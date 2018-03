Trofej Podgorice počinje sjutra u dvorani Verde

Četvrtfinalnim borbama sjutra će početi tradicionalni međunarodni bokserski turnir, Trofej Podgorice, koji će okupiti 60 boksera iz 11 država, saopštili su organizatori manifestacije.

Navodi se da će turnir, koji će biti održan od 30. marta do 1. aprila u dvorani Verde, okupiti boksere u konkurenciji mladih.

Od crnogorskih boksera nastupiće Nenad Marković (do 56 kg), Edin Alković (do 56), Stefan Savković (do 64), Milovan Sekulović (do 75) i Viktor Mihailović (do 81).

Organizator turnira, 15. po redu, biće Bokserski savez Crne Gore, a tehnički organizator BK Podgorica.

Saopšteno je da se turnir nalazi u kalendaru Svjetske amaterske bokserske federacije.

Četvrtfinalne borbe počeće sjutra u 16 sati. Dan kasnije, u isto vrijeme, zakazana su polufinala, dok će finalni mečevi 1. aprila početi u 12 sati.

Prošle godine trofej je osvojio Petar Liješević.

"Našim reprezentativcima turnir će biti još jedna priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će od 17. do 26. aprila biti održano u Italiji. Selektor Boško Drašković šansu je pružio najboljim i najiskusnijim našim mladim bokserima", saopšteno je iz Bokserskog saveza.

