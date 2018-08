Tumbaković odredio tim za mečeve sa Rumunijom i Litvanijom

Utakmice grupne faze novoformiranog takmičenja UEFA - Lige nacija, igraće se u septembru, oktobru i novembru. Crna Gora će igrati u grupi 4, Lige C, sa Srbijom, Rumunijom i Litvanijom. #HrabriSokoli će na startu Lige nacija, 7. septembra, gostovati Rumuniji, a tri dana kasnije igraće protiv Litvanije kod kuće. Prvi derbi sa Srbijom igraće se 11. oktobra na Stadionu pod Goricom.

