U nikšićkom Trimu bruse formu za Soči

Završne pripreme karate reprezentacije Crne Gore za Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore u Sočiju biće održane od četvrtka do nedjelje u nikšićkom Sportskom centru Trim, saopšteno je iz Karate saveza.

Navodi se da će se u Nikšiću pripremati 21 karatista.

Pripreme će zbog nastupa na turniru Premijer lige u Parizu preskočiti Mario Hodžić.

Odlukom selektora u katama pripremaće se kadeti Filip Bakić (Budućnost) i Sanja Racanović (Budva), juniori Arijan Kočan (Bar) i Ivana Bujković (Bar) i mlađi seniori Vladimir Mijač (Bar) i Jovana Marić (Budućnost).

U borbama na pripreme pozvani su kadeti Janko Dževerdanović (do 52, Omladinac), Andrija Fatić (do 63, Omladinac), Vasilije Mićunović (do 70, Budućnost), Milica Jeknić (do 54, Omladinac) i Milena Jovanović (preko 54, Omladinac).

Od juniora pripremaće se Balša Miličković (do 61, Omladinac), Bojan Bošković (do 68, Omladinac), Ilija Radonjić (do 76, Omladinac) i Andrea Dragojević (do 59, Rei).

U konkurenciji mlađih seniora na pripremamam boraviće Nenad Dulović (do 61, Omladinac), Nikola Malović (do 75, Onogošt), Vuk Popović (do 84, Omladinac), Luka Ivanović (preko 84 kilograma), Ksenija Rajović (do 61, Omladinac) i Vasilisa Bujić (preko 68, Bar).

Najavljeno je da će na pripremama sa takmičarma raditi selektori Žarko Raković, Radoslav Vukićević, Slobodan Vlahović i Jugoslav Bukilić, dok će Nela Tatar odsustvovati zbog nastupa njene takmičarke Biserke Radulović na turniru Premijer lige u Parizu.

