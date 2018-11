Tumbaković odredio kandidate za Srbiju i Rumuniju: Pozvani i Jovetić i Vukčević

View this post on Instagram

Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Ljubiša Tumbaković saopštio je spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u našem nacionalnom timu za mečeve sa Srbijom i Rumunijom u UEFA Ligi nacija. Utakmica 5. kola UEFA Lige nacija između Srbije i Crne Gore igra se u subotu, 17. novembra na stadionu „Rajko Mitić“ sa početkom u 15:00 časova. Tri dana kasnije #HrabriSokoli će na Gradskom stadionu u Podgorici od 20:45 časova igrati duel sa reprezentacijom Rumunije.