfer Sedrika Bakambua je ozvaničen.

Bakambu llega al fútbol chino tras tres años en el Villarreal https://t.co/hSHZzh6j1I — AS (@diarioas) January 17, 2018

18.30 - Brazilski veteran Luizao (36) produžiće ugovor sa Benfikom do 2019. godine.

18.15 Juventus će pokušati da na ljeto angažuje beka Arsenala Ektora Beljerina.

Juventus are planning an end-of-season move for Arsenal right-back Héctor Bellerín. (Source: Calciomercato) pic.twitter.com/joqMgBSPft — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 17, 2018

18.00 ZVANIČNO Everton je ozvaničio transfer Tea Volkota iz Arsenala.

Transfer je iznosio 25 miliona funti, a Volktor će nedjeljno zarađivati 110 hiljada funti.

17.05 Žoao Mario bi uskoro mogao da dođe u London.

Vest Hem i Inter su počeli pregovore oko Portugalca, koji je 2016. godine došao na "Meacu" iz Sporting Lisabona za 45 miliona eura.

17.00 "Independent" javlja da je Henrik Mhitarjan "blizu" da prihvati uslove u Arsenalu i otvori vrata Aleksisu Sančesu za dolazak u Junajted.

Very close to an agreement re Mkhitaryan and Arsenal. — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) January 17, 2018

16.15 I "Beinsports" najavljuje velike stvari u Mančester junajtedu. Odnosno dvije. "Miror" tvrdi da će nositi broj sedam.

Manchester United are expected to make two major announcements tonight. (Source: BeIN Sports) pic.twitter.com/lpvFOnp7Nr — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 17, 2018

15.55 Aleksis Sančes je dogovorio sve sa Mančester junajtedom, tvrdi "Telegraf".

Plata 16 miliona eura godišnje, ugovor do 2022. godine. Čeka se samo da Henrih Mhitarjan prihvati da ode u Arsenal.

Alexis Sanchez agrees four-year Manchester United contract worth £14m as Arsenal wait on Henrikh Mkhitaryan | @Matt_Law_DT https://t.co/q5lMW8REWo — Telegraph Football (@TeleFootball) January 17, 2018

15.50 Nekada veliki argentinski talenat Andres D'Alesandro dobio je poziv da se vrati u Evropu.

Poziv je stigao iz Beneventa.

15.25 Mančester siti želi vezistu Šahtjora Freda. On bi trebalo da bude pojačanje za naredno ljeto i za budućnost, jer ima samo 24 godine.

15.05 Nikolas Otamendi je produžio ugovor sa Mančester sitijem do 2022. godine.

DONE DEAL: Nicolas Otamendi has signed a new 4 and-a-half-year contract. pic.twitter.com/1etdlWrk9X — Dugout (@Dugout) January 17, 2018

14.40 "Mundo deportivo" javlja da je Barselona počela pregovore sa Samuelom Umtitijem o produžetku ugovora koji ističe tek u junu 2021. godine.

Biće uvećana i njegova otkupna klauzula - sa 60 na 101 milion eura.

14.20 Zinedin Zidan i danas je ponovio da je uvjeren da Kristijano Ronaldo neće otići iz Reala.

"Ne mogu da ga zamislim u drugom klubu. On je omiljen u Realu - kod čelnika kluba, navijača... On je toliko toga dao Realu...", ponovio je Zidan.

14.10 Antonio Kandreva je blizu odlaska iz Intera, da li sada ili na ljeto, a direktor Valter Sabatini nišani igrača Monaka Ronija Lopesa, kao njegovu zamjenu.

13.30 Emerson Palmieri iz Rome je na meti Čelsija, koji je, navodno, ponudio 25 miliona eura, javlja italijanski "Skaj".

13.00 Bešiktaš je zainteresovan za napadača Lestera Islama Slimanija, kao zamjenu za Čenka Tosuna, koji je otišao u Everton.

BREAKING: Besiktas interested in signing Leicester striker Islam Slimani. #SSN pic.twitter.com/AcU4Qum3NL — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 17, 2018

12.45 Sporting iz Lisabona je doveo Kolumbijca Fredija Montera iz kineskog Tjanđina.

Montero ima 30 godina, a otkupna klauzula mu je čak 60 miliona eura.

O #SportingCP concluiu a transferência de @_fredymontero proveniente do Tianjin Teda. O jogador assinou um contrato válido por uma época e meia podendo este ser estendido por mais duas, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros. pic.twitter.com/tLCyU8TpX2 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 17, 2018

12.20 Crnogorski reperezentativac Emrah Klimenta je našao novi klub. Opširnije ovdje.

12.00 Srpski reprezentativac Marko Grujić ide u Kardif na pozajmicu iz Liverpula.

Kardif je član Čempionšipa.

Liverpool's Marko Grujic agrees loan move to the Championship https://t.co/TvorkmPyR9 pic.twitter.com/NQmdKBRUAl — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 17, 2018

12.00 "Marka" piše o planovima Reala za ljetnji prelazni rok. Opširnije ovdje.

11.38 Kristijan Kanavaro, 18-godišnji sin legendarnog Fabija Kanavara, novi je igrač Beneventa. Došao je iz Sasuola.

11.33 Žoze Murinjo je dogovorio da ostane na "Old trafordu" do 2021. godine. Opširnije ovdje.

11.30 Injaki Vilijams je produžio ugovor sa Atletik Bilbaom do 2022. godine.

Otkupna klauzula za 23-godišnjeg ofanzivnog vezistu je 110 miliona eura.

10:55 Inter iz Milana blizu je dovođenja veznog igrača Barselone, Rafinje.

Portal Goal navodi da su Katalonci spremni da puste Rafinju na pozajmicu, sa mogućnošću da "crno-plavi" iz Milana otkupe ugovor.

10:30 Italijanski list "Gazeta delo sport" piše da je najbolji igrač Reala iz Madrida, Kristijano Ronaldo na prodaju.

10:27 Na meti torinskog Juventusa su napadač Totenhema Kristijan Eriksen i ofanzivni vezni Arsenala Mesut Ozil.

10:25 Fubaler Arsenala Teo Voklot prošao je medicinske preglede i uskoro će postati novi član Evertona.

Volkot Foto: Reuters

Transfer je vrijedan 20 miliona funti (22 miliona eura).

Volkot je juče popodne došao u trening centar Evertona, gdje je obavio preglede i dogovorio se sa upravom liverpulskog kluba o ličnim uslovima.

Trener Evertona Sem Alardajs je prošle nedjelje potvrdio da je klub zainteresovan za Volkota i da se o transferu pregovara sa upravom Arsenala.

Skaj je naveo da su dobra ponuda Evertona i želja Volkota da radi sa Alardajsom bili glavni razlozi za njegov odlazak iz Arsenala.

Volkot je 2006. godine iz Sautemptona prešao u Arsenal, za koji je odigrao 397 utakmica i postigao 108 golova. On je sa "tobdžijama" osvojio po dva FA kupa i Komjuniti Šilda.

