TRANSFERI UŽIVO: Totenhem se pojačava iz PSŽ-a, Siti obara klupski rekord dovođenjem Laporta

21.39 Brajton je izgleda pobijedio Liverpul i Everton i obezbijedio dolazak 20-godišnjeg Ezrija Konse. Mladi engleski reprezentativac stiže iz člana Lige 1 (treći rang) Čarltona, kojeg će platiti osam miliona funti.

EXCLUSIVE: Brighton set to land League One starlet for £8millionhttps://t.co/LE51iStZER pic.twitter.com/bij1ESay6C — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 25, 2018

21.34 Fred nije kao Aleksis Sančes - defanzivni vezista Šahtjora je odabrao Mančester siti, iako je u posljednji čas pokušao da ga otme Junajted, baš kao i Čileanca. "Građani" bi za 24-godišnjeg Brazilca trebalo da plate oko 30 miliona eura.

21.30 Sautempton je potvrdio da je doveo 22-godišnjeg napadača Monaka Gida Karilja. Ostrvski mediji spekulišu o obeštećenju od 19 miliona funti, tj. 22 miliona eura,

21.03 Đenova je dovela jurija Medeiroša iz Sportinga iz Lisabona. Sada je platila milion, na ljeto će moći da doda još 10 za otkup ugovora, a "lavovima" bi pripalo još 20 odsto od prodaje.

20.50 Frans fudbal javlja da je Lukas Moura u Londonu i da će potpisati za Totenhem.

Brazilac je višak u PSŽ-u.

20.25 Kristal Palas nikako da dovede defanzivca Ibrahima Amadua iz Lila. Francuski klub odbio je i 20 miliona eura.

SKY SOURCES: @CPFC's new improved bid in excess of £16m for defender Ibrahim Amadou turned down by Lille. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 25, 2018

20.10 Olivije Žiru neće ni pod kakvim okolnostima preći u Borusiju Dortmund, javlja "Skaj sports".

BREAKING: Arsenal striker Olivier Giroud will not be moving to Borussia Dortmund in any capacity. (Source: SkySports) pic.twitter.com/PuMCJGKe8Q — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 25, 2018

19.50 Španska fudbalska federacija pregovara sa selektorom Žulenom Lopetegijem oko produžetka ugovora.

19.15 Pjer Emerik Obamejang je u sastavu Borusije za sjutrašnji meč sa Frajburgom.

"Trenirao je dobro i u kombinaciji je za tim", kazao je trener Peter Šteger.

Transfer napadača iz Gabona u Arsenal sve je neizvjesniji.

Borussia Dortmund confirm big Pierre-Emerick Aubameyang news https://t.co/9wEotfAmng pic.twitter.com/lKabvcFBVJ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 25, 2018

19.10 Bivši napadač Budućnosti Alen Melunović ozvaničio je prelazak u redove kineskog drugoligaša Šjanžuang Ever brajt.

Shijiazhuang Ever Bright have signed Serbian forward Alen Melunović from Buducnost Podgorica. (Photo Source: Melunović's Instagram) pic.twitter.com/KL3kLqQaKz — TransferMarkt China (@asaikana) January 25, 2018

Od odlaska Nejmara iz PSŽ-a nema ništa, javlja "Marka", koja je kontaktirala čelnike francuskog kluba povodom spekulacija da je Brazilac nezadovoljan u Parizu, te da postoji šansa da ode u Real.

"To je nemoguće", glasio je odgovor.

19.00 Žoze Murinjo je produžio ugovor sa Mančester junajtedom. Opširnije čitajte ovdje.

18.30 Dijego Simeone ima ugovor sa Atletiko do 2020. godine. Zvanično. Nezvanično...

"Ćolo nema ugovor, njegov ugovor je beskonačan", rekao je predsjednik Atletika Enrike Serezo.

Simeone je preksinoć rekao da isključivi krivac što je Atletiko eliminisan iz Kupa Španije i Lige šampiona.

