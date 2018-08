TRANSFERI UŽIVO Trampa Milan - Juve završena, Napoli dovodi Belotija!

22.20 Zaboravljeni Alvaro Negredo bi mogao da zaigra za povratnika u Primeru, Rajo Valjekano.

Nekadašnji napadač Sevilje i Mančester sitija, te šampion Evrope sa Španijom 2012. godine, prošle sezone je dao 15 golova na 42 utakmice za Bešiktaš.

22.16 Nekada jedan od najvećih talenata njemačkog fudbala, Maks Majer, stigao je u Kristal Palas kao slobodan igrač. Tražio je ugovor vrijedan makar osam miliona eura po sezoni, što je odbilo velike klubove, ali ne i "orlove", koji su pristali da mu plate gotovo 30 miliona za tri sezone!

22.12 Napoli je pronašao odgovor na velika pojačanja Juventusa, Intera, Milana i Rome - sa Torinom je dogovorio transfer Andree Belotija.

To javlja "Sport Italija", vidjećemo da li će Karlo Anćeloti dobiti rasnog napadača koji je prije teške povrede koljena vrijedio 100 miliona eura.

22.10 Milan je potvrdio dolazak Gonsala Iguaina i Matije Kaldare iz Juventusa, a "stara dama" povratak Leonarda Bonućija.

Dva najveća italijanska kluba su trampila štopere, a Pipita je postao najskuplji igrač u istoriji "rosonera", koji su se obavezali da plate 18 miliona eura za pozajmicu i još 36 za transfer narednog ljeta,

"Difficile da pensare, bella da realizzare".

Le prime parole di @Bonucci_Leo19 al suo ritorno in ⚪️⚫️#WelcomeToJU pic.twitter.com/8hs8YyP7UD — JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2018

20.23 Nakon 17 godina u mlađim kategorijama i prvom timu Aston Vili, u čijoj je seniorskoj ekipi debitovao još 2006, Gabrijel Agbonlahor je napustio Birmingem.

I otišao u Tursku - nekadašnji engleski reprezentativac i čovjek koji je na 322 nastupa u Premijer ligi upisao 84 gola i 47 asistencija je novi igrač Jeni Malatje. Tamo će igrati sa doskorašnjim kapitenom Crvene zvezde, Donaldom Mičelom.

#EFSANEÖzel - Gabriel Agbonlahor, Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya çok yakın.



🔹Yaş: 31

🔹Bonservisi elinde

🔹322 Premier Lig maçı, 73 gol, 47 asist pic.twitter.com/jPBVVvQ2vQ — Efsane Spor (@efsanespors) August 2, 2018

20.06 Nastavak sapunice - britanski "Star" sada piše da Sergej Milinković-Savić ostaje u Laciju, iako se za njega navodno interesuju Čelsi, Mančester junajted, Real Madrid, Juventus, Pari Sen Žermen...

Serbia midfielder Sergej Milinkovic-Savić is staying at Lazio this season, despite interest from Manchester United. (Source: Star) pic.twitter.com/nR3MPix7ru — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 2, 2018

19.25 Fulam je doveo još jedno pojačanja - Alfija Mousona iz Svonsija za 20 miliona funti.

19.05 Everton je poslao ponudu Mančester junajtedu za Markosa Roha, vrijednu 33 miliona funti.

"If you're going to take Mina, then we'll just take Rojo from you!" 😅https://t.co/KV4c0Rcluw — 90min (@90min_Football) August 2, 2018

18.30 Vest Hem je doveo Ćandea Silvu, Portugalca iz Gimaraeša.

📝 DEAL DONE: West Ham have signed Xande Silva from Vitoria de Guimaraes for an undisclosed fee on a 3-year contract. (Source: @WestHamUtd) pic.twitter.com/aXPIW1mhg1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 2, 2018

18.10 Jedan od čelnika Mančester junajteda Met Džadž je u Barseloni i dogovara posljednje detalje transfera Jerija Mine na Old Traford.

18.00 Alesandro Florenci je potpisao novi ugovor sa Romom do 2023. godine.

The story continues. Alessandro @Florenzi has signed a new five-year contract with #ASRoma! 🐺 pic.twitter.com/I4zvZKvg3e — AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2018

17.40 Real je doveo igrača iz Barselone. O kome je riječ, pročitajte ovdje.

17.05 Florentino Peres poručio da Modrić može da ide po jednim uslovom -. da Inter plati 750 miliona eura.

16.34 Votford se interesuje za krilnog igrača Monaka Rašida Gezala.

16.30 Čelsi bi u posljednji čas mogao da "otme" Totenhemu vezistu Aston Vile Džeka Griliša.

