TRANSFERI UŽIVO: Spaleti traži novac za pojačanja, Barsa popunjava defanzivni bedem

14.34 Barselona se ne zaustavlja u zimskom prelaznom roku. Nakon Brazilca Kutinja u rekordnom transferu kluba, "blaugrana" će u srijedu predstaviti i Kolumbijca

eri Minu. kako saznaje radio RAC1, 23-godišnji defanzivac Palmeirasa doći će na "Nou kamp" za 12 miliona eura.

13.30 Paulo Dibala, najbolji igrač Juventusa, pauziraće zbog povrede, koju je dobio sinoć protiv Kaljarija, objavili su italijanski mediji.

Njegov nastup u osmini finala Lige šampiona je pod znakom pitanja.

Juve, per Dybala lesione di "lieve/media entità". Recupera per la Champions? https://t.co/K6Nbn1evMe #serieA #juventus pic.twitter.com/LWEam7dG4q

13.25 Usein Bolt ozbiljno razmišlja o fudbalskoj karijeri. Našao je i odličnog agenta. O kome je riječ pročitajte ovdje.

12.55 Trener Intera Lućano Spaleti zatražio je pojačanja u januarskom prelaznom roku, kako tim ne bi ispao iz zone Lige šampiona.

Kako javlja "Korijere delo sport", Spaleti je imao žučnu raspravu sa direktorima kluba Valterom Sabatinijem i Pjerom Ausilijom, koji će, ipak, putovati u Kinu da bi vlasnike ubijedili da izdvoje novac za nove igrače.

Spaleti hitno traži defanzivca i napadača, kao podršku Mauru Ikardiju.

12.48 Kako javlja "Skaj sports", glavni kandidati da preuzmu klupu Stouka su Geri Rouet i Martin O'Nil, a ne Slaven Bilić.

Sky sources: Gary Rowett and Martin O'Neill are front-runners being considered by Stoke City as potential successors to Mark Hughes. #SSN pic.twitter.com/GGOaSyvsCa