TRANSFERI UŽIVO: Snajder ide u MLS, i Volfsburg u igri za Pjacu

22.30 - PSŽ bi već sjutra mogao da dovede prvo januarsko pojačanje. O kome je riječ, pročitajte ovdje.

22.09 - Viljareal bi mogao da ostane bez napadača Sedrika Bakambua, prenosi "Superdeporte".

Francuz, koji nastupa za reprezentaciju Konga, dokazao se u dresu "žute podmornice", a karijeru bi mogao da nastavi u Kini.

Navodno je stigla ponuda Peking Guoana od 35 miliona eura, što je 15 miliona manje od otkupne klauzule koju ima u ugovoru sa Viljarealom.

21.53 - Juventus i Šalke su dogovorili odlazak Marka Pjace na pozajmicu u Gelzenkirhen, ali bi posao mogao pokvari Volfsburg, javlja "Kalćomerkato".

Čelnici "vukova" su, naime, konktaktirali Pjacinog agenta i dobili pozitivan odgovor oko njegovog potencijalnog odlaska na "Volksfagen arenu".

Ako Volfsburg ponudi isto što i Šalke (milion za pozajmicu i 500 hiljada na ime bonusa) ima velike šanse da dovede hrvatskog krilnog napadača koji se nije proslavio u Torinu.

21.32 - Vest Hem traži pojačanja u veznom redu, a najveća želja je Džo Alen iz Stouka, piše "San".

"Čekićari" su spremni da za omalenog Velšanina ponude 15 miliona funti u zimskom prelaznom roku.

21.11 - Vesli Snajder se nije proslavio u Nici ove sezone i gotovo je sigurno da napušta Azurnu obalu u januarskom prelaznom roku.

Holanđanin želi da napusti Evropu, a kako prenosi madridska Marka, najbliži je Los Anđeles Galaksiju.

20.51 - Napadač Atletiko Madrida Lusijano Vijeto ide iz kluba - najvjerovatnije na pozajmicu u Sporting iz Lisabona, a u igri je i Valensija.

"Volim Lusijana, on mi je poput sina. Znam da je ljut na mene što mu nisam dao više prostora. Ima pravo da ide", rekao je trener Atletika Dijego Simeone.

20.11 - Pari Sen Žermen je pristao da pusti Havijera Pastorea u Inter, ali ima svoje uslove, prenose italijanski mediji.

Parižani traže 20 miliona eura za Argentinca, a Inter će zbog finansijskog fer-pleja moći da ih plati samo u slučaju da proda nekog igrača u januarskom prelaznom roku.

Pominje se odlazak Žoaa Marija ili Marsela Brozovića, možda i obojice, a druga opcija po kojoj bi Pastore došao u januarskom prelaznom roku je pozajmica (s pravom ili obavezom otkupa).

Kako javljaju mediji sa Apenina, upravo će na pozajmici insistirati igračev menadžer Marselo Simonijan, koji će narednih dana boraviti u Parizu i razgovarati sa čelnicima PSŽ-a.

19.54 - Bajern želi Lena Gorecku, kojem na ljeto ističe ugovor sa Šalkeom.

To je potvrdio trener Bavaraca Jup Hajnkes, ali izgleda da posao nije sklopljen, kao što su javili njemački mediji.

"Izgleda da vi znate više od mene. Leon je sjajan momak, veliki talenat i dopada mi se kao igrač. Ali, koliko znam, dopada se i drugima", rekao je Hajnkes.

19.35 - Juventus i Šalke su dogovorili da Marko Pjaca ode na pozajmicu do kraja sezone u tim iz Gelzenkirhena.

Njemci će "staroj dami" platiti milion eura, a u igri je i bonus od 500 hiljada, prenose italijanski mediji.

19.15 - Liverpul bi konačno trebalo da proda srpskog fudbalera Lazara Markovića.

Bivši krilni napadač Partizana i Benfike nema mjesta kod Jirgena Klopa, a sada su na "Enfild" navodno stigle dvije ponude iz Kine od po 10 miliona eura.

18.54 - Roma traži pojačanje na poziciji desnog beka.

Opcije su Mateo Darmijan iz Mančester junajteda i Barselonin Aleiš Vidal, a novo ime je Huanfran iz Atletiko Madrida.

Iskusnom 32-godišnjem fudbaleru na ljeto ističe ugovor, a kako sada stvari stoje neće biti produžen.

Crnogorski reprezentativac Nemanja Mijušković potpisao je dvogodišnji ugovor sa ruskim Tosnom.

17.32 - Prvog dana zimskog prelaznog roka, 1. januara, potrošeno je čak 250 miliona eura širom Evrope.

Uglavnom su, međutim, u pitanju transferi koji su dogovoreni tokom 2017. godine, a sada su samo dobili i službenu realizaciju.

Rekord za sada drži Liverpu, koji je doveo Holanđanina Virgala van Dajka za 79 miliona eura.

Slijedi prelazak Dijega Koste iz Čelsija u Atletiko Madrid za 60 miliona, dok je na 3. mjestu Bajern, koji je iz Hofenhajma doveo Sandra Vagnera za 13, a iz Korintijansa Giljerma Aranu za 13 miliona eura.

Transfer Kutinja iz Liverpula u Barselonu, koji je dogovaran još u finišu ljetnjeg prelaznog roka, sada je - gotova stvar, tvrdi katalonski "Sport".

15.45 - Italijanski mediji javili su danas da postoji interesovanje Antonija Kontea za Đorđa Kjelinija.

Trener Čelsija je to demantovao:

"Neke spekulacije su zaista istinite, a neke nisu. Ova informacija nije tačna", kazao je Konte.

15.15 - Hadersfild će do sjutra dovesti defanzivca Monaka Terensa Kongola na pozajmicu, javlja BBC.

Huddersfield hope to complete the loan signing of Monaco defender Terence Kongolo in the next 24 hours.



More: https://t.co/WzTstMUcN5 pic.twitter.com/f81HdXckNc