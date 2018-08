TRANSFERI UŽIVO Torino odbio ponudu za Belotija, Šalke zove Drakslera, Real još misli o SMS-u

15.20 Napoli je ponudio Torinu 20 miliona eura i Roberta Inglezea za Andreu Belotija.

Torino je odbio ponudu, traži 60 miliona eura.

14:49 Šalke želi da se Julijan Draksler ovog ljeta vrati u klub u kojem je privukao pažnju svjetske javnosti, tvrdi Kalćomerkato.

Njemac je prešao iz Volfsbura u Pari sen Žermen u januaru prošle godine, a klub iz Gelzenkirhena napustio je osamnaest mjeseci ranije.

Draksleru nije osigurano mjesto u startnoj jedanaestorci "svetaca", što mi Šalke mogao da iskoristi kao "mamac" da ga privoli natrag u Bundesligu.

BREAKING; Calciomercato exclusively understand that #Schalke are trying to bring Draxler back to the club this summer from the French side #PSG and they have already made contact in an attempt to resign him in this summer window. #S04

What do you think Schalke fans? pic.twitter.com/iRhF6Qi2Zf