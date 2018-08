Tužan oproštaj Ferera, Del Potro moćan, Anderson slavio poslije preokreta

Prvi nosilac na US Openu, Španac Rafael Nadal plasirao se u drugo kolo posljednjeg Gren slema u sezoni. Nije se Španac mnogo zadržao na terenu, jer mu je sunarodnik David Ferer predao meč u drugom setu.

U tom trenutku bilo je 1:0 u setovima za Nadala i 4:3 u drugom setu uz brejk prednosti za Ferera.

Na kraju meča Ferer je rekao da je to bio njegov posljednji meč na Grend slem turnirima.

Tužan kraj za velikog borca Davida Ferera.

Farewell, @DavidFerrer87!



We will miss you and your warrior spirit in Flushing Meadows...#USOpen pic.twitter.com/1lRX73wA7u