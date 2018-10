Ukrajina - Crna Gora: Dan D za "lavove"

Senzacionalan remi sa Farskim Ostrvima je arhiviran, rukometaši Crne Gore danas (17.30 časova) u Sumiju biju možda i ključnu bitku za odlazak na Evropsko prvenstvo.

Pobjeda nad Ukrajinom bi ih približila šampionatu u Švedskoj, Norveškoj i Austriji, poraz bi ih udaljio od cilja, a novi „X” bi ih ostavio u igri.

Rival je mnogo jači nego onaj prije četiri dana u „Verdeu”, ali će i pristup „lavova” biti znatno drugačiji.

- Svi smo željni da pokažemo najbolje lice svih 60 minuta, a ne samo u drugom poluvremenmu, kao protiv Farana. Skupo bi nas koštalo ako uđemo opušteno u meč, ali nećemo doći u takvu situaciju, jer znamo o kakvom protivniku se radi - naglasio je Zoran Roganović.

Ukrajinci su na gostovanju Danskoj u prvom poluvremenu vodili tri razlike, a na kraju su izgubili 30:24. Osmi selektor Crne Gore je gledao snimak tog meča.

- To je vrlo ozbiljan protivnik, ali imamo puno više vremena za pripremu meča nego za Farska Ostrva. Zato sam i tražio da nam prva utakmica bude u srijedu, kako bismo imali što više dana za Ukrajinu. Malo nas je poremetio put, ali stižemo sve i bićemo dovoljno pripremljeni. Igrači Ukrajine su veliki, ali ćemo poznatom agresivnošću odgovoriti na to od samog početka. U napadu ćemo pokušati da igramo brže, kako bismo iskoristili korpulentnost, tj. manju pokretljivost njihove odbrane.

„Lavovi” su u petak putovali do Sumija skoro 20 sati. Prvo su u Istanbulu dugo čekali let za Harkov, a onda još skoro dva sata da dođe autobus da ih odvede u grad gdje se danas održava meč. Nakon gotovo tri i po sata „truckanja” po lošem putu, u hotel su stigli dva sata nakon ponoći.

- Čekali smo autobus, ne znam da li se pokvario ili je bila nesreća na putu, a možda je to urađeno i namjerno. Put je bio očajan, vozač još očajniji, ali ćemo svu tu frustraciju od puta pokušati da kanališemo, kako bi u pravom obliku izašla na utakmici - zaključio je Roganović.

Miloš Božović vjeruje da će Crna Gora igrati mnogo bolje nego prije četiri dana.

- Protiv Farana smo pogriješili u samom pristupu, taj šamar nam je lijepo pao. Mislili smo da je dovoljno da izađemo na teren i ljuti smo na sebe što smo dozvolili. To nam je velika lekcija. Spustila nas je na zemlju, otrijeznila i natjerala da pokažemo sve najbolje što možemo protiv Ukrajine, koju moramo da dobijemo - jasan je bek mađarske Tatabanje.

Kakav je ekipa Ukrajina, najbolje govori činjenica da je u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj kao domaćin savladala Češku i Island, a remizirala sa Makedonijom.

- To je odličan tim, što je pokazao i protiv Danske, koja je u drugom poluvremenu preokrenula. Fizički je moćan, taktički mnogo ozbiljan. Aduti mogu da nam budu odbrana, sloga između igrača i strpljenje u napadu. I to što smo doživjeli u putu, to kako nas Ukrajinci „namještaju”, probudilo nam je inat. Potrudićemo se da im se osvetimo za to - zaključio je Božović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)