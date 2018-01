TRANSFERI UŽIVO: Van Persi se vraća kući poslije 14 godina, Amerikanci probili granice

21.20 Samuel Eto bi karijeru mogao da nastavi u Brazilu.

"Večerao sam sa Etoom. Zainteresovan je i transfer je moguć", rekao je Žulio Brant, budući predsjednik Vasko da Game.

Kamerunski veteran igra trenutno u Antaliji.

🗞 Vasco da Gama Başkan Adayı Julio Brant: "Eto'o ile akşam yemeği yedik. Kendisine karşı ilgimiz var. Futbolculuğu zaten tartışılmaz. Bu transferin olması mümkün." (Globo) pic.twitter.com/u7dzSiP3wV — FutbolArena (@futbolarena) January 12, 2018

21.14 Robin van Persi se vraća kući - sjutra će potpisati ugovor sa Fejnordom.

Bivši as Arsenala i Mančester junajteda dolazi u Roterdam iz Fenerbahčea.

Ex-Arsenal skipper Robin van Persie heading home to rejoin Feyenoord https://t.co/yXu1OQsS17 pic.twitter.com/zuLVaVRw7S — TODAY (@todayng) January 12, 2018

20.50 Fudbaler Intera Antonio Kandreva otvoren je za odlazak u Premijer ligu.

"To je prvenstvo koje me privlači. Bilo bi to nevjerovatno fudbalsko iskustvo", kazao je Kandreva, koga je ljetos tražio Čelsi.

20.40 Fudbaler Budućnosti Marko Vukčević našao je novi klub. Ide u Hrvatsku. Opširnije ovdje.

19.50 Dogovoren je najveći transfer u istoriji američke MLS lige.

Ezekijel Barko, 18-godišnji fudbaler argentinskog Independijentea, karijeru će nastaviti u Atlanti junajtedu.

Američki klub za mladog argentinskog reprezentativca platiće 12 miliona eura i 30 posto od sljedeće prodaje ako se ona dogodi do 2020. godine, a nakon toga će Argentinci dobiti samo 10 posto odštete. Barko će potpisati četvorogodišnji ugovor sa MLS klubom.

DEAL DONE: Reports that the negotiations are finally complete & Ezequiel Barco is going to @ATLUTD - $15M plus 30% of sale before 2020 pic.twitter.com/vKttrXq5Bw — Independiente in Eng (@CAI_english) January 12, 2018

19.35 Neobičnu ponudu dobio je Bastijan Švajnštajger. Opširnije čitajte ovdje.

18.40 Aleksis Sančes je sve bliži Junajtedu. Opširnije čitajte ovdje.

18.25 Leo Mesi je 2013. godine imao ponudu Reala. Opširnije čitajte ovdje.

18.05 Jan M'Vila se vratio u Francusku - 27-godišnji vezista je raskinuo ugovor sa Rubinom iz Kazanja, jer nije dobio platu tri mjeseca.

Njegov novi klub je Sent Etjen, koji traži i Nevena Subotića, nekadašnjeg srpskog reprezentativca, iz Borusije Dortmund.

17.05 Najnovije informacije iz Engleske - Mančester siti je odustao od Aleksisa Sančesa.

Junajtedu je otvoren put do Čileanca, ali će ga Arsenal pustiti samo ako nađe zamjenu, kazao je danas Arsen Venger.

BREAKING: Manchester City to walk away from Alexis Sanchez deal as rivals United are given free run at Arsenal star |@DiscoMirror https://t.co/IK31kXfMgr pic.twitter.com/UiRN1xVPt7 — Mirror Football (@MirrorFootball) January 12, 2018

17.00 Mohamed Salah je rekao danas da ga glasine o njegovom odlasku iz Liverpula više i ne dotiču i istakao da je srećan u tom klubu.

"Čuo sam toliko glasina da me to više i ne dotiče. U Liverpulu me svi toliko dobro tretiraju, pripadam Liverpulu i srećan sam na Enfildu. Neka ostane na tome...", rekao je Salah, preneli su britanski mediji.

U medijima se sve češće pojavljuju priče da bi on karijeru mogao da nastavi u Real Madridu.

16.30 Inter je ubrzao proces oko dolaska Rafinje Alkantare iz Barselone, tvrde italijanski mediji.

Milanski klub želi da ga pozajmi do kraja sezone, a da ga na ljeto otkupi za 20 miliona eura.