17.19 Poslije skoro 10 godina, Neven Subotić je napustio Borusiju Dortmund i potpisao ugovor do ljeta 2020. sa Sent Etjenom.

16.39 Pep Gvardiola misli na budućnost, zbog čega na ljeto dovodi igrača kojem se proriče velika karijera - 17-godišnjeg defanzivnog vezistu Pari Sen Žermena Klaudija Gomesa, koji već trenira sa prvim timom "svetaca".

Manchester City have reached an agreement to sign 17-year-old defensive midfielder Claudio Gomes from PSG https://t.co/OwXbU59kTH — Get French Football (@GFFN) January 25, 2018

16.20 Povodom nove krize Reala, oglasio se i Peđa Mijatović. Opširnije čitajte ovdje.

15.30 Brazilac Rafinja predstavljen je navijačima Intera, nakon dolaska iz Barselone na pozajmicu.

Inter ima obavezu da otkupi njegov ugovor za 35 miliona eura, ako se plasira u Ligu šampiona. Rafinja je uvjeren da hoće.

"Imamo tim i kvalitet za Ligu šampiona. Došao sam da to i ostvarim i da ispišem istoriju ovog velikog kluba", rekao je Rafinja.

@rafinha si presenta ai tifosi! Inviate le vostre domande per il nuovo numero 8 nerazzurro! 🙌 #WelcomeRafinha https://t.co/dfCE7d8Pk2 — Inter (@Inter) January 25, 2018

15.20 I "Skaj sports", koji ima dobre izvore u svim engleskim klubovima, tvrdi da je Mančester siti na korak od dovođenja Ajmerika Laporta iz Atletik Bilbaa.

Otkupna klauzula od 65 miliona nije problem, pregovara se o uslovima za 23-godišnjeg igrača.

Ukoliko do transfera dođe, biće to Sitijev rekord za jednog igrača - dosadašnji drži Kevin de Brujne.

Manchester City are close to signing Aymeric Laporte from Athletic Bilbao, @SkySportsNews understands. More here: https://t.co/gvmh2sjv8p pic.twitter.com/xd5RijvIEF — Sky Sports PL (@SkySportsPL) January 25, 2018

15.15 Nekadašnji reprezentativac Francuske i as Čelsija Floran Maluda još igra fudbal.

Ima 37 godina, imao je avanture u Indiji i Egiptu, a sada se vratio u Evropu i potpisao za Diferdanž iz Luksemburga.

15.10 Zvanično je - Inter se otarasio Gabrijela Barbose, zvanog Gabigol.

Barbosa se vratio u Santos na 12-mjesečnu pozajmicu. Doveden je za 30 miliona eura, prije godinu i po, nije pokazao ništa ni u Interu, ni dok je u prošloj polusezoni igrao za Benfiku.

UFFICIALE: Inter, Gabigol in prestito al Santos per i prossimi 12 mesi https://t.co/hCt4nzy5RS — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 25, 2018

14.55 Trener Budućnosti Vladimir Vermezović odredio je transfer listu. Opširnije čitajte ovdje.

14.55 Postoji mogućnost da Janik Karasko do kraja januarskog prelaznog roka ode iz Atletika. Pominje se Roma, kao moguća destinacija.

14.50 BIvši napadač Mančester sitija i Juventusa, Valerij Božinov mogao bi da karijeru nastavi u Rijeci.

Božinov je na zalasku karijere, imao je i epizodu u Partizanu, a posljednji klub bila mu je Lozana.

HNK Rijeka to sign Bulgarian international Valeri Bojinov as a free agent. He last played for @lausanne_sport. — Rijeka Transfer News (@RijekaTransfers) January 25, 2018

14.34 Žoze Murinjo je u svom stilu prokomentarisao mogućnost da Kristijano Ronaldo napusti Real i dođe u Mančester junajted.

"Ronaldo je igrač koga svako želi, a moj osjećaj je da samo jedan klub može da ga ima - Real", kazao je Murinjo.

