Turski velikan doveo Crnogorca: Marko Lasica u Bešiktašu

Dva puta su rukometaši Bešiktaša u Ligi šampiona stali na korak od nokaut faze. Sljedeće sezone će pokušati da preskoče grupu, u čemu će imati pomoć i jednog Crnogorca - desnog krila Marka Lasice.

„Potpisao sam na godinu, da vidim kako će ići, uz mogućnost produženja na još dvije ako budemo zadovoljni i klub i ja. Iz Bešiktaša su me zvali na preporuku Nemanje Pribaka i Filipa Lazarova, koji igraju tamo. U pitanju je ozbiljan klub, čast je biti član takve institucije kakva je Bešiktaš. Daću sve od sebe da odigram najbolje što mogu i da što duže ostanem tamo“, kaže 30-godišnji Nikšićanin.

Lasica se vraća u Ligu šampiona, u kojoj je igrao samo 2013. godine u dresu mađarskog Segedina.

„Velika mi je čast što ću ponovo igrati Ligu šampiona, to je san svakog sportiste. Opet ću imati šansu da se dokažem na najvećoj sceni“.

Crnogorski reprezentativac završava treću sezonu u Politehniki iz Temišvaja, koju vodi Pero Milošević, a ostalo je samo da se u duelima sa Dobrođeom Sud Mladena Rakčevića i Stevana Vujovića odluči ko će osvojiti 5. i 6. mjesto.

„U Temišvaru mi je sve bilo dobro do ove sezone, kada su počeli finansijski problemi. To me je natjeralo da promijenim sredinu, a iskrsla mi je i mnogo bolja ponuda, jer je Bešiktaš veliki klub“.

Nekadašnji igrač Sutjeske, Lovćena, Budućnosti, španskog Kangasa, Segedina i grčkog Anagenisija će se nakon završetka sezone u Rumuniji priključiti pripremama reprezentacije za baraž za Svjetsko prvenstvo sa Hrvatskom. Prvi meč se igra 9. juna u Osijeku, revanš je pet dana kasnije, ali se još ne zna gdje - u Nikšiću ili Podgorici.

„Nadam se da ćemo igrati u Nikšiću, jer u toj fenomenalnoj atmosferi imamo šanse. U prvom meču u Osijeku moramo da čuvamo loptu kao zlato, da probamo da pobijedimo, a ako izgubimo da to bude što manjom razlikom. Nadam se da će nam se Vuko Borozan pridružiti, pozivam ga i ovim putem da dođe, jer uz njegovu pomoć možemo da eliminišemo velikog rivala. Žao mi je što neće biti Vladana Lipovine, njegovi igrački kvaliteti će nam mnogo nedostajati“, zaključio je Lasica.