16.20 Trener PSŽ-a Unai Emeri odgovorio je na pisanje medija o mogućem transferu Nejmara u Real. Opširnije čitajte ovdje.

16.00 Crvena zvezda je spremna da proda Gejlora Kangu Sparti iz Praga za milion eura.

Češki tim, navodno, nudi 200 hiljada eura manje.

15.45 Antonio Konte nije isključio mogućnost da na kraju sezone ode iz Čelsija.

"Imam ugovor na još godinu, ali u fudbalu se nikada ne zna. Ovo je dnevni posao, jedan dan si gore, drugi dolje", kazao je Konte.

15.40 Neobičnu ponudu dobio je Hetafe za golmana Visentea. Opširnije čitajte ovdje.

15.05 Hadersfild je doveo igrača Noriča Aleksa Pričarda za 14 miliona funti.

Huddersfield complete £14m capture of Norwich winger Alex Pritchard https://t.co/DtklHwilAi — MailOnline Sport (@MailSport) January 12, 2018

14.35 Mančester junajted vjerovatno će dobiti gradski derbi oko Aleksisa Sančesa, uporan je italijanski "Skaj".

Transfer bi, navodno, trebalo da iznosi 40 miliona eura, iako Čileancu ističe ugovor na ljeto.

Do juče, samo je Siti bio u igri, ali navodno neće da plati toliko novca.

"Ne želim da pričam o tome. Zbog mojih igrača nije korektno da pričam o drugim stvarima osim o utakmici sa Liverpulom", rekao je Pep Gvardiola.

#PEP: (On Sanchez rumours) I am focused on #lfcvcity. If I was my players I wouldn't want my manager talking about other things. #mancity — Manchester City (@ManCity) January 12, 2018

14.05 Liverpul je najangažovaniji klub Premijer lige u dosadašnjem toku prelaznog roka. Prodao je Kutinja za 120 miliona, kupi Van Dajka za 85.

Jirgen Klop nije isključio da će dovesti zamjenu za Brazilca, ali...

"Moramo da budemo pažljivi. Prioritet je pravi, a ne skupi igrač", kazao je Klop.

Klopp: “We will go with open eyes through this transfer window, but we will not make crazy things. Right [player] before expensive.”https://t.co/z1obABdhA2 pic.twitter.com/rqoSe3T4Ag — Liverpool FC (@LFC) January 12, 2018

13.47 Rijad Marez je odlučio da ide iz Lestera i to u Arsenal, navode engleski mediji.

On je kupio kuću u Londonu, pa bi mu odgovarao transfer na "Emirejts".

Ako ne "prođe" Arsenal, interesantan mu je i Liverpul.

Leicester's Riyad Mahrez reveals the one club he 'would prefer a switch to'https://t.co/zbe00YKViO pic.twitter.com/HvnOJVZHXB — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 12, 2018

13.27 Kolumbijac Jeri Mina stigao je na Nou kamp.

Defanzivac koji je juče zvanično postao igrač Barselone, danas je predstavljen kao drugo pojačanje ovog januara.

Došao je iz Palmeirasa za 11,8 miliona eura.

👋 Welcome to Camp Nou, Yerry Mina! 👋

🔵🔴 pic.twitter.com/yokydRkmnP — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2018

13.22 Fiorentina se interesuje za vezistu Slavije iz Praga Tomaš Suček.

On će narednog mjeseca napuniti 23 godine, osam puta je bio reprezentativac Češke.

13.20 Mehelen je dočekao Fatosa Bećiraja. Opširnije čitajte ovdje.

12:58 Rajan Gigs je na pregovorima oko preuzimanja klupe reprezentacije Velsa, javlja Skaj.

BREAKING: Ryan Giggs interviewed for Wales manager's job, according to Sky sources. #SSN pic.twitter.com/W7pRMSehKE — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 12, 2018

12:38 Milan je odbio novu ponudu Boke Juniors za Gustava Gomeza.

12:19 Gazzeta u današnjem broju donosi da je Mauro Ikardi izgubio strpljenje i da njegov ostanak u Interu zavisi od plasmana milanskog kluba u Ligu šampiona.

Za Ikardija je odavno zainteresovan Real koji je spreman da plati 110 miliona funti.

