Trener godine preuzima klupu Detroita

Donedavni trener košarkaša Toronta Dvejn Kejsi potpisaće petogodišnji ugovor s Detroit Pistonsima, prenijela je danas agencija Asošiejted pres.

Kejsi je prošle sezone vodio Toronto do rekordnih 59 pobjeda i prvog mjesta u Istočnoj konferenciji, ali je trener godine u NBA ligi dobio otkaz nakon eliminacije u polufinalu Istoka.

