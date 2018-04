"Ubio bih nekoga u ringu": Šokantna izjava američkog boksera

Američki bokser Dontej Vajlder, šampion u teškoj kategoriji u verziji WBC, šokirao je svjetsku javnost izjavom da ne bi žalio ako bi tokom borbe ubio svog rivala.

"Želim da vidim to, želim da vidim tijelo na podu, da upišem i to u moju biografiju. Zaista to želim", kazao je Vajlder.

"Bronzani bombarder" je do sada ostvario svih 40 pobjeda u ringu, čeka se njegov duel sa Entonijem Džošuom za titulu neprikosnovenog šampiona svijeta.

Nakon njegove skandalozne izjave moguće, međutim, da ga čeka kazna.

"Upoznati smo sa Vajlderovim izjavama. Za sada mogu da kažem da to nije u maniru boksa i suprotno je svim kodeksima. Ja još ne mogu da vjerujem da je rekao da je spreman da ubije u ringu. Naša disciplinska komisija će istražiti slučaj i posvetiti se ovoj delikatnoj situaciji", kazao je prvi čovjek WBC federacije Maurisio Sulajman.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)