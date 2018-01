TRANSFERI UŽIVO: Vengera mijenja Pepov pomoćnik, Manćini vodi Australiju, Sančes danas na pregledima

16.15 Mišel Prudom neće biti trener Bordoa, javili su francuski mediji. Ozbiljan kandidat da dođe na klupu Žirondinaca je Siniša Mihajlović.

15.30 Italijanski mediji javljaju da bi Mateo Kovačić na ljeto mogao da se vrati iz Reala u Inter.

Hrvatski vezista nije se izborio za status prvotimca u Madridu, a španski mediji ga u posljednje vrijeme žestoko kritikuju svaki put kada zaigra...

14.35 Mikel Arteta je jedan od kandidata da zamijeni Arsena Vengera na klupi Arsenala, javljaju engleski mediji.

Arteta je bio igrač "tobdžija" od 2011. do 2016, a sada se kali u stručnom štabu Pepa Gvardiole. Njegova filozifija se uklapa u stil igre koju više od dvije decenije forsira Venger.

Francuz neće, međutim, brzo iz Londona, ostaje još najmanje sezonu...

14.10 Rafinja Alkantara je dogovorio dolazak u Inter, potvrdio je njegov otac Mazinjo, bivši brazilski reprezentativac.

14.05 Australijski mediji javljaju da je Roberto Manćini glavni kandidat da bude selektor fudbalskog tima te zemlje na šampionatu svijeta u Rusiji.

Manćini je trenutno na klupi Zenita, ali mu to neće biti prepreka, ako se dogovori sa predsjednikom Fudbalskog saveza Australije Dejvidom Galopom.

Galop će već sjutra razgovarati sa Manćinijem, ubijeđeni su mediji.

13.15 Barselona je izdala saopštenje u kome demantuje da postoji bilo kakav dogovor sa Antoanom Grizmanom oko transfera na ljeto.

"Kategorički demantuje navode medija. Izražavamo puno poštovanje prema Atletiko Madridu", navodi se u saopštenju Barselone.

Više medija javilo je danas da je transfer Francuza iz Madrida u Barselonu dogovoren, te da će on nositi dres sa brojem 7.

12:37 Mančester junajted i PSŽ su zainteresovani za Lsanu Dijaru, piše Le Parisien. Bivši igrač Real Madrida, Čelsija, Arsenala i Porsmuta slobodan je igrač nakon što je napustio Al Džaziru prošlog mjeseca.

11:40 Kevin de Brujne potpisae novi ugovor sa Mančester sitijem, po kojem će zarađivati više od dosadašnjih 260.000 funti nedjeljno.

11.12 Čileanac Aleksis Sančes danas bi trebalo da obavi medicinske preglede u Mančesteru, tvrdi Daily Mirror.

BREAKING: Alexis Sánchez is set to have his Manchester United medical today after a dramatic breakthrough in negotiations late last night. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/iRFmF0b9gU