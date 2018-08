TRANSFERI UŽIVO Vidal umjesto u Inter dolazi u Barsu, hrvatski as na meti Sevilje

15.44 Arturo Vidal je bio na korak od Intera, ali se pojavila mogućnost da u Milano dođe Luka Modrić. Posao je zaustavljen, što je izgleda iskoristila Barselona!

Kako javljaju katalonski mediji, Čileanac je sada blizu dolaska na Nou kamp i to u transferu vrijednom 30 miliona eura.

Barsa je i prošle godine željela Vidala, Bajern tada nije bio spreman da ga se odrekne, pa je u Kataloniju stigao Paulinjo.

15.40 Iako je Pep Gvardiola kazao da Mančester siti više neće biti aktivan u prelaznom roku, italijanski mediji javljaju da će šampion Engleske pokušati da se dogovori sa Pari sen Žermenom oko dolaska Marka Veratija.

15.25 Leonardo Bonući je prošao medicinske preglede u Juventusu.

15.20 Japanac Jošinori Muto je novi igrač Njukasla.

We are delighted to announce that Japan international Yoshinori Muto has completed a move to Newcastle United after he was granted a work permit at a hearing today. #NUFC pic.twitter.com/eB7qAoxtsa — Newcastle United FC (@NUFC) August 2, 2018

14.30 Lester će do 9. avgusta pokušati da dovede Adnana Januzaja iz Real Sosijedada.

Leicester explore possibility of signing former Manchester United flop Adnan Januzaj from Real Sociedad https://t.co/b8Eds40rP7 — MailOnline Sport (@MailSport) August 2, 2018

14.16 Ante Rebić se dovodio u vezu sa Mančester junajtedom nakon sjajnog nastupa na Mundijalu, ali je to bila samo spekulacija,

Mnogo realnija priča je sa Seviljom, koja želi 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca iz Frankfurta.

14.15 Fiorentina i Everton su u završnoj fazi pregovora oko pozajmice Kevina Miraljasa.

13.30 Dortmund, Leverkuzen i Everton prate 20-godišnjeg vezistu Flamenga - Paketu, javljaju brazilski mediji.

12.55 Iz Španije stižu informacije da Sevilja traži fudbalera Crvene zvezde Nemanju Radonjića i da nudi devet miliona eura.

12.45 Iznenađenje - Barselona će danas završiti transfer Senegalca Muse Vagea iz belgijskog Eupena.

Vage ima samo 19 godina, igra na poziciji desnog beka. Pažnju Barse skrenuo je na Mundijalu u Rusiji.

Plan je da se razvija u B timu i da po potrebi bude priključen najjačem sastavu.

12.32 Gonzalo Iguain je prošao medicinske preglede u Milanu.

12.30 Votford je blizu da dovede Paka Alkasera, napadača Barselone, na jednogodišnju pozajmicu.

12.10 Juve je doveo i 20-godišnjeg Idrisu Turea, vezistu iz Verdera.

11.50 Nakon što je doveo Gonzala Iguaina i Matiju Kaldaru iz Juventusa, Leonardo, sportski direktor Milana, pokušaće da angažuje i Brazilca Bernarda iz Šahtjora.

11.30 Luka Modrić nije nerealna želja Intera. Opširnije čitajte ovdje.

11:01 Kako javlja Gazetta Dello Sport, Roma je zainteresovana za mlađeg brata Edena Azara, Torgana koji igra za Borusiju Mehengladbah.

Mlađi Azar je prije Borusije takođe igrao za Čelzi.

9:59 Španski mediji prenose da novi trener Reala, Lopetegi, razmatra mogućnost da dovede krilnog napadača Junajteda, Entoni Marsijala.

Budućnost bivšeg fudbalera Monaka na Old Trafordu je neizvjesna. Mančester je navodno otvoren za prodaju Francuza, ali samo inostranim klubovima.

9:45 Čelzi će pokušati da "ukrade" Džeka Grejliša, talentovanog vezistu Aston Vile, za koga je već duže vrijeme zainteresovan Totenhem, prenosi britanski tabloid Sun.

9:42 Tehnički direktor Barselone, Erik Abidal, negirao je da se sastao sa asom Mančester junajteda Polom Pogbom. Prethodnih dana su se pojavile informacije da bi šampion svijeta sa Francuskom mogao stići u redove katalonskog velikana.

