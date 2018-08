TRANSFERI UŽIVO Valensija ne da Rodriga ispod 120 miliona, Vicelu plata od 10 miliona u Borusiji

21:30 Valensija je stavila do znanja Real Madridu da neće pregovarati o transferu napadača "slijepih miševa" i španske reprezentije, Rodriga.

"U njegovom ugovoru psotoji otkupna klauzula do 120 miliona eura. Želite Rodriga, uplatite tu sumu i mi ne možemo zadržati napadača. Ispod te cijene pregovora nema", kazao je trener Valensije Marselinjo Garsija Toral.

Trener Reala Žulen Lopetegi je sjajno sarađivao sa 27-godišnjim Rodrigom u selekciji "furije", i izabrao ga je među 23 putnika prije nego je dan pred Mundijal dobio otkaz od Kraljevske španske fudbalske federacije.

20:11 Monako i Lester su dogovorili transfer ofanzivnog veziste "kneževa" Rašida Gezala za 10 miliona funti. Alžirskog igrača od potpisa sa "lisicama" dijele uslovi ličnog ugovora.

Gezal je prošlog ljeta iz Liona prešao u Monako, a u 26 nastupa za "kneževe" ovaj 26-godišnji igrač je postigao dva gola i četiri puta je asistirao.

19:45 Aksel Vicel je dogovorio uslove prelaska u Borusiju Dortmund. Belgijski vezista je usaglasio ugovor na četiri godine sa godišnjom platom od čak 10 miliona eura, javio je Bild.

Vicel je nakon dobrih igara u Zenitu odbio ponude evropskih velikana i prešao je u kineski Tjanđin za basnoslovan novac. On je bio standardni zadnji vezni u selekciji Belgije, koja je bronzom na Mundijalu u Rusiji ostvarila istorijski rezultat.

18.05 Antonio Kasano je otkrio da se šest klubova interesuje za njega.

"Želim da igram u nekom klubu blizu Đenove, gdje živim. Spreman sam 110 posto, mogu da igram do 60 godine u ritmu u kakvom se igra današnji fudbal", kazao je Kasano.

Spekuliše se da bi nekadašnji vunderkind, a sada veteran, karijeru mogao da oživi u Parmi ili Sasuolu.

17.41 Mančester junajted je izgleda odustao od Jerija Mine, a priprema ponudu za Harija Megvajera.

"Skajsports" javlja da će ponuda na adresu Lestera za engleskog reprezentativca stići do kraja prelaznog roka - do četvtka u ponoć.

Engleski mediji su ranije javili i da je defanzivac Totenhema Tobi Aldervireld blizu Old traforda.

17.25 Čelnici Fulama su ubijeđeni da će dovesti Tea Ernandesa na pozajmicu do kraja sezone, javlja "Miror".

17.10 Švajcarski reprezentativac Bril Embolo je na korak od Lokomotive iz Moskve.

16.55 Paolo Maldini se vratio u Milan.

16.50 Luka Đorđević ima novi klub. Opširnije čitajte ovdje.

15.55 Ako ne uspije da dovede Modrića, Inter će krenuti na Ilkaja Gundogana, vezistu Mančester sitija, javlja "Skaj".

15.50 Ako Luka Modrić ode, Real će pokušati da dovede Miralema Pjanića, Marka Veratija ili Sergeja Milinković-Savića, pišu španski mediji.

15.20 Mino Rajola je ponudio Bolonji da potpiše Marija Balotelija. Pominje se i Parma, ali francuski mediji javljaju da postoji mogućnost da ostane u Nici.

15.10 Žoze Murinjo je na tankom ledu u Mančester junajtedu, a ukoliko ne završi sezonu na Old trafordu, mogao bi da postane selektor Portugala, pišu engleski mediji.

15.00 Barnli je doveo defanzivca Bena Gibsona iz Midlsbroa za 15 miliona funti.

Time je izjednačen klupski rekord, koji je do sada držao transfer Krisa Vuda iz avgusta 2017.

14.15 Kako prenosi "Sportmediaset", sportski direktor Milana Leonardo otputovaće u Pariz da pokuša da ubijedi čelnike PSŽ-a da puste Adrijana Rabioa za 30 miliona eura.

13.45 Mino Rajola je, navodno, u Mančesteru da bi prenio ponudu Barselone vrijednu 115 miliona eura za Pola Pogbu.

Priča izgleda nerealno, s obzirom na to da je Barsa dovela Artura Vidala...

