Tumba o Jovetiću: Iznenađen sam, nisam ljut

Vijest da Stevan Jovetić uopšte neće dolaziti na pripreme reprezentacije - da neće igrati, ne samo protiv Rumunije u petak, već i protiv Litvanije 10. novembra, zatekla je selektora crnogorske nacionalne selekcije Ljubišu Tumbakovića.

"Iskren da budem, iznenađen sam, jer imam neke svoje principe u radu, koje koristim, pa svo vriijeme kada nismo zajedno koristim da s vremena na vrijeme pozovem igrače i pitam ih kako su proveli nedjelju, kako je prošla utakmica, u kakvom su stanju zdravstvenom. Isto sam to radio prije ovog okupljanja i imao sam neko čvrsto obećanje da će ti igrači biti ovdje. Jovetić je sinoć javio da je njegova povreda takva da traži mirovanje par dana i da će tek za dva-tri dana početi lagano da trči, što znači da nije spreman za ove dvije utakmice", kazao je Tumbaković.

Crna Gora 7. septembra u Ploeštiju, na startu Lige nacija, dočekuje Rumuniju, a tri dana kasnije pod Goricom dočekuje Litvaniju.

Sa kapitenom se ne završavaju, već samo počinju problemi...

"Drugi problem je i Marušić, koji je trenutno u Minhenu, na pregledu za koji se priprema već mjesecima. Tek ćemo večeras dobiti informaciju u kakvom je on stanju. To su neke situacije koje su zabrinjavajuće. Uz sve to, imamo situaciju sa Vešovićem, koji je došao i koji neće biti spreman u naredne dvije-tri nedjelje. Takođe, povrijeđen je i Luka Mirković, a nešto najnovije, što smo tek saznali, jeste da je i Luka Đorđević došao povrijeđen, tako da ni na njega ne možemo da računamo. To su problemi koji remete cijelu ideju i kocept koji je bio planiran".

Crna Gora će, najvjerovatnije, biti i bez Marka Jankovića protiv Rumunije.

"On je obavio terapije koje je započeo u Partizanu, danas će pokušati lagano da trčkara. Pitanje je da li ćemo ga osposobiti za petak, ali se nadamo da će biti spreman za Litvaniju".

U Tumbinom glasu bila je prisutna doza gorčine, naročito kada je pričao o Jovetiću.

Zatekla ga je vijest da neće uopše moći da računa na kapitena i najvažnijeg fudbalera, posebno to što je sve saznao maltene na dan početka priprema.

Upitan da li je ljut na Jovetića, Tumbaković je odgovorio:

"Nisam ljut, nemam pravo da budem ljut.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)