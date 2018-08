Tumbaković: Došlo je vrijeme da ostvarimo rezultat koji dugo očekujemo

Ljubiša Tumbaković nije iznenadio spiskom kandidata za mečeve sa Rumunijom, 7. septembra u Ploeštiju, i Litvanijom tri dana kasnije u Podgorici, na startu Lige nacija.

Na njegovoj listi su fudbaleri koji su i minule dvije i po godine bili članovi nacionalnog tima.

"Većina pozvanih igrača ima iskustva igranja prijateljskih i takmičarskih mečeva na reprezentativnom nivou. Konstantno pratimo sve igrače i učinak u klubovima za koje nastupaju i imamo uvid i kontrolu u njihovu forma. Shvatamo da je došlo vrijeme da ostvarimo rezultat koji se već dugo vremena očekuje i imaćemo priliku da to uradimo kroz Ligu nacija ili kvalfikacije za Evropsko prvenstvo. Naravno, trudićemo se da to uradimo već u prvom takmičenju koje nas očekuje, a to je Liga nacija", rekao je selektor Tumbaković, prenosi sajt FSCG.

Tumbaković je prvi zvanični meč na klupi Crne Gore imao upravo protiv Rumunije, prije dvije godine na startu kvalifikacija za Mundijal. Novu priču otvara protiv istog rivala...

"Biće to duel sa ekipom koja je dosta drugačija u odnosu na onu sa kojom smo igrali u kvalifkacijama za Svjetsko prvenstvo. Napravili su smjenu u stručnom štabu i selekcija igra mnogo poletnije od dolaska Kozmina Kontre na mjesto selektora. Pobijedili su na četiri od posljednjih šest utakmica, izgledali vrlo poletno na terenu i daleko konkretnije nego što je bio slučaj ranije. Imaju mlade, vrijedne, ambiciozne i talentovane igrače i očekuje nas veoma težak duel u prvom kolu protiv njih", dodao je selektor „sokola“.

Stručni štab naše selekcije analizirao je i selekciju Litvanije, sa kojom će se sastati u drugom kolu .

"Skautirali smo i Litvance ali, još uvijek, predstavljaju blagu nepoznanicu. Većina igrača nastupa u domaćoj ligi dok njihovi najbolji igrači brane boje klubova iz bivših republika Sovjetskog Saveza. Prikazuju različit karakter tokom utakmice, to je nešto što je prisutno na svim njihovim mečevima... Nemaju kvalitet kao ostale selekcije u grupi ali to ne znači da neće tražiti šansu u svakom od šest susreta koje će odigrati u ovom takmičenju", kaže Tumbaković.

Iako su Jovetić i Janković propustili posljednje utakmice Monaka i Partizana, pod znakom pitanja za sada su Vešović i Mirković.

"Vešović je propustio dvije prethodne utakmice zbog povrede, dok je Mirković zadobio povredu na ligaškoj utakmici u subotu. Njih dvojica dolaze na pripreme gdje će ih pregledati naš medicinski tim. Nakon obavljenih pregleda i dobijenih nalaza vidjećemo da li ćemo moći da računamo na njih", zaključio je Tumbaković.

Utakmica Rumunija – Crna Gora igra se 7. septembra u Ploeštiju na stadionu Ilia Oane sa početkom u 21:45 časova u po lokalnom vremenu (20:45 CET). Tri dana kasnije, 10. septembra, „hrabri sokoli“ dočekuju nacionalni tim Litvanije. Duel na Gradskom stadionu počinje u 20:45 časova.

Početak prirpema „hrabrih sokola“ zakazan je za nedjelju, 2. septembar u 18 časova.