13.05 Engleski mediji najavljuju najveći transfer ovog ljeta u Premijer ligi - Vilfrid Zaha bi trebalo da dođe iz Kristal Palasa u Čelsi za 84 miliona eura!

12.55 Nikola Vukčević nije na listi prijavljenih igrača Brage za mečeve sa ukrajinskom Zorijom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Za crnogorskog reprezentativca se ozbiljno interesuje Sporting iz Lisabona, ranije se pominjao Notingem Forest.

12.25 Sergej Milinković-Savić juče je igrao za Lacio protiv Arsenala u prijateljskom meču, a nakon utakmice je rekao da ostaje u Laciju.

"Imam ugovor, ne znam šta može da se dogodi, ali ne razmišljam da idem. Sjajno mi je u Rimu, imam ljubav i podršku navijača", rekao je srpski reprezentativac.

12.17 Čelnici Čelsija sjutra će razgovarati sa Edenom Azarom i ponuditi mu novi ugovor, uz platu od 300 hiljada funti nedjeljno, javljaju engleski mediji.

12.15 Paolo Maldini se vraća u Milan, javlja "Skaj".

Imaće neku od funkcija u sportskom sektoru, uz Leonarda, koji je sportski direktor.

11:38 Hrvatski reprezetnativac Ivan Perišić, rekao je da bi mogao da napusti Inter i preseli se u Bajern.

"Ja u Bajernu? Ako me Niko Kovač želi, zna gdje me može pronaći. On je imao puno uticaja na moju karijeru. Igrao sam odlično za reprezentaciju, dok je on bio selektor", dodao je Perišić.

Hrvat ima iskustva igranja u Bundesligi, budući da je nosio dres Borusije Dortmund i Volfsburga.

11:26 Benfika je zainteresovana da dovede na pozajmicu Darmijana iz Mančester junajteda.

10:30 Trener Reala, Đulen Lopetegi nakon meča sa Juvetnusom, govorio je i o budućnosti Luke Modrića u Realu.

"Mislim ono što je predsjednik rekao. Sve je jasno. Modrić je nevjerovatan igrač i čekamo ga raširenih ruku. Planirano je da se vrati 8. avgusta i vidjećemo da li će biti spreman za prvi izazov ove sezone. Radujem se radu s njim", rekao je Lopetegi.

9:50 Zvijezda Čelsija, Eden Azar još nije počeo sa treninzima uoči nove sezone. Belgijanac se nalazi na produženom odmoru nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji, a Mirror prenosi da će se po povratku sa pauze Azar sastati sa menadžerom Čelsija Mauricijom Sarijem kako bi razgovarali o njegovoj budućnosti u Čelsiju.

9:19 Goal.com piše da je Mančester junajted odustao od dovođenja Kolumbijca Jerija Mine, jer se očekuje finalizacija dogovora sa Totenhemom oko Tobija Aldervejrelda.

O sudbini Klomubijca, sinoć je za španske medije govorio i predjsednik Barselone, Đordi Mestre.

“Moramo da budemo pažljivi, jer je Mina stigao prošle sezone i vrlo je mlad. Vidjećemo. Na kraju biće onako kako trener Valverde kaže“, rekao je Mestre.

9:14 Menadžer Liverpula, Jirgen Klop rekao je da prelazni rok za Liverpul vjerovatno još nije završen.

"Vidjećemo šta će biti do kraja", rekao je Njemac nakon meča sa Napolijem, prenosi Sky.

9:00 Menadžer Mančester sitija, Pep Gvardiola kazao je da svi u klubu žele da Rahim Sterling ostane u Sitiju.

Sterlingu ugovor ističe za dvije godine, ali novi još nje potpisao.

Englez je u Mančester siti došao 2015. godine iz Liverpula.

8:56 Inter je zainteresivan za Argentinca Maksija Mecu. Tu informaciju potvrdio je agnet Argentinca, Serhio Karico.

“Imao sam kontakte i sastanke sa sportskim direktorom Intera Pjerom Auzilijom. Ne mogu da pričam o konačnom ishodu tih razgovora, ali jasno je da je Inter ozbiljno zainteresovan", rekao je Karico.

Vezista argentinskog Independijentea igrao je za Argenitnu na Mundijalu u Rusiji, ali, ako i Argentina, nije ostvario zapažen učinak.

Dobro jutro. Očekuje nas još jedan uzbudljiv dan an fudbalskoj pijaci. Budite uz nas i pratite dešavanja u ljetnjem prelaznom roku.