Ako Ikardi ostane u Interu, on će potpisati novi ugvor, po kojem će godišnje zarađivati devet miliona godišnje. Inter će u ugovoru ubaciti otkupnu klauzulu od 200 miliona funti.

12:12 Birtanski mediji jutros su javili da je strateg Juventusa Masimilijano Alegri kandidat da zamijeni Kontea na klupi Čelsija naredne sezone. Sa Apenina sada stižu vijesti da su potencijalni nasljednici Alegrija Zinedin Zidan, Simone Inzagi i Roberto Manćini.

12:07 Gazeta piše da jeInter dogovorio sa Benfikom dolazak argentinskog štopera Lisandra Lopeza na pozajmicu do kraja sezone s opcijom da ga otkupi. Cijena otkupa ugovora varira od 8.000.000 do 11.000.000 eura, u zavisnosti od Lopezovog učinka.

12:01 Selektor Njemačke Joakim Lev figuriše kao potencijalni nasljednik Zinedina Zidana na klupi Reala, piše La Stampa.

11:50 Legendarni Kamerunac Samjuel Eto mogao bi da napusti tursku Antaliju i da pređe u redove Vaska de Game, piše Mundo Deprtivo.

11:00 Marka danas donosi priču da Real Madrid želi da osvježi redove novim Galaktikosom i da je sljedeća meta kraljevskog kluba Brazilac Nejmar. Prema pisanju Marke, Real će za dovođenje Brazilca izdvoji čak 400 miliona eura. Navodno, Madriđani planiraju da ovaj transfer ostvare 2019. godine.

10:56 Menadžer Arsenala, Arsen Venger na konferenciji za novinare pred ligaški meč sa Bornmutom govorio je i o budućnosti Aleksisa Sančeza. Za Čileanca je odavno zainteresovan Mančester siti.

"Ništa konkretno se nije desilo, ništa još nije odlučeno", rekao je Venger.

BREAKING: Arséne Wenger on Alexis Sánchez: "Nothing is really concrete at the moment and nothing is decided one way or another. Normally he would stay at the club until the end of the season but we'll see." (Source: SkySports) pic.twitter.com/KryrhS9m23 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 12, 2018

10:46 Vezista Crvene zvezde Gelor Kanga na pragu je prelaska u prašku Spartu. Klub je odlučio da kupi vezistu iz Gabona, a ponuda od 800.000 eura je na stolu čelnika Crvene zvezude i čeka se finiširanje transfera, piše Mozzart sport

10:42 Parma je zainteresovana za igrača Aston Vile Birkira Bjarnasona, piše Sky Sports.

10:35 Bivši igrač Čelsija, Brazilac Ramireš nalazi se na meti Intera, piše Sky Sports.

Brazilac, koji je posljednje dvije godine proveo u Kini, u ekipi Điangusa kazao je da je raspoložen za selidbu u Italiju.

"Ako bih se vratio u Evropu, u klub poput Intera bio bih srećan. To bi bio srećan momenat za mene i moju porodicu", kazao je fudbaler za Sky Italia.

10:31 Liverpul će u januaru pokušati da proda napadača Danijela Staridža, piše Liverpool Echo. Redsi su odredili cijenu od 30 miliona funti za Engleza, a pozajmica ne dolazi u obzir.

10:24 Everton je zainteresovan za igrača Arsenala Tea Volkota. Menadžer "karamela" Sam Alardajs kazao je da optimističan i da očekuje da se dogovor uskoro postigne.

10:22 Daily Mirror piše da je belgijski internacionalac Eden Azar kazao da će on i Tibo Kurota uskoro potpisati nove ugovore sa Čelsijem.

BREAKING: Eden Hazard has confirmed he and Thibaut Courtios will sign a new contract at Chelsea soon. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/v5dF9B0KCc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 12, 2018

Vidjećemo ima li istine u ovome, budući da je Radio Monte Karlo (RMC) juče saopštio da je Belgijanac dogovorio transfer u Real.

10:20 Antonio Konte će na kraju sezone napustiti klupu Čelsija. Kao potencijalni nasljednici spominju se Luis Enrike i Masimilijano Alegri.

Chelsea manager Antonio Conte is likely to leave the club at the end of the season, and Juventus boss Massimiliano Allegri and former Barcelona coach Luis Enrique are the leading contenders to replace him. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/IQ3yfiakM9 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 12, 2018

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)