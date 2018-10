Tutosport lansirao "bombu": Marselo zatražio transfer u Juventus

Stopama Kristijana Ronalda uskoro bi mogao da krene i lijevi bek madridskog Reala, Marselo - italijanski Tutosport lansirao je jutros na naslovnoj strani vijest da je Brazilac zatražio transfer u Juventus!

On je, navodno, obavijestio upravu Reala da već u januaru hoće u Torino. Kod Brazilca postoji velika želja da ponovo dijeli svlačionicu sa Kristijanom Ronaldom.

"Želim u Juventus", piše na naslovnici italijanskog lista, koju krasi Marselova slika.

Tutosport piše i da je Juventus osmislio plan za dovođenje Marsela - Stara dama planira da proda Aleksa Sandra u Premijer ligu i od tog novca finansira dolazak lijevog beka. Cijeli posao bi koštao između 50 i 60 miliona eura.

