TRANSFERI UŽIVO Zvanično: Ruski biser u Monaku, Juve spreman da proda Iguaina

15.05 Zvanično - Aleksandar Golovin je potpisao ugovor sa Monakom do 2023. godine.

CSKA je dobio 35 miliona eura.

14.45 Milan Badelj najvjerovatnije prelazi iz Fiorentine u Lacio.

14.40 Napadač iz Gane Andre Aju novi je igrač Fenerbahčea.

14.20 Sporting želi Nikolu Vukčevića. Opširnije čitajte ovdje.

13.00 Juventus je priznao da razmišlja o prodaji Gonsala Iguaina.

"On je veoma važan igrač za nas, ali je konkurencija u napadu sada pojačana. Zajedno ćemo sa njegovim agentima donijeti odluku", kazao je direktor Juventusa Bepe Marota,

