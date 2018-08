TRANSFERI UŽIVO Vidal u Barsi, Zaha bi u Čelzi, Arsenal spreman da proda Mustafija

10:22 Pedro je potpisao novi jednogodišnji ugovor sa Čelzijem. Španac će u klubu ostati do 2020. godine.

Pedro has signed a one-year contract extension with the Blues! 📝🙌 https://t.co/4Fpe4fHjzH

9:52 Hrvatski reprezentativac Ante Rebić, nova je meta Sevilje koja je blizu transfera vrijednog 20 miliona eura.

24-orogodišnji Rebić je prešao u Fiorentinu 2013. godine, ali je od tada bio na pozajmicama u Lajpcigu, Veroni i Frankfurtu.

9:00 Nigerijski krilni napadač Ahmed Musa novi je član saudijskog kluba Al-Nasr. Bivši fudbaler Lestera je potpisao četvorogodišnji ugovor.

#ALNASSR signed a four year contract with Nigerian left winger and former @LCFC player Ahmed Musa @Ahmedmusa718, welcome to the Global Club Ahmed! pic.twitter.com/03gAQvOW6q