José Mourinho: “I would say Cristiano is the kind of player that everyone wants, but only one manager can have and only one club can have – Zidane and Real Madrid. That’s my feeling.“ (Source: @ManUtd) pic.twitter.com/Yw1EUUrASd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 25, 2018

14.25 Talenat Mančester junajteda Aksel Tuanzebe provešće pola sezone na pozajmici u Aston Vili.

📝 DEAL DONE: Aston Villa have signed Axel Tuanzebe on loan from Manchester United until the end of the season. (Source: @AVFCOfficial) pic.twitter.com/TV2BXd3jB3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 25, 2018

14.05 Nakon bolne eliminacije iz Kupa Španije, Real je u haosu, a poruka podrške stigla je od Ronaldu.

"Hrabro ekipo. Hrabro Madriđani. Još imamo mnogo bitaka da pobijedimo", napisao je Portugalac na društvenim mrežama.

Ánimo equipo. Ánimo madridistas. Aún nos quedan muchas batallas por ganar. pic.twitter.com/xkbCAMYmpk — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 25, 2018

14.05 Tabloid "San" najavljuje senzacionalnu trampu, između Mančester sitija i Atletiko Madrida.

Navodno, Gvardiola želi Antoana Grizmana i spreman je da vrati Kuna Aguera u Madrid.

14.00 Julijan Brand, talentovani njemački reprezentativac, koga su ljetos dovodili u vezu sa najvećim klubovima, neće brzo iz Bajer Leverkuzena.

"Sigurno ostaje do 2019. godine", rekao je njegov otac za "Bild".

13.45 Fiorentina želi da dovede mladog Poljaka Simon Zurkovskog iz Gornjika.

Zurkovski ima 20 godina.

13.40 Dušan Lagator, nekadašnji mladi reprezentativac Crne Gore, ide iz Čukaričkog u drugu rusku ligu.

On će pola godine provesti u Dinamu iz Sankt Peterburga.

13.35 I Mančester junajted je zainteresovan za beka Napolija Fazija Gulama.

Italijanski mediji javljaju da bi mogao da plati otkupnu klauzulu od 60 miliona eura.

13.20 Kristijano Ronaldo se možda i vrati u Sporting za kraj karijere. Opširnije čitajte ovdje.

12.45 Srpski reprezentativac Nikola Maksimović je u Moskvi, gdje obavlja ljekarske preglede prije potpisa za Spartak.

Igraće na pozajmicu iz Napolija, a dogovor ne uključuje mogućnost otkupa ugovora, navodi "Skaj".

12.40 Zinedin Zidan narednog mjeseca ima mečeve odluke da bi sačuvao klupu Reala. Opširnije čitajte ovdje.

12.15 Kako javlja "L'ekip", Neven Subotić, bivši srpski reprezentativac, na korak je od Sent Etjena.

Subotić ide iz Dortmunda poslije skoro osam godina.

12.10 Žoao Mario će danas doputovati u London. Vezista Intera na korak je od Vest Hema.

Inter, Joao Mario al West Ham: oggi il portoghese sarà a Londra https://t.co/HNAh17sx2w — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 25, 2018

11:42 Baba Rahman će danas obavii ljekarske preglede u Gelzenkirhenu piše Sky, pozivajući se na izvore u Njemačkoj

Ipak, pregovori između Šalkea i Čelsija još nijesu završeni. Šalke igrača želi na pozajmicu 18 mjeseci.

11:31 Gazzeta dello Sport piše da je Barselona odredila cijenu za Aleša Vidala. Katalonci traže 10 miliona eura. Za Vidala je zainteresovana Roma.

11:27 Bild piše da je Tomas Tuhel glavni kandidat da naslijedi Jupa Hajnkensa na klupi minhenskog Bajerna sledeće sezone.

Tuhel je bez posla otkad mu je Borusija Dortmund uručila otkaz u prvom dijelu sezone.

11:20 Agent Gustava Gomeza kritikovao je upravu Milana, rekavši "da se ni u argentinskoj trećoj ligi ovako ne postupa."

