TRANSFERI UŽIVO Stefano Sturaro se seli u Votford?

LIVE BLOG:

10:04 Stefano Sturaro uskoro napušta Juventus i seli se u Votford. Tako najavljuju mediji u Italiji. Navodno, Sturaro je već počeo da se oprašta od saigrača, dok klubovi rade na detaljima transfera.

9:58 Izgleda da su se zakomplikovali razgovori Napolija i Standarda za Giljerma Očou, pa je zato krenula ofanziva na Davida Ospinu. Mada, Napoli ima još gotovo tri sedmice da riješi ovo pitanje.

According to Sky Italia, Simon Mignolet is one of the goalkeeping options Napoli are exploring. The others are David Ospina and Guillermo Ochoa. #SerieATIM #SerieA #Calcio pic.twitter.com/ROUnKikoon