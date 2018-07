TRANSFERI UŽIVO Totenhem želi Modrića, sedmoro na izlaznim vratima Enfilda

9:00 Fudbaler Votforda Rikarlison prošao je medicinske preglede u Evertonu, pred prelazak u klub sa Gudison parka, piše Gol.

Dejli mejl prenosi da je transfer vrijedan čak 50 miliona funti.

Marko Silva, novi trener Evertona, 21-godišnjeg Brazilca doveo je prošlog ljeta u Votford za 13 miliona funti iz Korintijansa.

EXCLUSIVE: Everton close to signing Richarlison from Watford in a deal worth £50m | @Matt_Barlow_DM https://t.co/GroOXnhj9P pic.twitter.com/Yb9J7pE87C

8:17 Liverpul je spreman da proda čak sedam igrača kako bi balansirao potrošnju tokom aktuelnog prelaznog roka.

Divok Origi, Simon Minjole, Marko Grujić i Deni Ings su navodno neka od imena koja se nalaze na izlaznim vratima Enfilda.

"Redsi" žele da eventualnim odlascima fudbalera prikupe oko 70 miliona funti.

Jurgen Klopp is keen to trim his squad before the start of the Premier League season on August 11. https://t.co/8QgWpS4pDZ