TRANSFERI UŽIVO: Teves se vraća u Boku, Vešović dobio slavnog saigrača

23.24 Vijest dana stiže iz Argentine - Karlos Teves hoće da se vrati u Boku. Spreman je i da se odrekne 38 miliona eura u Šangaju i vrati se svojoj najvećoj ljubavi. Ako ga Kinezi ne puste, opcija B za Boku je Francuz Andre-Pjer Žinjak, koji blista u meksičkom Tigresu.

20.34 Arsen Venger ne odustaje od politike dovođenja neafirmisanih igrača. Sada je doveo 21-godišnjeg grčkog štopera Konstantinosa Mavropanosa iz PAS Janine, koji će do ljeta biti pozajmljen Verderu.

Na listi želja popularnog Profesora je još jedan štoper, ali daleko afirmisaniji - Janik Vestergord iz Borusije Menhengladbah. Ko je gledao sinoć Roba Holdinga i Kaluma Čejmbersa protiv Čelsija, jasno mu je zašto Venger očajnički traži kvalitetnog defanzivca...

20.06 Marko Vešović će imati slavnog saigrača u Legiji, jer je ugovor sa poljskim prvakom potpisao nekadašnji hrvatski reprezentativac i napadač Arsenala i Šahtjora, Brazilac Eduardo da Silva.

20.03 Marko Pjaca je novi igrač Šalkea. Juventus je klubu iz Gelzenkirhena pozajmio Hrvata, koji se oporavio od teške povrede.

18.37 Ako Velšanin Mark Hjuz dobije otkaz, o čemu se sve više govori, na klupi Stouka bi mogao da ga naslijedi njegov zemljak Rajan Gigs.

18.26 Novo ime na listi mogućih trenera Bajerna - Niko Kovač. "Kiker" piše da su Hrvat rođen u Njemačkoj, koji vodi Ajntraht, i trener Hofenhajma Julijan Nagelsman kandidati da naslijede Jupa Hajnkesa, ali ne ovog ljeta, već narednog, jer je trofejni stručnjak pristao da ostane do kraja sezone 2018/2019.

18.07 Emanuel Mas, koji je postao reprezentativac Argentine kod bivšeg selektora Edgarda Bause, novi je igrač Boke juniors, koja je za njega platila 2,3 miliona eura Trabzonsporu. Iskusni lijevi bek je bio standardan, ali su Turci procijenili da im nije potreban

17.34 Hese Rodriges traži klub u Španiji, ali razlog zbog kojeg to radi je veoma tužan. Opširnije ovdje.

16.50 Barselona će sljedeće sedmice dobiti pojačanje iz Brazila. O kome je riječ pročitajte ovdje.

16.35 Tibo Kurtoa je potvrdio da je blizu potpisa novog ugovora sa Čelsijem.

"Naredne sedmice razogovaraćemo oko produžetka saradnje. Lijepo mi je u Čelsiju", kazao je Belgijanac, koji će potpisati ugovor do 2023. godine.

16.24 Britanski Telegraf javlja da je Mančester junajted produžio ugovore sa Huanom Matom, Anderom Ererom, Dejlijem Blindom i Ešlijem Jangom do jula 2019. godine.

Manchester United have extended the contracts of Juan Mata, Ander Herrera, Ashley Young and Daley Blind until the end of next season, according to @TelegraphDucker 🔴 pic.twitter.com/wbzHEyygXt