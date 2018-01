TRANSFERI UŽIVO: Sančes dogovorio detalje sa Junajtedom, Grujić našao klub, Siti želi Brazilca iz Ukrajine

15.55 Aleksis Sančes je dogovorio sve sa Mančester junajtedom, tvrdi "Telegraf".

Plata 16 miliona eura godišnje, ugovor do 2022. godine. Čeka se samo da Henrih Mhitarjan prihvati da ode u Arsenal.

Alexis Sanchez agrees four-year Manchester United contract worth £14m as Arsenal wait on Henrikh Mkhitaryan | @Matt_Law_DT https://t.co/q5lMW8REWo

15.50 Nekada veliki argentinski talenat Andres D'Alesandro dobio je poziv da se vrati u Evropu.

Poziv je stigao iz Beneventa.

15.25 Mančester siti želi vezistu Šahtjora Freda. On bi trebalo da bude pojačanje za naredno ljeto i za budućnost, jer ima samo 24 godine.

15.05 Nikolas Otamendi je produžio ugovor sa Mančester sitijem do 2022. godine.

DONE DEAL: Nicolas Otamendi has signed a new 4 and-a-half-year contract. pic.twitter.com/1etdlWrk9X