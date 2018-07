TRANSFERI UŽIVO Sari "pikirao" Levandovskog, Vrsaljko u crno-plavom

9:48 Jirgen Klop kazao je Liverpul ne mora naći zamjenu Filipeu Kutinju.

"Ne možete zamijeniti Kutinja istim tipom igrača. On je Filip Kutinjo. Ima specifičan način igre, taktički je vanserijski igrač, može da igra kao krilo, kao 'desetka', 'osmica'... zaista je sjajan. Ne želim da neko od mojih igrača dođe u situaciju da ih nazivaju nečijom zamjenom", kazao je Njemac.

“You cannot replace Phil Coutinho with exactly the same kind of player."



Klopp has spoken👇https://t.co/2DiSG0Hl9C pic.twitter.com/QqbMEWjLlF — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) July 31, 2018

9:23 Inter je postigao dogovor sa madridskim Atletikom kada je u pitanju prelazak Šime Vrsaljka u italijanski klub, tvrdi italijanski Skaj sport.

Inter će navodno isplatiti Atletiku 6,5 miliona eura za jednogodišnju pozajmicu, kao i 500.000 eura bonusa. Italijanski klub će imati opciju otkupa Vrsaljkovog ugovora narednog ljeta za dodatnih 17,5 miliona eura.

Bek hrvatske reprezentacije ranije je na Apeninima igrao za Đenovu i Sasuolo.

E' fatta per Šime #Vrsaljko all’#Inter.

Ieri sera c'è stata la fumata bianca con l'#AtleticoMadrid: accordo sulla base di un prestito oneroso da 6,5 mln con diritto di riscatto fissato a 17,5 mln. pic.twitter.com/BAKHaGQMbd — Inter Supremacy (@int3rsupr3macy) July 31, 2018

9:07 Mančester siti spreman je da proda Džoa Harta za svega pet miliona funti, a ukoliko ne bude zainteresovanih, "građani" su navodno voljni i da puste svog nekada nezamjenjivog golmana da ode bez nadoknade, prenosi Tajms.

Hart želi da potpiše višegodišnji ugovor, umjesto da treću sezonu u nizu ide na pozajmicu, nakon što je u prethodne dvije sezone oblačio dresove Torina i Vest Hema.

Joe Hart asking price lowered from £5m by Manchester City - and they could even let him go for freehttps://t.co/yyDwsThcM8 pic.twitter.com/tLx55at6JY — Mirror Football (@MirrorFootball) July 31, 2018

8:50 Sadio Mane produžiće ugovor sa Liverpulom. Sadašnji ugovor 26-godišnjem fudbaleru ističe u julu 2021. godine.

8:45 Robert Levandovski je velika želja novog trenera Čelsija, Mauricija Sarija, tvrdi britanski tabloid Dejli star.

Trener "plavaca" bi Poljaka navodno radije doveo i od Gonzala Iguaina, kojeg javnost cijelog ljeta smatra prvom metom londonskog tima.

Čelsi ima svega još devet dana da ubijedi Bajern Minhen u prodaju zvijezde tima, prije nego se završi prelazni rok na Ostrvu.

Forget Higuain. Sarri's been after Lewandowski the whole time! Catch up on the latest transfer rumours and gossip:https://t.co/fG0LTLUJSh — Goal (@goal) July 30, 2018

8:39 Everton se nada dolasku defanzivca Mančester junajteda, Markosa Roha, tvrdi Dejli mejl.

Klub iz Liverpula spreman je da izdvoji oko 30 miliona funti za Argentinca, kojeg je novi strateg Evertona trenirao u lisabonskom Sportingu.

