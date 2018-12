Tri stara rivala i jedna nagazna mina: Crna Gora sa Engleskom, Češkom, Bugarskom i Kosovom

Reprezentacija Crne Gore igraće u grupi A u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo sa Engleskom, Češkom, Bugarskom i Kosovom, odlučeno je žrijebom u Dablinu.

Tri stara poznanika iz takmičarskih ciklusa, i to najuspješnijeg u kratkoj istoriji našeg fudbala, i jedan nezgodan rival, u svakom smislu - težak posao čeka naš tim u borbi za jednu od prve dvije pozicije u grupi.

Crna Gora je sa Engleskom igrala četiri puta, pamte se tri remija, od kojih je jedan pod Goricom donio plasman u baraž za EURO 2012.

U tom baražu rival je bila Ćeška, koja je slavila oba puta - 2:0 u Pragu i 1:0 u Podgorici.

Crna Gora je i sa Bugarskom igrala četiri zvanična meča - prvi u kvalifikacijama za Mundijal 2010 - 2:2 u Podgorici. U Sofiji je zatim bilo 4:1.

U kvalifikacijama za EURO 2012 bilo je 1:0 za Crnu Goru u Sofiji, a 1:1 pod Goricom.

Kosovo - ekipa u stvaranju, budući član C Lige nacija i kandidat da kroz plej-of Lige D dođe do završnice, sa mnogo igrača iz inostranih klubova, željnih dokazivanja...

Tok žrijeba

Grupa A

Engleska

Češka

Bugarska

Crna Gora

Kosovo

Grupa B

Portugal

Ukrajina

Srbija

Litvanija

Luksemburg

Grupa C

Holandija

Njemačka

Sjeverna Irska

Estonija

Bjelorusija

Grupa D

Švajcarska

Danska

Republika Irska

Gruzija

Gibraltar

Grupa E

Hrvatska

Vels

Slovačka

Mađarska

Azerbejdžan

Grupa F

Španija

Švedska

Norveška

Rumunija

Farska ostrva

Malta

Grupa G

Poljska

Austrija

Izrael

Slovenija

Makedonija

Letonija

Grupa H

Francuska

Island

Turska

Albanija

Moldavija

Andora

Grupa I

Belgija

Rusija

Škotska

Kipar

Kazahstan

San Marino

Grupa J

Italija

Bosna i Hercegovina

Finska

Grčka

Jermenija

Lihtenštajn

Nakon kratkog programa, predstavljanja gradova domaćina i gostiju na sceni, uskoro - izvlačenje grupa.

U Dablinu u podne počinje ceremonija žrijeba kvalifikacionih grupa za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2020. godine.

Crna Gora iz četvrtog šešira sanja velike snove.

⏲️ It's almost time! 🙌



Give 3⃣ teams to fear in the draw...#EURO2020



📺 https://t.co/lmRXe65EBp pic.twitter.com/i1fpeZNUOe