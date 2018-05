Trener se šalio s Novickim: Tvoje sprintove mjerimo kalendarom

Legendarni košarkaš Dalasa Dirk Novicki, ugledajući se na Viktora Oladipa, poslao je svom treneru sličnu poruku kao i bek Indijane i dobio komičan odgovor.

Dirk je u poruci napisao isto što i Oladipo, samo nekoliko časova pošto je završio sezonu porazom u sedmom meču plej-ofa: "Kada počinjemo?".

Kao odgovor dobio je niz uvredljivih komentara, ali svima je bilo jasno da je sve bilo u šali.

"Rekao sam ti prije četiri godine da si završio prije četiri godine. Tvoj nivo je u opadanju otkad ti je Havlićek ukrao loptu (1965). Kada trčiš sprintove sa jednog kraja na drugi, mi to mjerimo kalendarom", piše u poruci trenera Novickom.

I got inspired by @VicOladipo. I also texted my trainer. Here is his response... @HoopConsultants pic.twitter.com/Wgo1p0dmh1