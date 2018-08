TRANSFERI UŽIVO Sevilja dovela napadača Milana, Portugalac dolazi u Juve, Torino odbio ponudu za Belotija

16.53 Juventus će dovesti 21-godišnjeg Portugalca Fernanda Fonseku iz Porta, na pozajmicu do kraja sezone, javlja "O žogo".

Fonseka je mladi reprezentativac Portugala, a prošle sezone je igrao u Eštorilu, takođe kao pozajmljen igrač.

16.50 Timue Bakajoko je sve bliži Milanu. Pregovori sa Čelsijem su intezivirani, pa se očekuje realizacija.

U pitanju je pozajmica do kraja sezone i mogući otkup ugovora za 35 miliona eura.

16.48 Empoli je doveo Luku Antonelija iz Milana.

16.35 Andre Silva je stigao u Sevilju. Portugalac će biti novi napadač tima sa "Pishuana".

Dolazi iz Milana na pozajmicu uz mogućnost transfera narednog ljeta za 30 miliona eura.

16.00 Sporting Lisabon želi da dovede Urugvajca Dijega Laćalta iz Đenove na pozajmicu, ali italijanski klub želi da ga proda.

15.20 Napoli je ponudio Torinu 20 miliona eura i Roberta Inglezea za Andreu Belotija.

Torino je odbio ponudu, traži 60 miliona eura.

14:49 Šalke želi da se Julijan Draksler ovog ljeta vrati u klub u kojem je privukao pažnju svjetske javnosti, tvrdi Kalćomerkato.

Njemac je prešao iz Volfsbura u Pari sen Žermen u januaru prošle godine, a klub iz Gelzenkirhena napustio je osamnaest mjeseci ranije.

Draksleru nije osigurano mjesto u startnoj jedanaestorci "svetaca", što mi Šalke mogao da iskoristi kao "mamac" da ga privoli natrag u Bundesligu.

BREAKING; Calciomercato exclusively understand that #Schalke are trying to bring Draxler back to the club this summer from the French side #PSG and they have already made contact in an attempt to resign him in this summer window. #S04

What do you think Schalke fans? pic.twitter.com/iRhF6Qi2Zf