UFC doveo čovjeka koji može da zaustavi Habiba

UFC je u potrazi za borcem koji bi mogao da prekine vladavinu Habiba Nurmagomedova u lakoj kategoriji.

Rus je nedavno gušenjem porazio Konora Mekgregora i odbranio titulu prvaka, a čelnici UFC-a, iako to ne priznaju, navijali su za Irca, jer im se sviđa takav tip borca koji pravi skandale i donosi veliku zaradu.

A sada su doveli čovjeka koji po ponašanju liči na Mekgregora - novi član organizacije je Ben Askren, nekadašnji prvak Belatora i One FC-a. Amerikanac ima niz od 18 pobjeda, a u profesionalnoj karijeri još nije poražen.

Askren će se u prvoj borbi u UFC-u boriti protiv Demetrijusa Džonsona, ali je najavio da je njegova želja Nurmagomedov.

“Zna li neko još nekog Rusa da bi volio da bude ponižen na dobar stari domaći način”, napisao je Askren na Tviteru, uz detalj iz meča protiv Andreja Koreškova.

Anyone know another Russian that needs humbled the old country way? pic.twitter.com/tEdSoUSX45