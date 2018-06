Tumbaković: Možda je moja greška što sam prihvatio ovaj meč

Crna Gora nema kapaciteta, ni kvaliteta, da na visokom nivou odigra dva meča u četiri dana, bez 12 igrača, rezime je komentara selektora Ljubiše Tumbakovića nakon meča sa Slovenijom i poraza 2:0.

"Možda je i moja greška što sam prihvatio da igramo drugu utakmicu u junu. I ranije smo znali da jedna velika grupa igrača neće moći da bude sa nama, da ćemo biti osjetno hendikepirani, a kada je tako, mi jednostavno nemamo mogućnost selekcije, ni kapacitet da izvučemo kvalitet, kako bismo odigrali dvije utakmice u četiri dana", kazao je Tumbaković.

Selektor nije bio zadovoljan - valjda po prvi put, zamjerio je nekim fudbalerima na odnosu prema igri.

"Nisu problem igrači koji su prvi put tu - oni me ne brinu. Više me brinu neki koji su dvije i po godine sa nama, a koji na tom planu nisu ispunili očekivanja. Govorim o disciplini, borbenosti, htjenju. To u suštini ne bi trebalo da se dešava, jer fudbaleri su pozvani da predstavljaju svoju zemlju, oni su najbolje što ona ima".

Tumbaković će pokušati da izvuče koristi.

"Okej, najlakše je kritikovati. Ono što sam želio da vidim, vidio sam, da li ću to uspjeti da iskoristim za septembar, ostaje da se vidi. Vidio sam malo toga pozitivnog zašto mogu da se uhvatim, a nije u pitanju rezultat, jer on je manje bitan u odnosu na odnos prema igri", kazao je crnogorski selektor.

