Trijumf Budućnosti: Barselona pala u "Morači"

Košarkaši Budućnost Volija zabilježili su još jednu veliku pobjedu u Evroligi. Šampion ABA lige u "Morači" je savladao Barselonu (67:64) i stigao do trećeg trijumfa u elitnom evropskom takmičenju.

Četvrta četvrtina

Kraj. Budućnost Voli je slavila 67:64.

Gordić je faulirao Singltona pri šutu za tri poena, a Amerikanac je realizovao svako slobodno bacanje.

Erl Klark polovičan sa linije slobodnih bacanja.

Igrači Barselone za pet sekundi nijesu uspjeli da ubace loptu u igru.

Dva poena Kjurika.

Edvin Džekson pogađa za dva, Budućnost ide na plus pet.

Erl Klark je blokirao Oreolu - Budućnost vodi na dva minuta do kraja meča.

Trojka Nemanje Gordića - Budućnost vodi 62:59. Gordić je vezao osam poena.

Trojka Suada Šehovića - 49:48, pa rampa Erla Klarka nad Tomićem.

Odlučujući period počinje zakucavanjem Klavera na asistenciju Ertela.

With 10 minutes to go the game is tied 46-46! @EuroLeague #ovojenasakuca🔵⚪🏀 — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) December 6, 2018

Uoči posljednjih 10 minuta rezultat je 46:46. Nastavljena je tvrda utakmica, mnogo promašaja i grešaka na obje strane...

Barselona je imala šest poena prednosti, Budućnost reagovala preko Erla Klarka.

Treća četvrtina

Erl Klark preko ruke iz teške pozicije,44:46.

Muče se oba tima u napadu, a mučenje prekida Singlton trojkom 40:44.

Trojka Erla Klarka - 34:37.

Nova tri promašaja Barselone za tri, ali gosti imaju tri ofanzivna skoka - na kraju zakucava Hanga, 31:35.

Barselona vodi 33:31 na poluvremenu. Loše napadačko, posebno šutersko izdanje oba tima, nekoliko sumnjivih sudijskih grešaka na štetu Budućnosti...

Danilo Nikolić je odigrao sjajnu drugu četvrtinu - 10 poena, ali potreban je mnogo bolji šut za iznenađenje u "Morači".

Druga četvrtina

Važna trojka Kotija Klarka, kada se Budućnost mučila u napadu - 31:31. Nekoliko čudnih odluka sudija, bijes navijača, ljutnja stručnog štaba Budućnosti...

Ertel za tri - 26:24, pogađa i Hanga - 28:27.

Još jedna odlična odbrana i ukradena lopta, Sead Šehović iz kontre - 26:21, najveća prednost na meču.

Danilo Nikolić za eksploziju u Morači - pet vezanih poena, trojka za 24:21. Deset poena ima Nikolić, sve u drugom periodu.

Još dva promašaja iza 6,75, četiri poena Barse - 17:19.

Stiže prva trojka - Danilo Nikolić iz ugla, 17:15.

At the end of the first quarter our team is down by 1, @KKBuducnostVOLI 14-15 @FCBbasket !🔵⚪🏀 #EuroLeague — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) December 6, 2018

Poen prednosti za Barselonu nakon 10 minuta - 15:14. Gordić je rano napustio igru zbog tri lične greške, nema Ivanovića.

Mnogo promašaja - Budućnost 0/6 za tri, Barsa 1/8.

Prva četvrtina

Danilo Nikolić iz ofanzivnog skoka, ali Tomas Ertel pogađa uz sirenu - 14:15.

Revija promašaja na obje strane, Budućnost 0/6 za tri, Barsa 1/7.

Serija Barse 7:0, zatim tri ofanzivna skoka, ali i tri promašaja za tri - 8:12.

Adam Hanga je ukrao loptu, pa zakucao, Barselona 10:8.

Ogroman problem za Budućnost, treća lična greška Gordića, a nema Ivanovića.

Kajl Kjurik je opasan šuter - trojka 8:8.

Omić i Erl Klark iz lijepih akcija - 4:4.

Tomić, pa Pangos lagani poeni - 0:4.

Budućnost bez Nikole Ivanovića na večerašnjem meču.

Starting lineup for tonights game vs @FCBbasket in the 11th round of @EuroLeague 🔵⚪🏀 pic.twitter.com/YEIIXNwiMU — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) December 6, 2018

Trener Barselone Svetislav Pešić aplauzom je dočekan u Morači.

Pešić je za "Vijesti" danas pričao biranim riječima o Budućnosti.

Košarkaši Budućnost Volija dočekuju Barselonu u 11. kolo Evrolige, nakon dvije uzastopne, spektakularne pobjede u Morači, nad Baskonijom i CSKA.

U goste dolazi još jedan košarkaški i sportski gigant, kandidat za najveći plasman, sa velikim trenerom Svetislavom Pešićem.

Round 11 starts in Podgorica pic.twitter.com/Uez0aTAisW — EuroLeague (@EuroLeague) December 6, 2018

Barsa ima skor od šest pobjeda i četiri poraza, Budućnost ima dva trijumfa...