Igrač želi da napusti Italiju i pojača Boku juniors, ali dva kluba još uvijek nijesu postigla sporazum. Boka želi da dovede Argentinca na pozajmicu sa pravom otkupa, dok su rosoneri zainteresovani samo za prodaju i to ne ispod sedam miliona funti.

11:17 Španski vezista Roke Mesa napustiće Svonsi i otići na pozajmicu u Sevilju, piše SkySports.

11:14 Francuski internacionalac Bakari Sanja mogao bi da pojača italijanski Benevento, piše tabloid The Sun.

Sanja je slobodan igrač, nakon što je ljetos napustio Mančester siti.

11:02 Fudbalski savez Australije saopštio je da je novi selektor te zemlje holandski stručnjak Bert van Marvajk.

Van Marvajk je bio selektor Holandije na Mundijalu u Južnoj Africi 2010. godine, kada su "lale" izgubile u finalu od Španije.

Bert van Marvajk Foto: REUTERS

Australija u Rusiji igra u grupi sa Francuskom, Peruom i Danskom.

10:49 Domeniko Krišito bi mogao da napusti Zenit i preseli se u Đenovu, piše Sky Sports Italia.

10:21 Mateo Napolitano želi da napusti Napoli i preseli se u Sasuolo.

9:46 Liverpul i Everton su zainteresovani za Salomona Rondona iz VBA.

9:41 Selektor Velsa Rajan Gigs potvrdio je da je razgvarao sa nekadašnjim saigračem iz Mančester junajteda Polom Skolsom. Gigs želi Skolsa u stručnom štabu Velsa.

9:30 Real Madrid spremio je ponudu za golmana Davida de Heu koju Žoze Murinjo neće moći da odbije, tvrdi Don Balon.

Mančester junajted ne želi da proda zvijezdu tima, ali Madriđani su sada spremni da ponude dva igrača plus novčanu nadoknadu.

Višemilionska svota, plus Kejlor Navas i Mateo Kovačić bi, smatraju neki, bila opcija koju bi u Mančesteru dobro razmotrili.

Reports in Spain claim Real Madrid are willing to offer Navas, Kovacic AND cash for David de Gea! #MUFC



Check out all the latest rumours: https://t.co/7DW6cGjAfv pic.twitter.com/iTPNxql6uO — Goal (@goal) January 25, 2018

9:00 Trener Arsenala Arsen Venger kazao je da je zadovoljan prelaznim rokom, čak i ako londonski klub ne dovede fudbalera Borusije iz Dortmunda, Pjera Emerika Obamejanga.

Arsenal je glavni favorit za angažovanje Gabonca otkako je Aleksis Sančes prešao u redove Mančester junajteda.

8:55 Ajmerik Laport želi već u ovom prelaznom roku da obuče dres Mančester sitija, tvrdi Dejli mejl.

On je navodno Atletik Bilbao već obavijestio da hoće da se preseli na Ostrvu, a Siti je spreman da plati otkupnu klauzulu koju bajskijski klub zahtijeva.

8:50 Havijer Pastore će pojačati milanski Inter i doći na pozajmicu, sa opcijom za potpisivanje trajnog ugovora na ljeto, piše Skaj sports Italija.

Pariski klub, ipak, i dalje želi veću svotu novca kako bi Argentincu dozvolili da se preseli u Italiju.

8:45 Atletik Bilbao pokušaće u ovom prelaznom roku da vrati Naća Monreala na Pirineje.

Kako je sve izvjesniji prelazak Ajmerika Laporta na Ostrvo, Baskijcima je potrebno pojačanje u zadnjoj liniji da nadomjesti odlazak zvijezde tima.

8:40 Srpski fudbaler Lazar Marković napustiće Liverpul i preći u moskovski Spartak, tvrdi Liverpul Eho.

Ruski klub želi da mu pruži minutažu koju ne može da očekuje pod palicom Jirgena Klopa.

Spartak Moscow keen on Lazar Markovic deal reports @jamespearcecho #LFC https://t.co/fmNNoR7HU8 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) January 24, 2018