Chelsea set to snatch Jack Grealish from Tottenham https://t.co/lEAxb4CKkH pic.twitter.com/nsQQOQZVOI — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 2, 2018

15.44 Arturo Vidal je bio na korak od Intera, ali se pojavila mogućnost da u Milano dođe Luka Modrić. Posao je zaustavljen, što je izgleda iskoristila Barselona!

Kako javljaju katalonski mediji, Čileanac je sada blizu dolaska na Nou kamp i to u transferu vrijednom 30 miliona eura.

Barsa je i prošle godine željela Vidala, Bajern tada nije bio spreman da ga se odrekne, pa je u Kataloniju stigao Paulinjo.

15.40 Iako je Pep Gvardiola kazao da Mančester siti više neće biti aktivan u prelaznom roku, italijanski mediji javljaju da će šampion Engleske pokušati da se dogovori sa Pari sen Žermenom oko dolaska Marka Veratija.

15.25 Leonardo Bonući je prošao medicinske preglede u Juventusu.

15.20 Japanac Jošinori Muto je novi igrač Njukasla.

We are delighted to announce that Japan international Yoshinori Muto has completed a move to Newcastle United after he was granted a work permit at a hearing today. #NUFC pic.twitter.com/eB7qAoxtsa — Newcastle United FC (@NUFC) August 2, 2018

14.30 Lester će do 9. avgusta pokušati da dovede Adnana Januzaja iz Real Sosijedada.

Leicester explore possibility of signing former Manchester United flop Adnan Januzaj from Real Sociedad https://t.co/b8Eds40rP7 — MailOnline Sport (@MailSport) August 2, 2018

14.16 Ante Rebić se dovodio u vezu sa Mančester junajtedom nakon sjajnog nastupa na Mundijalu, ali je to bila samo spekulacija,

Mnogo realnija priča je sa Seviljom, koja želi 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca iz Frankfurta.

14.15 Fiorentina i Everton su u završnoj fazi pregovora oko pozajmice Kevina Miraljasa.

13.30 Dortmund, Leverkuzen i Everton prate 20-godišnjeg vezistu Flamenga - Paketu, javljaju brazilski mediji.

12.55 Iz Španije stižu informacije da Sevilja traži fudbalera Crvene zvezde Nemanju Radonjića i da nudi devet miliona eura.

12.45 Iznenađenje - Barselona će danas završiti transfer Senegalca Muse Vagea iz belgijskog Eupena.

Vage ima samo 19 godina, igra na poziciji desnog beka. Pažnju Barse skrenuo je na Mundijalu u Rusiji.

Plan je da se razvija u B timu i da po potrebi bude priključen najjačem sastavu.

12.32 Gonzalo Iguain je prošao medicinske preglede u Milanu.

12.30 Votford je blizu da dovede Paka Alkasera, napadača Barselone, na jednogodišnju pozajmicu.

12.10 Juve je doveo i 20-godišnjeg Idrisu Turea, vezistu iz Verdera.

11.50 Nakon što je doveo Gonzala Iguaina i Matiju Kaldaru iz Juventusa, Leonardo, sportski direktor Milana, pokušaće da angažuje i Brazilca Bernarda iz Šahtjora.

11.30 Luka Modrić nije nerealna želja Intera. Opširnije čitajte ovdje.

11:01 Kako javlja Gazetta Dello Sport, Roma je zainteresovana za mlađeg brata Edena Azara, Torgana koji igra za Borusiju Mehengladbah.

Mlađi Azar je prije Borusije takođe igrao za Čelzi.

9:59 Španski mediji prenose da novi trener Reala, Lopetegi, razmatra mogućnost da dovede krilnog napadača Junajteda, Entoni Marsijala.

Budućnost bivšeg fudbalera Monaka na Old Trafordu je neizvjesna. Mančester je navodno otvoren za prodaju Francuza, ali samo inostranim klubovima.

9:45 Čelzi će pokušati da "ukrade" Džeka Grejliša, talentovanog vezistu Aston Vile, za koga je već duže vrijeme zainteresovan Totenhem, prenosi britanski tabloid Sun.

9:42 Tehnički direktor Barselone, Erik Abidal, negirao je da se sastao sa asom Mančester junajteda Polom Pogbom. Prethodnih dana su se pojavile informacije da bi šampion svijeta sa Francuskom mogao stići u redove katalonskog velikana.

