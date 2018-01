Treći najskuplji igrač planete: Kutinjo u Barseloni do 2023. godine

Saga o prelasku Filipea Kutinja u Barselonu konačno je gotova - Brazilac će zvanično staviti potpis na ugovor sa katalonskim timom do 2023. godine.

Barselona je u 20 sati potvrdila transfer.

Kutinjo će tako postati najskuplje pojačanje u istoriji Barselone, pošto je sklopljen dogovor sa Liverpulom vrijedan 160 miliona eura. To je ujedno i novi rekordni transfer na Ostrvu.

Liverpool have agreed a deal with Barcelona for Philippe Coutinho.



£105m up front, rising to £142m in add-ons.



Full story: https://t.co/meijjcMomM pic.twitter.com/toRpHhlCEx